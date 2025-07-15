Kereviz Sapıyla Beslendiğini Açıklayan Çağla Şıkel'in Yeni Kahvaltı Tabağı X'te Goygoy Tufanı Estirdi!
Sağlıklı yaşam denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Çağla Şıkel, bu kez sadece meyvelerden oluşan kahvaltı tabağıyla sosyal medyanın diline düştü! Her yaptığıyla olay olan model, bu kez de sabah öğünü tercihiyle şaşırttı. Şıkel’in kahvaltı tabağına ve gelen tepkilere birlikte bakalım!
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Her daim enerjisiyle parlayan, podyumların kraliçesi ve ekranların vazgeçilmez yüzü Çağla Şıkel gündemde kalmaya devam ediyor.
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Beslenme konusundaki disipliniyle dikkat çeken Şıkel, son dönemde oldukça ilginç seçimleriyle dikkat çekiyor.
“İnsanlar televizyon karşısında atıştırmalık yerken ben kereviz sapı kemiriyorum.” sözleriyle kısa sürede gündeme oturan Şıkel şimdi de kahvaltısıyla gündemde.
Gelin X kullanıcılarının o kahvaltıya tepkilerine birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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