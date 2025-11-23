onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.11.2025 - 15:10

Yüzümüzü attıkları tweetlerle güldüren kullanıcılar bu hafta yine formundaydı! Her konuda söyleyecek sözü olan ve asla esirgemeyen mizahşörler, televizyon dünyasını da bir kez daha goygoylarına alet ettiler. Dizilerden programlara hemen her konuda kahkahaya boğan kullanıcılar, bakalım bu hafta bizi hangi sözleri ya da tespitleriyle güldürmüşler.

Bol kahkahalar! 😅

Biraz ağır olsa da bir kısmı doğru

Biraz ağır olsa da bir kısmı doğru
twitter.com

Bazen de gerçekçi

Allah kabul etsin deriz.

Allah kabul etsin deriz.
twitter.com

Senaryoda yeni kaoslu ortam buradan mı gelir?

Senaryoda yeni kaoslu ortam buradan mı gelir?
twitter.com

Üzücü...

Üzücü...
twitter.com
Her masadasın Turabi

Her masadasın Turabi
twitter.com

Sizin de aklınızda jenerik çalmaya başladı mı?

Sizin de aklınızda jenerik çalmaya başladı mı?
twitter.com

Biz de birileriyiz anneler...

Eleni gitme de çöz şu mevzuyu!

Eleni gitme de çöz şu mevzuyu!
twitter.com

Bu kadar benzerlik olamaz, araştırılsın.

Bu kadar benzerlik olamaz, araştırılsın.
twitter.com
Giden geri dönüyor ama bir şekilde.

Giden geri dönüyor ama bir şekilde.
twitter.com

Küçükken Ruhsar gibi olacağını sanan nesilden biri.

Küçükken Ruhsar gibi olacağını sanan nesilden biri.
twitter.com

Sevinci ta içimizde hissettik

Ay harika olmaz mı? 🥹

Ay harika olmaz mı? 🥹
twitter.com

Doğru gibi bu arada

Doğru gibi bu arada
twitter.com
Merakla bekliyoruz reytingleri

Merakla bekliyoruz reytingleri
twitter.com

Nasıl ya?

Nasıl ya?
twitter.com

Umarım böyle değildir

Umarım böyle değildir
twitter.com

Arkadaşlar yapmayın

Arkadaşlar yapmayın
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere... Bol kahkahalar!

Haftaya görüşmek üzere... Bol kahkahalar!
twitter.com

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
