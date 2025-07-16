Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi Anıl Altan ve Kızlarıyla Aile Paylaşımı Yapan Pelin Akil'e X'te Yorum Yağdı!

O paylaşım olay oldu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, uzun süredir haklarında çıkan ayrılık iddialarına sessiz kalıyordu. Ancak Pelin Akil’in boşanmayı doğrulamasının ardıdan Anıl Altan ve ikiz kızlarıyla birlikte Londra’da çekilen bir kareyi “Aile zamanı…” notuyla paylaşması gündemi adeta sarstı!

Bu paylaşım, ikilinin çocukları için bir araya geldiklerini gösterse de, sosyal medya kullanıcıları bir detayı kaçırmadı. Kimileri Anıl Altan’ın bakışlarındaki duyguya takılırken, kimileri “bu çift asla boşanmaz” yorumlarıyla umutlandı.