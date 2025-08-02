Ezgi Mola'nın Eski Kocası Mustafa Aksakallı Alaçatı'daki Mekanında Çıkan Olayda Vuruldu
İzmir’in popüler tatil merkezlerinden Alaçatı’da dün gece korkunç bir silahlı kavgaya şahit olundu. Eğlence mekanında taşkınlık çıkaran kişilerle müdahalede bulunan Ezgi Mola'nın eski eşi, işletmeci Mustafa Aksakallı, çıkan arbede sonucu ayağından vurularak yaralandı.
O korku dolu anlar sosyal medyada yayılırken müşterilerin yaşadığı panik kameralara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezgi Mola'nın bir süre önce evliliğini bitirdiği Mustafa Aksakallı'nın İzmir'deki işletmesinde çıkan silahlı kavga gündemi sarstı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki kişinin mekanda taşkınlık çıkardığı iddia edilirken silahlı kavgada 2 kişinin vurulduğu 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
@izmirinnabzi35 isimli hesabın yaptığı paylaşımda eğlence mekanında çıkan silahlı kavganın ilk anları böyle kaydedildi.
Mekandaki olayın ardından müşteriler böyle kaçtı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın