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Kısa Süre Önce Boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın İkiz Kızlarıyla Birlikte Tatile Çıkmaları Tartışma Yarattı!

Kısa Süre Önce Boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın İkiz Kızlarıyla Birlikte Tatile Çıkmaları Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2025 - 18:51

Bir zamanların en çok beğenilen çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan, evliliklerine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Ancak ikilinin kızları Alin ve Lina için kurdukları iletişim kopmadı. Boşanmalarına rağmen ailece vakit geçirmeye devam eden çift, bu kez tatilde objektiflere yakalandı!

Gazetemagazin'den Umut Enver'in kadrajına yakalanan çift tartışamaların odak noktası oldu!

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Pelin Akil ile Anıl Altan, 2012 yılında Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışmalarının ardından büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.

Pelin Akil ile Anıl Altan, 2012 yılında Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışmalarının ardından büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.

Televizyon dünyasının sevilen çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan, yıllardır örnek gösterilen birliktelikleriyle adeta “gerçek aşk bu” dedirten isimlerdendi. Birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşkları, 2016 yılında nikah masasına taşınmış, 2019’da ise ikiz kızları Alin ve Lina’nın dünyaya gelmesiyle aile tablosu tamamlanmıştı. Sosyal medyada yaptıkları eğlenceli paylaşımlarla hem gülümseten hem de kıskandıran çift, bu kez bambaşka bir sebeple gündemde: Ayrılık.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, yazın başında yaptıkları açıklamayla evliliklerini sonlandırdıklarını duyurmuştu. Özellikle çocukları Alin ve Lina için saygı çerçevesinde bir ayrılık süreci geçirdiklerinin altı çizen ikili magazin kulislerinde uzun süredir ayrılık iddiaları dolaştıktan sonra bir yaz gecesi haberleri doğrulamıştı.

Ayrılık sonrası dikkatleri üzerine çeken ikili hayatlarına iddiaların arttığı süreçte olduğu gibi kaldıkları yerden devam etmişti.

Ayrılık sonrası dikkatleri üzerine çeken ikili hayatlarına iddiaların arttığı süreçte olduğu gibi kaldıkları yerden devam etmişti.

Ayrılığın ardından ikili, şu ana dek başka isimlerle anılmadı. Tüm dikkatlerini minik kızlarına yönelten Pelin Akil ve Anıl Altan, ebeveynlik rollerini birlikte sürdürüyor. Sık sık aynı karede görülen eski eşler, Alin ve Lina için yan yana gelmeye ve ortak bir iletişim kurmaya özen gösteriyor.

İkilinin son olarak birlikte görüntülenmesi ise sosyal medyada gündem olmuştu. Pelin Akil’in yaptığı bir paylaşımda, Anıl Altan’ın eşine bakışları kullanıcılar tarafından “pişmanlık dolu” olarak yorumlanmıştı.

İkili son olarak Pelin Akil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturmuş, Anıl Altan'ın bakışları olay olmuştu:

Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına kızları Alin ve Lina ile tatil yaparken yakalanan ikili yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gazetemagazin'den Umut Enver'in kamerasına kızları Alin ve Lina ile tatil yaparken yakalanan ikili yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Boşanmalarına rağmen birlikte tatillerde görüntülenmeye devam eden ikilinin kızları için buluşmaya devam etmesi yine ve yeniden olay oldu.

Paylaşılan pozları kısa sürede kullanıcıları ikiye böldü!

Paylaşılan pozları kısa sürede kullanıcıları ikiye böldü!

Kimileri kısa süre önce boşanan çiftin kızlarıyla tatile çıkmasını garipserken, kimi kullanıcılar ise boşanan çiftlerin 'normalinin' bu olduğunu savundu!

Gelin sosyal medyadan gelen tepkilere birlikte bakalım:

Gelin sosyal medyadan gelen tepkilere birlikte bakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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