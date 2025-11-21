Olay Büyüyor: Evrim Akın'a Sahip Çıkan Gül Onat'a, Bez Bebek Setinin Makyözünden Sert Tepki!
Bez Bebek dizisinde birlikte rol alan Evrim Akın ve çocuk oyuncu Asena Keskinci arasındaki olaya dahil olan Gül Onat yaptığı paylaşımda 'Benim tanıdığım Evrim Akın sevgi dolu, hayvan dostu ve çok yardımsever bir insandır. Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyorum. Vicdan diyorum; vicdan ve Allah korkusu.” sözleriyle Akın'a destek çıkmıştı. Bez Bebek setinde makyöz olarak çalışan Arzu Yurter'den Onat'a tepki geldi.
İşte detaylar!
Bez Bebek oyuncuları arasında yıllar sonra başlayan gerginlik büyüyor.
Sihirli Annem'in unutulmaz oyuncusu Gül Onat ise tam tersi Ekim Akın'a destek çıktı.
Son olarak makyöz Arzu Yurter'den Onat'a tepki geldi.
