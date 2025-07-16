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Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi Anıl Altan ve Kızlarıyla Aile Paylaşımı Yapan Pelin Akil'e X'te Yorum Yağdı!

Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi Anıl Altan ve Kızlarıyla Aile Paylaşımı Yapan Pelin Akil'e X'te Yorum Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2025 - 09:08

O paylaşım olay oldu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, uzun süredir haklarında çıkan ayrılık iddialarına sessiz kalıyordu. Ancak Pelin Akil’in boşanmayı doğrulamasının ardıdan Anıl Altan ve ikiz kızlarıyla birlikte Londra’da çekilen bir kareyi “Aile zamanı…” notuyla paylaşması gündemi adeta sarstı! 

Bu paylaşım, ikilinin çocukları için bir araya geldiklerini gösterse de, sosyal medya kullanıcıları bir detayı kaçırmadı. Kimileri Anıl Altan’ın bakışlarındaki duyguya takılırken, kimileri “bu çift asla boşanmaz” yorumlarıyla umutlandı.

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Aşklarıyla örnek gösterilen çift resmen ayrılıyor! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ikiz kızları ve mutlu aile pozlarıyla sosyal medyada milyonların gönlünü kazanmıştı.

Aşklarıyla örnek gösterilen çift resmen ayrılıyor! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ikiz kızları ve mutlu aile pozlarıyla sosyal medyada milyonların gönlünü kazanmıştı.

2012 yılında yolları kesişen, tanışmalarının ardından başlayan ilişkileri 2016 yılında nikah masasına taşıyan, 2019 yılında ise ikiz kızları Lina ve Alin'yı kucaklarına alan ikili o günden bu yana “mutluluk timsali” olarak görülüyordu. Çift, sık sık çocuklarıyla verdikleri pozlar ve tatlı diyaloglarıyla sosyal medyada resmen örnek aile ilan edildi.

Ancak her ne kadar dışarıdan peri masalı gibi görünse de, görünmeyen çatlaklar sonunda büyük bir kırılmaya dönüştü…

Her şey dışarıdan bakıldığında yolunda gibi görünüyordu. Ancak dikkatli takipçiler, son aylarda Pelin Akil ve Anıl Altan’ın sosyal medya paylaşımlarında bir şeylerin değiştiğini fark etti.

Eskiden sık sık birlikte içerik üreten çift, son dönemde ayrı ayrı paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Ortak pozlar silinmemiş olsa da, uzun süre yenilerinin eklenmemesi gözlerden kaçmadı.

Eskiden sık sık birlikte içerik üreten çift, son dönemde ayrı ayrı paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Ortak pozlar silinmemiş olsa da, uzun süre yenilerinin eklenmemesi gözlerden kaçmadı.

Bazı paylaşımlarındaki satır araları, takipçileri tarafından “bir şeyler bitmiş” yorumlarıyla karşılandı.

Anıl Altan cephesinde de durum farklı değildi. Eskisi kadar aktif olmayan Anıl, son zamanlarda kızlarıyla yaptığı yalnız aktiviteleri paylaşarak bu evliliğin yolunda gitmediği sinyallerini vermişti. 

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, uzun süredir konuşulan ayrılık iddialarını daha fazla sessizlikle geçiştiremedi. Pelin Akil evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı ve boşanma süreci resmen başladı. 

Bu süreçte Pelin Akil'in 'Ben bir kadın değilim ama eğer kadın olsaydım kapıyı ben açmazdım. Restoranda ödeme yapmazdım. Nereye gideceğimize ben karar vermezdim. Akşamın planlarını ben yapmazdım. Eğer kadın olsaydım, bir kraliçe gibi muamele görmeyi talep ederdim. Saygı, değer, ilgi ve özen isterdim.' şeklindeki bir videoyu beğenmesi kafaları iyice karıştırmış ve boşanma sebebini merak konusu haline getirmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Olayların ardından Pelin Akil’in yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Olayların ardından Pelin Akil’in yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Anıl Altan ve ikiz kızlarıyla birlikte Londra’da çekilmiş bir fotoğrafı “Aile zamanı…” notuyla paylaşan oyuncu, ikilinin kızları için görüştüklerini yaptığı paylaşımla gösterdi.

Bu kare kısa sürede sosyal medya gündemine yerleşirken ikilinin sevenlerinden yorumlar da gecikmedi! Kimleri Anıl Altan'ın Pelin Akil'e olan bakışlarına dikkat çekerken kimileri de ilkilinin boşanmayacağını savundu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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