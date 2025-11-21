Olay Büyüyor: Evrim Akın'a Sahip Çıkan Gül Onat'a, Bez Bebek Setinin Makyözünden Sert Tepki!

Çocuk oyunculardan Asena Keskinci, Evrim Akın hakkında şoke eden iddialar ortaya atmış 'Sigarayı yüzüme üfleyip 'Kanser olacaksın' diyordu. Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi. Bana ayrıca 'Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?' gibi sözlerle sarf ettiğini söylemişti.

Ardından sette makyöz olarak çalışan Arzu Yurter Keskinci'ye destek çıkarak 'Kendinden kaç kişiyi ekmeğinden etti. Ağzımızı açsak yer yerinden oynar. Ben Asena'nın bu konuda gerçekten yanındayım. Çünkü bahsi geçen o dizide, bunca kötülüğü ortaya çıkartan kişi tarafından ben dahi işimden oldum, benim gibi kaç kişi işinden oldu. Bitmek bilmeyen kötülükleri… Ya insanların ekmeğine kan doğradı ya! O çocuğa yaptıkları, orada hasta olan bir insanla nasıl eğlendiği… Kimse ağzını açıp bir şey demedi. Ben dedim, ben zaten kovuldum. Hatta bir ara onun yerine biri geldi… falan işte bir şeyler oldu. Sonra benim bir makyaj yapmam gerekiyordu, kıyametler koptu. Sonra gittiler başka bir makyöz arkadaşı getirdiler. O da benim yapacağım makyajı uygulamaya çalıştı. Elime su dökemezlerdi tabii ki, halen de öyle. Olmasına rağmen bıraktım ben bu sektörü ondan sonra.' demişti.