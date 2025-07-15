Kereviz Sapıyla Beslendiğini Açıklayan Çağla Şıkel'in Yeni Kahvaltı Tabağı X'te Goygoy Tufanı Estirdi!

90’lı yıllarda adım attığı modellik kariyerinde güzelliği, zarafeti ve profesyonelliğiyle kısa sürede Türkiye’nin en tanınan mankenlerinden biri haline gelen Şıkel, yıllar geçse de gündemden düşmeyen isimler arasında. Hem ekran önünde hem sosyal medyada aktif olan ünlü isim, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sık sık magazin dünyasında kendine yer buluyor.

Güzelliği, fit vücudu ve yıllara meydan okuyan stiliyle hayranlarının ilham kaynağı olan Çağla Şıkel’in hayatı, projeleri ve son dönemde gündeme gelen açıklamaları bir an olsun manşetlerden inmiyor.