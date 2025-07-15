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Ne Photoshop Ne Filtre Var: Hadise'nin Klibinden Paylaştığı Kesitte Yüzündeki Kırışıklıklar Dikkat Çekti!

Ne Photoshop Ne Filtre Var: Hadise'nin Klibinden Paylaştığı Kesitte Yüzündeki Kırışıklıklar Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2025 - 16:06

Her klibiyle gündeme oturan Hadise, bu kez 'Fırtınam' adlı duygusal şarkısına çektiği kliple konuşuluyor. Ama bu kez dikkat çeken şey ne sahne kıyafeti ne de dans figürleri oldu… Klipteki filtresiz ve photoshop’suz yüzü, sosyal medyada deyim yerindeyse fırtına kopardı!

Yakın plan çekimlerde Hadise’nin mimik çizgileri, göz çevresi kırışıklıkları ve yoğun makyaj altındaki gerçek ten dokusu net bir şekilde görüldü. Bazı kullanıcılar, 'Makyözünü değiştir' gibi eleştirilerde bulunurken, bir kesim ise yaşına göndermede bulundu!

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Pop müziğin yıldızı Hadise, yıllardır sahne şovları ve cesur tarzıyla gündemden düşmeyen bir isim. Ne giyse, ne söylese olay…

Pop müziğin yıldızı Hadise, yıllardır sahne şovları ve cesur tarzıyla gündemden düşmeyen bir isim. Ne giyse, ne söylese olay…

Ama bu sefer Harbiye’deki konserinde sahneye damgasını vuran sadece müzik değil, dans şovuydu! Özellikle sandalye üzerinde yaptığı iddialı koreografi, sosyal medyayı adeta yangın yerine çevirdi.

Kimi “Avrupa kalitesinde sahne şovu” derken, kimileri performansı fazla cüretkar buldu. Hadise'nin üzerine gelen yorumlara cevabı ise tam kendine yakışır şekildeydi: Seda Sayan repliğiyle susturdu herkesi: “Konuşun, konuşun... Daha çok konuşursunuz beni siz!”

Tabii ki tepkilerle birlikte destek de geldi. Ünlü sanatçı Attila Atasoy, “Türkiye’de şovda tek geçerim Hadise’yi” diyerek arkasında durdu.

Tabii ki tepkilerle birlikte destek de geldi. Ünlü sanatçı Attila Atasoy, “Türkiye’de şovda tek geçerim Hadise’yi” diyerek arkasında durdu.

Ama bu yoruma ise Nükhet Duru’dan sert çıkış geldi: “Gözlerine perde mi indi?” diyerek adeta tokat gibi yanıt verdi.

Magazin kulisleri hala yaşananları atlatamazken Hadise'ye bir yorum da Dilan Polat'tan gelmişti. 'Şimdi kızlar gösterdi de izledim Hadise’nin dans videosunu. Niye hiç Twitter’da TT olmamış mesela? Toplum ahlakı diye bir sürü yorum yapan insanlar niye burada hiç bahsetmemiş? Hadise 'Polat' olsaydı şimdi TT’den inmezdi, başka şeyler de olurdu! Çok enteresan. Bu arada o nasıl bir danstır ya? O dans falan değil bu arada. Çok rica edeceğim, toplum ahlakını bozmayalım yani. Ama merak etmeyin siz şanslısınız, size bir şey olmaz” şeklinde konuşan Dilan Polat bile konuya dahil olmuştu...

Hadise’nin Harbiye konseri sonrası sahne kıyafetleri ve sandalye dansı çok konuşulurken, Sinan Akçıl’ın “Transparan popçu gömleğim yok ama seyirci rekorları kırıyorum” şeklindeki sözleri ortalığı karıştırmıştı.

Hadise’nin Harbiye konseri sonrası sahne kıyafetleri ve sandalye dansı çok konuşulurken, Sinan Akçıl’ın “Transparan popçu gömleğim yok ama seyirci rekorları kırıyorum” şeklindeki sözleri ortalığı karıştırmıştı.

Bu göndermeden hemen sonra, Hadise’nin 2009 çıkışlı Kahraman albümünün Spotify’dan kaldırıldığı fark edilince sosyal medya bir anda “Sinan Akçıl yüzünden mi kaldırıldı?” iddiasıyla çalkalandı. Ancak işin aslı bambaşkaydı. Albümün dijital platformdan geçici olarak kaldırılmasının teknik bir problemden kaynaklandığı ortaya çıktı. Hadise cephesinden veya Spotify’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, albüm kısa süre sonra tekrar erişime açıldı. 

Kahraman albümünde Düm Tek Tek, Kahraman, Evlenmeliyiz gibi şarkıların Sinan Akçıl'ın kaleminden çıktığı biliniyor.

Öte yandan Hadise Fırtınam şarkısının klibini yayınlayarak zaten konuşulan sahne şovlarına bir de yeni bir video ekledi.

Öte yandan Hadise Fırtınam şarkısının klibini yayınlayarak zaten konuşulan sahne şovlarına bir de yeni bir video ekledi.

'Fırtınam' klibini yayınlayan Hadise'nin sahne performansı kadar yüzüne yansıyan doğallığı da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Klipte photoshopsuz ve filtresiz görünen ünlü ismin yüzündeki belirgin mimik çizgileri, göz çevresi kırışıklıkları ve yoğun makyaj detayları dikkatlerden kaçmadı.

Bazı kullanıcılar bu görüntülerde makyözünü eleştirirken, kimileri ise filtresiz görünümlerin böyle olduğunu savundu!

Gelen tepkilere birlikte bakalım!

Gelen tepkilere birlikte bakalım!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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