Kim Milyoner Olmak İster'in İlk Sorusunda Elendi, Stüdyo Resmen Buz Kesti!
Kim Milyoner Olmak İster, 23 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmacılara birbirinden ilginç sorular yöneltildi. Bir yarışmacı ise ilk soruda elenerek stüdyodaki ve ekran başındaki herkesi şoke etti. İlk soruya yanlış cevap veren yarışmacının hiç tereddüt etmeden cevap vermiş olması dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında ilk soruda elendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın