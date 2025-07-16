Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi Anıl Altan ve Kızlarıyla Aile Paylaşımı Yapan Pelin Akil'e X'te Yorum Yağdı!
O paylaşım olay oldu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, uzun süredir haklarında çıkan ayrılık iddialarına sessiz kalıyordu. Ancak Pelin Akil’in boşanmayı doğrulamasının ardıdan Anıl Altan ve ikiz kızlarıyla birlikte Londra’da çekilen bir kareyi “Aile zamanı…” notuyla paylaşması gündemi adeta sarstı!
Bu paylaşım, ikilinin çocukları için bir araya geldiklerini gösterse de, sosyal medya kullanıcıları bir detayı kaçırmadı. Kimileri Anıl Altan’ın bakışlarındaki duyguya takılırken, kimileri “bu çift asla boşanmaz” yorumlarıyla umutlandı.
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Aşklarıyla örnek gösterilen çift resmen ayrılıyor! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ikiz kızları ve mutlu aile pozlarıyla sosyal medyada milyonların gönlünü kazanmıştı.
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Eskiden sık sık birlikte içerik üreten çift, son dönemde ayrı ayrı paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Ortak pozlar silinmemiş olsa da, uzun süre yenilerinin eklenmemesi gözlerden kaçmadı.
Olayların ardından Pelin Akil’in yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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