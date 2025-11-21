Tarkan Biletlerinin Karaborsada 85 Bin TL'ye Satılmasına Berna Laçin'den Tepki!

Laçin, Türkiye’nin ekonomik durumuyla biletlerin rekor hızda tükenmesini ilişkilendirerek şu ifadeleri kullandı:

'Madem para yok Tarkan Konser biletleri nasıl bitti?

Çünkü;

İnsanlar önce duygusal olarak aç.

Üstelik geleceğe dair umut olmadıkça bugün için para harcanır.

Tarkan sadece bir pop star değil, Türkiye’nin daha refah ve daha mutlu yaşadığı günlerin sembolü.

O şarkılar yeniden o duyguyu çoğaltıyor.

Yeni şarkı var ama insanlar birkaç saat için de olsa 90’lar ve 2000’erin başındaki ruha ışınlanmak istiyorlar.

Hepsi bu.

Ve insanlar hala aç!'