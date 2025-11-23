Sıcaklık 30 Dereceye Kadar Çıkacak: 23 Kasım Pazar Adana Hava Durumu Raporu!
Adana’da bugün adeta yazdan kalma bir gün yaşanacak. Sıcaklık öğle saatlerinde 30 dereceye kadar çıkıyor. Akşam saatlerinde hava yavaş yavaş serinlese de gün genelinde yağış beklenmiyor.
İşte 23 Kasım Pazar Adana hava durumu raporu 👇
Adana'da Bugün Hava Nasıl?
