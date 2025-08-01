Kısa Süre Önce Boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın İkiz Kızlarıyla Birlikte Tatile Çıkmaları Tartışma Yarattı!

Televizyon dünyasının sevilen çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan, yıllardır örnek gösterilen birliktelikleriyle adeta “gerçek aşk bu” dedirten isimlerdendi. Birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşkları, 2016 yılında nikah masasına taşınmış, 2019’da ise ikiz kızları Alin ve Lina’nın dünyaya gelmesiyle aile tablosu tamamlanmıştı. Sosyal medyada yaptıkları eğlenceli paylaşımlarla hem gülümseten hem de kıskandıran çift, bu kez bambaşka bir sebeple gündemde: Ayrılık.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, yazın başında yaptıkları açıklamayla evliliklerini sonlandırdıklarını duyurmuştu. Özellikle çocukları Alin ve Lina için saygı çerçevesinde bir ayrılık süreci geçirdiklerinin altı çizen ikili magazin kulislerinde uzun süredir ayrılık iddiaları dolaştıktan sonra bir yaz gecesi haberleri doğrulamıştı.