Kısa Süre Önce Boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın İkiz Kızlarıyla Birlikte Tatile Çıkmaları Tartışma Yarattı!
Bir zamanların en çok beğenilen çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan, evliliklerine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Ancak ikilinin kızları Alin ve Lina için kurdukları iletişim kopmadı. Boşanmalarına rağmen ailece vakit geçirmeye devam eden çift, bu kez tatilde objektiflere yakalandı!
Gazetemagazin'den Umut Enver'in kadrajına yakalanan çift tartışamaların odak noktası oldu!
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Pelin Akil ile Anıl Altan, 2012 yılında Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışmalarının ardından büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.
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Ayrılık sonrası dikkatleri üzerine çeken ikili hayatlarına iddiaların arttığı süreçte olduğu gibi kaldıkları yerden devam etmişti.
Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına kızları Alin ve Lina ile tatil yaparken yakalanan ikili yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
Paylaşılan pozları kısa sürede kullanıcıları ikiye böldü!
Gelin sosyal medyadan gelen tepkilere birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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