Sokakta Sıfır Makyaj Yakalandı: 52 Yaşındaki Hande Ataizi Makyajsız Haliyle Ortaya Çıktı!
Nişantaşı’nda objektiflere takılan Hande Ataizi, makyajsız haliyle doğal güzelliğini konuşturdu. Gazetecilere “Makyajsızım, idare edin” diyerek gülümseyen ünlü oyuncu, film izlemek için sinemaya gittiğini fakat boş seans bulamadığını söyledi.
Ruhsar, Taş Kağıt Makas, Camdaki Kız gibi dizilerde rol alan Hande Ataizi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Şu sıralar sessiz sedasız bir dönem geçiren Ataizi, son olarak geçtiğimiz akşam Nişantaşı’nda makyajsız ve doğal haliyle objektiflere takıldı.
Sinemaya gitmek istediğini ancak hiçbir seansta boş yer bulamadığını söyledi.
