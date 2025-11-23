onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Jenerik Krizi Eski Aşk İddiasını Hortlattı: Doğukan Güngör, Seray Kaya Yüzünden mi Takipten Çıktı?

Jenerik Krizi Eski Aşk İddiasını Hortlattı: Doğukan Güngör, Seray Kaya Yüzünden mi Takipten Çıktı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.11.2025 - 11:22

Kızılcık Şerbeti setinde tansiyon yine yükseldi. Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör’ün, diziden ayrılan Sıla Türkoğlu’nun yerine kendi adının yazılmasını beklerken, yeni oyuncu Seray Kaya’nın jenerikte kendisinden önce yer aldığını görünce dizinin resmi Instagram hesabını takipten çıktığı öne sürülmüştü. Göngör'ün asıl nedeninin bir dönem adının aşk iddialarına karıştığı Seray Kaya olup olmadığı merak konusu oldu.

İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu’nun ayrılığının ardından diziye Seray Kaya dahil oldu ve Kaya ile Doğukan Güngör yeni partner oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu’nun ayrılığının ardından diziye Seray Kaya dahil oldu ve Kaya ile Doğukan Güngör yeni partner oldu.

Fakat Güngör’ün yeni bölümün yayınlanmasının hemen ardından dizinin resmi hesabını takipten çıkması 'Yeni gerginlik yükleniyor' yorumlarını da beraberinde getirdi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Güngör, jenerikte Seray Kaya’nın adının kendisinin önüne yazılmasına bozuldu. Ünlü oyuncunun düzeltme yapılana kadar da diziyle ilgili hesapları takip etmeyeceği konuşuluyor.

Öte yandan hatırlarsanız 2023 yılında Seray Kaya ve Doğukan Güngör bir mekanda yemek yerken görüntülenmişti.

Öte yandan hatırlarsanız 2023 yılında Seray Kaya ve Doğukan Güngör bir mekanda yemek yerken görüntülenmişti.

Hatta o dönem ikili hakkında aşk iddiaları bile çıkmıştı. Ancak taraflar açıklama yaparak iddiaları reddetmiş ve arkadaş olduklarını dile getirmişti. Ancak son yaşanan jenerik sırası krizinin bu söylentilerle bir ilgisi olup olmadığı tartışma konusu oldu. 🤔

Şimdilik her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi ancak görünen o ki Kızılcık Şerbeti’nin kamera arkası, dizinin kendisi kadar heyecanlı ilerliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın