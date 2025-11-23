Geçtiğimiz Sezon Yarışan Dilşah Kurt, Survivor 2026'da Olup Olmayacağını Açıkladı
Geçtiğimiz sezon Survivor'ın çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilşah Kurt'un Survivor 2026'da yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Instagram hesabından sık sık bu konuyla ilgili soru alan Dilşah Kurt, yarışmada olup olmayacağını açıkladı.
Survivor 2025'e damga vuran isimlerden biri de Dilşah Kurt olmuştu.
Dilşah Kurt, kendisine gelen Survivor mesajlarına cevap verdi.
