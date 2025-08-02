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Hande Ataizi'nin 70 Bin TL'lik Nafakayı 300 Bin TL'ye Çıkardığı İddiası X'te Ortalığı Karıştırdı!

Hande Ataizi'nin 70 Bin TL'lik Nafakayı 300 Bin TL'ye Çıkardığı İddiası X'te Ortalığı Karıştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.08.2025 - 14:01

Yıllar süren evliliklerinin ardından Benjamin Harvey ile yollarını ayıran Hande Ataizi, ayrılık sonrası yaptığı 'Bir dönemi kapattık ama üçümüz birbirimizin hayatında olmaya devam edeceğiz' açıklamasıyla duygusal bir açıklamada bulunmuştu.

ncak bu medeni ayrılık rüzgarı kısa sürede yerini bir nafaka krizine bıraktı! İddiaya göre Ataizi, şu anki kurla yaklaşık 72 bin TL olan nafakanın 300 bin TL’ye çıkarılması için hukuki süreci başlattı. Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan yorumlar ise ortalığı adeta yangın yerine çevirdi…

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Benjamin Harvey ile 2012 senesinde evlenen Hande Ataizi bu evlilikten Leon adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

Benjamin Harvey ile 2012 senesinde evlenen Hande Ataizi bu evlilikten Leon adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

Hande Ataizi, Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile 8 Eylül 2012’de İstanbul Şile’de Ulupelit Köyü’nde yapılan renkli bir kır düğünüyle evlenmişti.

Ancak çift 6 yılın ardından, 6 Mart 2018’de Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi’nde yapılan duruşma sonucunda,  karşılıklı anlaşmayla boşandı. Çocuğun velayeti Hande Ataizi’ne verildi ve Benjamin Harvey’in oğulları için aylık bin 500 dolar iştirak nafakası ödemesine hükmedilmişti.

Geçtiğimiz gün çıkan nafakanın arttırılması için Hande Ataizi'nin dava açtığı iddiaları sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz gün çıkan nafakanın arttırılması için Hande Ataizi'nin dava açtığı iddiaları sosyal medyayı salladı.

Boşanmanın ardından “Yedi yıllık eşim ve oğlumun babasıyla karşılıklı anlaşarak bir dönemi kapattık, ama üçümüz hayatımızda var olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Ataizi nafaka kriziyle gündeme geldi.

Hande Ataizi'nin şimdiki kurla 72 bin TL olduğu söylenen nafakanın 300 bin TL'ye çıkarılması için hukuki yollara başvurduğu iddia edilince X'te ortalık karıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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