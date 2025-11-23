onedio
Sıcaklık 30 Dereceye Kadar Çıkacak: 23 Kasım Pazar Adana Hava Durumu Raporu!

Gülistan Başköy
23.11.2025 - 09:55

Adana’da bugün adeta yazdan kalma bir gün yaşanacak. Sıcaklık öğle saatlerinde 30 dereceye kadar çıkıyor. Akşam saatlerinde hava yavaş yavaş serinlese de gün genelinde yağış beklenmiyor. 

İşte 23 Kasım Pazar Adana hava durumu raporu 👇

Adana'da Bugün Hava Nasıl?

Adana'da Bugün Hava Nasıl?

Adana’da 23 Kasım Pazar günü gökyüzü güneşli, hava da tam yaz havası gibi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre sabah saatlerinde sıcaklık 27 derece civarında seyredecek. Nem oranı %23–30 aralığında olsa da rüzgarın yalnızca 0-4 km hızında esmesi, sıcaklığı daha fazla hissettiriyor. 

Öğle saatlerine gelindiğinde sıcaklık 30 dereceye çıkarak günün en yüksek seviyesine ulaşıyor. Kasım ayı için oldukça yüksek olan bu sıcaklık, hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler için tam bir bonus gibi. 

15.00-18.00 arasında sıcaklık 24 dereceye düşse bile güneş hala etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 derece seviyelerine geriliyor ve nem oranı biraz yükseliyor. Geceye doğru hava 17 dereceye kadar düşüyor ancak yine de üşütmeyecek ölçüde ılık bir akşam bekleniyor.

