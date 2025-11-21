Tarkan Biletlerinin Karaborsada 85 Bin TL'ye Satılmasına Berna Laçin'den Tepki!
Megastar Tarkan, yıllar sonra İstanbul’da vereceği konserlerle hayranlarını sevince boğdu. 16, 17, 20 ve 23 Ocak konserlerinin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenirken, karaborsada fiyatların 85 bin TL’yi aşması gündemi karıştırdı. Tarkan’ın bilet rekoru gündemdeyken oyuncu Berna Laçin’in 'Madem para yok Tarkan Konser biletleri nasıl bitti? Çünkü; İnsanlar önce duygusal olarak aç' sözleri dikkat çekti. Biletlerin karaborsaya düşmesiyle de Laçin’den sert bir çıkış geldi.
İşte detaylar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Megastar Tarkan, 2019’dan bu yana kapalı etkinlikler dışında Türkiye’de konser vermiyordu biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berna Laçin'den de sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Laçin, biletlerin karaborsaya düşmesiyle ilgili de oldukça sert konuştu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
🤣🤪😆😀😜😅😄😛😝😃😁😂😝
hay senin 1990 larına 2000lerine deniz baykal zihniyetli ne saçmalıyorsun sen