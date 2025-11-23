onedio
Geçtiğimiz Sezon Yarışan Dilşah Kurt, Survivor 2026'da Olup Olmayacağını Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy
23.11.2025 - 16:06

Geçtiğimiz sezon Survivor'ın çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilşah Kurt'un Survivor 2026'da yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Instagram hesabından sık sık bu konuyla ilgili soru alan Dilşah Kurt, yarışmada olup olmayacağını açıkladı.

Survivor 2025'e damga vuran isimlerden biri de Dilşah Kurt olmuştu.

Yarışmadaki tartışmaları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Dilşah Kurt, bu sebeple yeni sezonda yer alacak mı diye merak edilmişti. Kurt'un takipçileri de Instagram hesabından sık sık konuya ilişkin soru sordu. Kurt, ısrarla gelen soruya açıklamada bulundu.

Dilşah Kurt, kendisine gelen Survivor mesajlarına cevap verdi.

Henüz kesin bir durum olmadığını söyleyen Dilşah, bir gelişme olması durumunda paylaşacağının da müjdesini verdi. Başka bir paylaşımında ise Survivor'ı özlediğini dile getirerek yarışmaya yeşil ışık yaktı.

Merve Ersoy
