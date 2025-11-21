onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tarkan Biletlerinin Karaborsada 85 Bin TL'ye Satılmasına Berna Laçin'den Tepki!

Tarkan Biletlerinin Karaborsada 85 Bin TL'ye Satılmasına Berna Laçin'den Tepki!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.11.2025 - 15:58

Megastar Tarkan, yıllar sonra İstanbul’da vereceği konserlerle hayranlarını sevince boğdu. 16, 17, 20 ve 23 Ocak konserlerinin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenirken, karaborsada fiyatların 85 bin TL’yi aşması gündemi karıştırdı. Tarkan’ın bilet rekoru gündemdeyken oyuncu Berna Laçin’in 'Madem para yok Tarkan Konser biletleri nasıl bitti? Çünkü; İnsanlar önce duygusal olarak aç' sözleri dikkat çekti. Biletlerin karaborsaya düşmesiyle de Laçin’den sert bir çıkış geldi.

İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Megastar Tarkan, 2019’dan bu yana kapalı etkinlikler dışında Türkiye’de konser vermiyordu biliyorsunuz.

Megastar Tarkan, 2019’dan bu yana kapalı etkinlikler dışında Türkiye’de konser vermiyordu biliyorsunuz.

Yıllardır büyük bir sabırsızlıkla beklenen konser haberini sonunda duyurdu: Tarkan, 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Konser müjdesinin açıklanmasıyla birlikte heyecan doruğa çıktı; biletler ise satışa açılır açılmaz dakikalar içinde tükendi.

Megastar’ın konser biletleri, normal satışta 4.000 TL ile 9.000 TL arasında değişiyordu. Ancak talep o kadar yoğundu ki, satışların açıldığı ilk dakikalarda tüm biletler tükendi. Bilet bulamayan hayranlar bu kez kendini karaborsanın kucağında buldu. İnternette ve çeşitli platformlarda konser biletlerinin 85.000 TL’ye kadar çıktığı görüldü.

Detaylardan burada bahsettik:

Berna Laçin'den de sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Berna Laçin'den de sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Laçin, Türkiye’nin ekonomik durumuyla biletlerin rekor hızda tükenmesini ilişkilendirerek şu ifadeleri kullandı:

'Madem para yok Tarkan Konser biletleri nasıl bitti?

Çünkü;

İnsanlar önce duygusal olarak aç.

Üstelik geleceğe dair umut olmadıkça bugün için para harcanır.

Tarkan sadece bir pop star değil, Türkiye’nin daha refah ve daha mutlu yaşadığı günlerin sembolü.

O şarkılar yeniden o duyguyu çoğaltıyor.

Yeni şarkı var ama insanlar birkaç saat için de olsa 90’lar ve 2000’erin başındaki ruha ışınlanmak istiyorlar.

Hepsi bu.

Ve insanlar hala aç!'

Laçin, biletlerin karaborsaya düşmesiyle ilgili de oldukça sert konuştu:

Laçin, biletlerin karaborsaya düşmesiyle ilgili de oldukça sert konuştu:
twitter.com

'Ayrıca biletleri karaborsaya düşürmemek için kural koysanıza!

4 binlera dediğin 80 euro çok da abartmayın.

Ama almışlar toptan belki ki 40 bine kakalıyorlar şimdi.

Hiçbir yerde kural yok mu bu ülkede ya!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Topu

🤣🤪😆😀😜😅😄😛😝😃😁😂😝

Kedi Topu

hay senin 1990 larına 2000lerine deniz baykal zihniyetli ne saçmalıyorsun sen