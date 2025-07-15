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Gamze Türkmen'le Olay Olan Düğünleriyle Gündeme Damga Vuran Kadir Ezildi'den Aşk Eleştirilerine Yanıt Geldi!

Gamze Türkmen'le Olay Olan Düğünleriyle Gündeme Damga Vuran Kadir Ezildi'den Aşk Eleştirilerine Yanıt Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2025 - 09:45

Gelinlikler giyildi, takılar takıldı, şarkılar söylendi... Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in dillere destan düğün merasimi sona erdi ama ardından kopan fırtına durulmak bilmedi! Saatler süren takı töreni, ünlü isimlerin sahne aldığı dev bir organizasyonla evlenen çiftin mutluluğu sosyal medyada herkesin dilindeyken, düğün sonrası Kadir Ezildi’nin ilk dans paylaşımı olay oldu.

Daha önce de ilişkilerini “samimi bulmadığını” dile getiren bazı kullanıcılar yine eleştiri oklarını yöneltti. Kadir Ezildi ise o yorumu cevapsız bırakmadı!

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Evlerin en titiz ismi, ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, temizlik tutkusu ve enerjik kişiliğiyle kısa sürede hayatımıza girdi!

Evlerin en titiz ismi, ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, temizlik tutkusu ve enerjik kişiliğiyle kısa sürede hayatımıza girdi!

İlk olarak 'Temizlik Benim İşim' programıyla geniş kitlelerin dikkatini çeken Kadir, temizlik konusundaki bilgi ve takıntılı titizliğiyle kendine özgü bir fenomen haline geldi. Her evi adeta baştan yaratan, detaylara takılan Kadir Ezildi son olarak 'hayırlı bir işle' gündeme gelmeye başlamıştı!

Zamanla kendi markasını yaratan, sosyal medyada milyonlara ulaşan ve gönüllerde taht kuran Kadir Ezildi, hem ekran hem de dijital dünyanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmesinin ardından evlilik kararı aldı bildiğiniz gibi.

Uzun süredir ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Kadir Ezildi, bu kez temizlik değil, evlilik telaşıyla gündemde!

Uzun süredir ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Kadir Ezildi, bu kez temizlik değil, evlilik telaşıyla gündemde!

Gönlünü Gamze Türkmen’e kaptıran Kadir, evlilik kararını açıkladığında sosyal medya deyim yerindeyse yıkıldı. Takipçileri, bu ani kararı hem şaşkınlıkla hem de sevinçle karşıladı. Ne de olsa Kadir Ezildi'nin takipçi kitlesi bir hayli büyüktü...

Evlilik kararından sonra adeta 'düğün sezonu' başlatan çift, arka arkaya düzenlenen kına, nişan ve söz törenleriyle her seferinde gündem olmayı başardı. Özellikle Kadir’in kınada gözyaşlarına boğulması, sosyal medya gündemine damga vurmuştu.

Kınanın olay olan anlarından bu içeriğimizde:

Düğünün detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İkilinin düğünü 12 Temmuz günü gerçekleşti, Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen, uzun süren hazırlıkların ardından nihayet dünyaevine girdi.

İkilinin düğünü 12 Temmuz günü gerçekleşti, Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen, uzun süren hazırlıkların ardından nihayet dünyaevine girdi.

Takı töreni saatlerce süren, ünlü isimlerin katıldığı, şarkı söylediği düğün gecesinin ardından evlilik merasimi sona erdi.

Düğünden ilk danslarını paylaşan Kadir Ezildi yine eleştirilerden kaçamadı. Daha önce de bu ilişkinin kendilerine geçmediğini söyleyen sosyal medya kullanıcılarından tepki alan Kadir Ezildi 'Bir tek aşk kokusu almayan ben miyim?' sorusuna cevap verdi!

O kullanıcının 'Bak bak bak! Eros sanki! Aşk okunu sen mi atıyorsun Kadriye Hanım?' şeklinde cevap veren Kadir Ezildi daha fazla dayanamadı!

Çok eleştirilen ilk dans videosunu da şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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