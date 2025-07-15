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Kereviz Sapıyla Beslendiğini Açıklayan Çağla Şıkel'in Yeni Kahvaltı Tabağı X'te Goygoy Tufanı Estirdi!

Kereviz Sapıyla Beslendiğini Açıklayan Çağla Şıkel'in Yeni Kahvaltı Tabağı X'te Goygoy Tufanı Estirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2025 - 11:43

Sağlıklı yaşam denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Çağla Şıkel, bu kez sadece meyvelerden oluşan kahvaltı tabağıyla sosyal medyanın diline düştü! Her yaptığıyla olay olan model, bu kez de sabah öğünü tercihiyle şaşırttı. Şıkel’in kahvaltı tabağına ve gelen tepkilere birlikte bakalım!

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Her daim enerjisiyle parlayan, podyumların kraliçesi ve ekranların vazgeçilmez yüzü Çağla Şıkel gündemde kalmaya devam ediyor.

Her daim enerjisiyle parlayan, podyumların kraliçesi ve ekranların vazgeçilmez yüzü Çağla Şıkel gündemde kalmaya devam ediyor.

90’lı yıllarda adım attığı modellik kariyerinde güzelliği, zarafeti ve profesyonelliğiyle kısa sürede Türkiye’nin en tanınan mankenlerinden biri haline gelen Şıkel, yıllar geçse de gündemden düşmeyen isimler arasında. Hem ekran önünde hem sosyal medyada aktif olan ünlü isim, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sık sık magazin dünyasında kendine yer buluyor.

 Güzelliği, fit vücudu ve yıllara meydan okuyan stiliyle hayranlarının ilham kaynağı olan Çağla Şıkel’in hayatı, projeleri ve son dönemde gündeme gelen açıklamaları bir an olsun manşetlerden inmiyor.

Beslenme konusundaki disipliniyle dikkat çeken Şıkel, son dönemde oldukça ilginç seçimleriyle dikkat çekiyor.

Beslenme konusundaki disipliniyle dikkat çeken Şıkel, son dönemde oldukça ilginç seçimleriyle dikkat çekiyor.

Bir avuç kuruyemişten oluşan kahvaltısı, akşam yemeklerinde tercih ettiği turp ve davetlerde pastanın yalnızca üstündeki meyveleri yiyerek formunu koruduğunu dile getiren Şıkel, geçtiğimiz günlerde yaptığı kereviz sapı açıklamasıyla da gündem olmuştu.

Modellik kariyerinin ardından sağlıklı yaşamı benimseyen Şıkel, son zamanlarda öğünleriyle manşete yerleşmeye devam ediyor.

“İnsanlar televizyon karşısında atıştırmalık yerken ben kereviz sapı kemiriyorum.” sözleriyle kısa sürede gündeme oturan Şıkel şimdi de kahvaltısıyla gündemde.

“İnsanlar televizyon karşısında atıştırmalık yerken ben kereviz sapı kemiriyorum.” sözleriyle kısa sürede gündeme oturan Şıkel şimdi de kahvaltısıyla gündemde.

Yaban mersini, ejder meyvesi ve ceviz bulunan tabağını kahvaltısı olarak paylaşan Şıkel yine yediklerinin miktarıyla sosyal medyada goygoy malzemesi çıkardı!

Gelin X kullanıcılarının o kahvaltıya tepkilerine birlikte bakalım!

Gelin X kullanıcılarının o kahvaltıya tepkilerine birlikte bakalım!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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