Hande Ataizi'nin 70 Bin TL'lik Nafakayı 300 Bin TL'ye Çıkardığı İddiası X'te Ortalığı Karıştırdı!

Yıllar süren evliliklerinin ardından Benjamin Harvey ile yollarını ayıran Hande Ataizi, ayrılık sonrası yaptığı 'Bir dönemi kapattık ama üçümüz birbirimizin hayatında olmaya devam edeceğiz' açıklamasıyla duygusal bir açıklamada bulunmuştu.

ncak bu medeni ayrılık rüzgarı kısa sürede yerini bir nafaka krizine bıraktı! İddiaya göre Ataizi, şu anki kurla yaklaşık 72 bin TL olan nafakanın 300 bin TL’ye çıkarılması için hukuki süreci başlattı. Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan yorumlar ise ortalığı adeta yangın yerine çevirdi…