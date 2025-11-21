onedio
Olay Büyüyor: Evrim Akın'a Sahip Çıkan Gül Onat'a, Bez Bebek Setinin Makyözünden Sert Tepki!

Olay Büyüyor: Evrim Akın'a Sahip Çıkan Gül Onat'a, Bez Bebek Setinin Makyözünden Sert Tepki!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.11.2025 - 15:21

Bez Bebek dizisinde birlikte rol alan Evrim Akın ve çocuk oyuncu Asena Keskinci arasındaki olaya dahil olan Gül Onat yaptığı paylaşımda 'Benim tanıdığım Evrim Akın sevgi dolu, hayvan dostu ve çok yardımsever bir insandır. Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyorum. Vicdan diyorum; vicdan ve Allah korkusu." sözleriyle Akın'a destek çıkmıştı. Bez Bebek setinde makyöz olarak çalışan Arzu Yurter'den Onat'a tepki geldi. 

İşte detaylar!

Bez Bebek oyuncuları arasında yıllar sonra başlayan gerginlik büyüyor.

Bez Bebek oyuncuları arasında yıllar sonra başlayan gerginlik büyüyor.

Çocuk oyunculardan Asena Keskinci, Evrim Akın hakkında şoke eden iddialar ortaya atmış 'Sigarayı yüzüme üfleyip 'Kanser olacaksın' diyordu. Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi. Bana ayrıca 'Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?' gibi sözlerle sarf ettiğini söylemişti.

Ardından sette makyöz olarak çalışan Arzu Yurter Keskinci'ye destek çıkarak 'Kendinden kaç kişiyi ekmeğinden etti. Ağzımızı açsak yer yerinden oynar. Ben Asena'nın bu konuda gerçekten yanındayım. Çünkü bahsi geçen o dizide, bunca kötülüğü ortaya çıkartan kişi tarafından ben dahi işimden oldum, benim gibi kaç kişi işinden oldu. Bitmek bilmeyen kötülükleri… Ya insanların ekmeğine kan doğradı ya! O çocuğa yaptıkları, orada hasta olan bir insanla nasıl eğlendiği… Kimse ağzını açıp bir şey demedi. Ben dedim, ben zaten kovuldum. Hatta bir ara onun yerine biri geldi… falan işte bir şeyler oldu. Sonra benim bir makyaj yapmam gerekiyordu, kıyametler koptu. Sonra gittiler başka bir makyöz arkadaşı getirdiler. O da benim yapacağım makyajı uygulamaya çalıştı. Elime su dökemezlerdi tabii ki, halen de öyle. Olmasına rağmen bıraktım ben bu sektörü ondan sonra.' demişti.

Sihirli Annem'in unutulmaz oyuncusu Gül Onat ise tam tersi Ekim Akın'a destek çıktı.

Sihirli Annem'in unutulmaz oyuncusu Gül Onat ise tam tersi Ekim Akın'a destek çıktı.

2015 yılında aynı sette Evrim Akın ve Asena Keskinci’yle birlikte çalıştığını söyleyen Onat, setin son derece ılımlı ve keyifli geçtiğini belirtti. Akın’ı “sevgi dolu, hayvan dostu, yardımsever” sözleriyle tarif etti ve iddialar için de “karalama kampanyası” dedi.

Son olarak makyöz Arzu Yurter'den Onat'a tepki geldi.

Son olarak makyöz Arzu Yurter'den Onat'a tepki geldi.

Yurter, Onat'ın paylaşımına, '15 günlük bir çekimde fazla bir araya gelmemişlerdir. Milletin sevimli bulduğu insanlara durduk yere kim ne diye karalama yapsın? Maske düştü, suratlar göründü. Saçma bir yazı olmuş. Kimin ne olduğunu çeken bilir' sözleriyle yanıt verdi.

