Gamze Türkmen'le Olay Olan Düğünleriyle Gündeme Damga Vuran Kadir Ezildi'den Aşk Eleştirilerine Yanıt Geldi!

İlk olarak 'Temizlik Benim İşim' programıyla geniş kitlelerin dikkatini çeken Kadir, temizlik konusundaki bilgi ve takıntılı titizliğiyle kendine özgü bir fenomen haline geldi. Her evi adeta baştan yaratan, detaylara takılan Kadir Ezildi son olarak 'hayırlı bir işle' gündeme gelmeye başlamıştı!

Zamanla kendi markasını yaratan, sosyal medyada milyonlara ulaşan ve gönüllerde taht kuran Kadir Ezildi, hem ekran hem de dijital dünyanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmesinin ardından evlilik kararı aldı bildiğiniz gibi.