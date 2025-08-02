Hande Ataizi'nin 70 Bin TL'lik Nafakayı 300 Bin TL'ye Çıkardığı İddiası X'te Ortalığı Karıştırdı!
Yıllar süren evliliklerinin ardından Benjamin Harvey ile yollarını ayıran Hande Ataizi, ayrılık sonrası yaptığı 'Bir dönemi kapattık ama üçümüz birbirimizin hayatında olmaya devam edeceğiz' açıklamasıyla duygusal bir açıklamada bulunmuştu.
ncak bu medeni ayrılık rüzgarı kısa sürede yerini bir nafaka krizine bıraktı! İddiaya göre Ataizi, şu anki kurla yaklaşık 72 bin TL olan nafakanın 300 bin TL’ye çıkarılması için hukuki süreci başlattı. Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan yorumlar ise ortalığı adeta yangın yerine çevirdi…
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Benjamin Harvey ile 2012 senesinde evlenen Hande Ataizi bu evlilikten Leon adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.
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Geçtiğimiz gün çıkan nafakanın arttırılması için Hande Ataizi'nin dava açtığı iddiaları sosyal medyayı salladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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