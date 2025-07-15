Gamze Türkmen'le Olay Olan Düğünleriyle Gündeme Damga Vuran Kadir Ezildi'den Aşk Eleştirilerine Yanıt Geldi!
Gelinlikler giyildi, takılar takıldı, şarkılar söylendi... Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in dillere destan düğün merasimi sona erdi ama ardından kopan fırtına durulmak bilmedi! Saatler süren takı töreni, ünlü isimlerin sahne aldığı dev bir organizasyonla evlenen çiftin mutluluğu sosyal medyada herkesin dilindeyken, düğün sonrası Kadir Ezildi’nin ilk dans paylaşımı olay oldu.
Daha önce de ilişkilerini “samimi bulmadığını” dile getiren bazı kullanıcılar yine eleştiri oklarını yöneltti. Kadir Ezildi ise o yorumu cevapsız bırakmadı!
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Evlerin en titiz ismi, ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi, temizlik tutkusu ve enerjik kişiliğiyle kısa sürede hayatımıza girdi!
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Uzun süredir ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Kadir Ezildi, bu kez temizlik değil, evlilik telaşıyla gündemde!
İkilinin düğünü 12 Temmuz günü gerçekleşti, Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen, uzun süren hazırlıkların ardından nihayet dünyaevine girdi.
Çok eleştirilen ilk dans videosunu da şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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