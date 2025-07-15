Ne Photoshop Ne Filtre Var: Hadise'nin Klibinden Paylaştığı Kesitte Yüzündeki Kırışıklıklar Dikkat Çekti!
Her klibiyle gündeme oturan Hadise, bu kez 'Fırtınam' adlı duygusal şarkısına çektiği kliple konuşuluyor. Ama bu kez dikkat çeken şey ne sahne kıyafeti ne de dans figürleri oldu… Klipteki filtresiz ve photoshop’suz yüzü, sosyal medyada deyim yerindeyse fırtına kopardı!
Yakın plan çekimlerde Hadise’nin mimik çizgileri, göz çevresi kırışıklıkları ve yoğun makyaj altındaki gerçek ten dokusu net bir şekilde görüldü. Bazı kullanıcılar, 'Makyözünü değiştir' gibi eleştirilerde bulunurken, bir kesim ise yaşına göndermede bulundu!
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Pop müziğin yıldızı Hadise, yıllardır sahne şovları ve cesur tarzıyla gündemden düşmeyen bir isim. Ne giyse, ne söylese olay…
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Tabii ki tepkilerle birlikte destek de geldi. Ünlü sanatçı Attila Atasoy, “Türkiye’de şovda tek geçerim Hadise’yi” diyerek arkasında durdu.
Hadise’nin Harbiye konseri sonrası sahne kıyafetleri ve sandalye dansı çok konuşulurken, Sinan Akçıl’ın “Transparan popçu gömleğim yok ama seyirci rekorları kırıyorum” şeklindeki sözleri ortalığı karıştırmıştı.
Öte yandan Hadise Fırtınam şarkısının klibini yayınlayarak zaten konuşulan sahne şovlarına bir de yeni bir video ekledi.
Gelen tepkilere birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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