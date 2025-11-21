onedio
Sokakta Sıfır Makyaj Yakalandı: 52 Yaşındaki Hande Ataizi Makyajsız Haliyle Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
21.11.2025 - 14:05

Nişantaşı’nda objektiflere takılan Hande Ataizi, makyajsız haliyle doğal güzelliğini konuşturdu. Gazetecilere “Makyajsızım, idare edin” diyerek gülümseyen ünlü oyuncu, film izlemek için sinemaya gittiğini fakat boş seans bulamadığını söyledi. 

Kaynak: https://www.haberturk.com/hande-ataiz...
Ruhsar, Taş Kağıt Makas, Camdaki Kız gibi dizilerde rol alan Hande Ataizi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

2012’de Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile dünyaevine giren Ataizi’nin bu evlilikten bugün 11 yaşında olan Leon adında bir oğlu bulunuyor. Çift, 2018’de anlaşmalı olarak boşanmış, velayet Ataizi’de kalmıştı. Mahkeme Harvey’in oğluna aylık 1500 dolar nafaka ödemesine hükmetmişti.

Geçtiğimiz ağustos ayında ise Hande Ataizi’nin nafakanın artırılması için dava açtığı iddiaları sosyal medyayı sallamış; mevcut kurla yaklaşık 72 bin TL olan nafakanın 300 bin TL’ye çıkarılmasını talep ettiği öne sürülünce X’te ortalık karışmıştı.

Detaylardan önceki içeriğimizde bahsetmiştik:

Şu sıralar sessiz sedasız bir dönem geçiren Ataizi, son olarak geçtiğimiz akşam Nişantaşı’nda makyajsız ve doğal haliyle objektiflere takıldı.

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, Ataizi Nişantaşı sokaklarında yürürken basın mensuplarını karşısında görünce önce tebessüm etti, ardından samimi bir şekilde, “Makyajsızım, idare edin çocuklar” diyerek gülümsedi.

Sinemaya gitmek istediğini ancak hiçbir seansta boş yer bulamadığını söyledi.

Bu durumun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Ataizi, “Salonların dolu olması sinema sektörü adına gurur verici. Seyircinin yeniden salona dönmesi hepimiz için umut” ifadelerini kullandı.

Son dönemde gündeme gelen nafaka iddialarına ise hiç değinmeyen ünlü oyuncu, sade kombini ve doğal görünümüyle dikkat çekti.

Gülistan Başköy
