Sokakta Sıfır Makyaj Yakalandı: 52 Yaşındaki Hande Ataizi Makyajsız Haliyle Ortaya Çıktı!

2012’de Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile dünyaevine giren Ataizi’nin bu evlilikten bugün 11 yaşında olan Leon adında bir oğlu bulunuyor. Çift, 2018’de anlaşmalı olarak boşanmış, velayet Ataizi’de kalmıştı. Mahkeme Harvey’in oğluna aylık 1500 dolar nafaka ödemesine hükmetmişti.

Geçtiğimiz ağustos ayında ise Hande Ataizi’nin nafakanın artırılması için dava açtığı iddiaları sosyal medyayı sallamış; mevcut kurla yaklaşık 72 bin TL olan nafakanın 300 bin TL’ye çıkarılmasını talep ettiği öne sürülünce X’te ortalık karışmıştı.