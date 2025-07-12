İsteme, Söz, Nişan, Kına Derken Düğün Merasimleri Bitmeyen Kadir Ezildi Sonunda Gamze Türkmen'le Evlendi!
Sosyal medyada “bitmeyen evlilik süreci” olarak hafızalara kazınan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen çiftinin düğünü bugün gerçekleşti. Aylardır adım adım paylaşılan her detay, nihayet görkemli bir düğünle taçlandı.
Mayıs ayında evlenen ve bugün düğünleri gerçekleşen ikiliye organizasyondaki nikah memurunun sorduğu soru dikkat çekti!
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Nikah, söz, nişan, kına derken… sonunda o büyük gün geldi çattı! Sosyal medyada günlerdir konuşulan, adeta “hiç bitmeyecek” denilen düğün süreci, bugün yapılan görkemli törenle taçlandı.
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İkilinin düğününde şarkıcı Ayla Çelik sahneye çıktı ve ilk dans için "Bağdat" şarkısını söyledi.
Nikah sırasında memurun sorduğu sorular dikkat çekti!
Kadir Ezildi takı töreni sırasında kameralara böyle konuştu:
Düğüne temizlik tutkusuyla tanınan Cem Özkök de katıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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