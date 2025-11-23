Jenerik Krizi Eski Aşk İddiasını Hortlattı: Doğukan Güngör, Seray Kaya Yüzünden mi Takipten Çıktı?
Kızılcık Şerbeti setinde tansiyon yine yükseldi. Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör’ün, diziden ayrılan Sıla Türkoğlu’nun yerine kendi adının yazılmasını beklerken, yeni oyuncu Seray Kaya’nın jenerikte kendisinden önce yer aldığını görünce dizinin resmi Instagram hesabını takipten çıktığı öne sürülmüştü. Göngör'ün asıl nedeninin bir dönem adının aşk iddialarına karıştığı Seray Kaya olup olmadığı merak konusu oldu.
İşte detaylar!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu’nun ayrılığının ardından diziye Seray Kaya dahil oldu ve Kaya ile Doğukan Güngör yeni partner oldu.
Öte yandan hatırlarsanız 2023 yılında Seray Kaya ve Doğukan Güngör bir mekanda yemek yerken görüntülenmişti.
