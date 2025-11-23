Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Yüzümüzü attıkları tweetlerle güldüren kullanıcılar bu hafta yine formundaydı! Her konuda söyleyecek sözü olan ve asla esirgemeyen mizahşörler, televizyon dünyasını da bir kez daha goygoylarına alet ettiler. Dizilerden programlara hemen her konuda kahkahaya boğan kullanıcılar, bakalım bu hafta bizi hangi sözleri ya da tespitleriyle güldürmüşler.
Bol kahkahalar! 😅
Biraz ağır olsa da bir kısmı doğru
Bazen de gerçekçi
Allah kabul etsin deriz.
Senaryoda yeni kaoslu ortam buradan mı gelir?
Üzücü...
Her masadasın Turabi
Sizin de aklınızda jenerik çalmaya başladı mı?
Biz de birileriyiz anneler...
Eleni gitme de çöz şu mevzuyu!
Bu kadar benzerlik olamaz, araştırılsın.
Giden geri dönüyor ama bir şekilde.
Küçükken Ruhsar gibi olacağını sanan nesilden biri.
Sevinci ta içimizde hissettik
Ay harika olmaz mı? 🥹
Doğru gibi bu arada
Merakla bekliyoruz reytingleri
Nasıl ya?
Umarım böyle değildir
Arkadaşlar yapmayın
Haftaya görüşmek üzere... Bol kahkahalar!
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
