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Ezgi Mola'nın Eski Kocası Mustafa Aksakallı Alaçatı'daki Mekanında Çıkan Olayda Vuruldu

Ezgi Mola'nın Eski Kocası Mustafa Aksakallı Alaçatı'daki Mekanında Çıkan Olayda Vuruldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.08.2025 - 08:33

İzmir’in popüler tatil merkezlerinden Alaçatı’da dün gece korkunç bir silahlı kavgaya şahit olundu. Eğlence mekanında taşkınlık çıkaran kişilerle müdahalede bulunan Ezgi Mola'nın eski eşi, işletmeci Mustafa Aksakallı, çıkan arbede sonucu ayağından vurularak yaralandı. 

O korku dolu anlar sosyal medyada yayılırken müşterilerin yaşadığı panik kameralara yansıdı.

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Ezgi Mola'nın bir süre önce evliliğini bitirdiği Mustafa Aksakallı'nın İzmir'deki işletmesinde çıkan silahlı kavga gündemi sarstı.

Ezgi Mola'nın bir süre önce evliliğini bitirdiği Mustafa Aksakallı'nın İzmir'deki işletmesinde çıkan silahlı kavga gündemi sarstı.

Eğlence mekanlarıyla bilinen Mustafa Aksakallı ile uzun süreli birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandıran Ezgi Mola kısa bir süre önce boşanma haberleriyle gündeme gelmişti.

Birlikte mekanların ortaklığını yapan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı dün gece yaşanan korkunç olayla manşetlere yerleşti.

İki kişinin mekanda taşkınlık çıkardığı iddia edilirken silahlı kavgada 2 kişinin vurulduğu 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İki kişinin mekanda taşkınlık çıkardığı iddia edilirken silahlı kavgada 2 kişinin vurulduğu 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan korkunç olayda işletmeci Aksakallı ile bir çalışanı ayağından vurulurken, polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mustafa Aksakallı'nın da ayağından vurulmasının ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

12 Punto'nun haberine göre, organize suç örgütü lideri Tayfun Arşan'ın oğlu Melik Efe Arşan arkadaşıyla beraber mekanda taşkınlık çıkardı. Olayın ardından polis ekipleri, Tayfur Arşan’ın oğlu ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.

@izmirinnabzi35 isimli hesabın yaptığı paylaşımda eğlence mekanında çıkan silahlı kavganın ilk anları böyle kaydedildi.

Mekandaki olayın ardından müşteriler böyle kaçtı:

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Mustafa Aksakallı Kimdir?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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