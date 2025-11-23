onedio
Kim Milyoner Olmak İster'in İlk Sorusunda Elendi, Stüdyo Resmen Buz Kesti!

Kim Milyoner Olmak İster
Dilara Bağcı Peker
23.11.2025 - 23:59

Kim Milyoner Olmak İster, 23 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmacılara birbirinden ilginç sorular yöneltildi. Bir yarışmacı ise ilk soruda elenerek stüdyodaki ve ekran başındaki herkesi şoke etti. İlk soruya yanlış cevap veren yarışmacının hiç tereddüt etmeden cevap vermiş olması dikkatlerden kaçmadı.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında ilk soruda elendi.

23 Kasım Pazar günü ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılara sorulan zor sorular kadar kolay sorular da dikkat çekti. Bir yarışmacıya 'Size 'çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu' gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?' sorusu yöneltildi. 

Yarışmacı ise hiç düşünmeden 'Aç mısın?' cevabını verdi. Soruyu düşünmeden heyecanla cevaplayan yarışmacı, izleyenleri de şoke etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

