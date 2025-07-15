Ne Photoshop Ne Filtre Var: Hadise'nin Klibinden Paylaştığı Kesitte Yüzündeki Kırışıklıklar Dikkat Çekti!

Her klibiyle gündeme oturan Hadise, bu kez 'Fırtınam' adlı duygusal şarkısına çektiği kliple konuşuluyor. Ama bu kez dikkat çeken şey ne sahne kıyafeti ne de dans figürleri oldu… Klipteki filtresiz ve photoshop’suz yüzü, sosyal medyada deyim yerindeyse fırtına kopardı!

Yakın plan çekimlerde Hadise’nin mimik çizgileri, göz çevresi kırışıklıkları ve yoğun makyaj altındaki gerçek ten dokusu net bir şekilde görüldü. Bazı kullanıcılar, 'Makyözünü değiştir' gibi eleştirilerde bulunurken, bir kesim ise yaşına göndermede bulundu!