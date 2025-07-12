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Erkek Güzellik Yarışmasında Dereceye Giren Özkan Görmez Kenan İmirzalıoğlu'na Benzerliği Hakkında Konuştu

Erkek Güzellik Yarışmasında Dereceye Giren Özkan Görmez Kenan İmirzalıoğlu'na Benzerliği Hakkında Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.07.2025 - 21:51

Türkiye’yi Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenen Manhunt International 2025 yarışmasında temsil eden Özkan Görmez, dünya altıncısı olmasıyla gündeme gelmişti. Magazinburada kameralarına konuşan genç model, yarışmaya katılma şartı olarak İsrailli bir temsilcinin yer almaması gerektiğini belirten Görmez, Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilmesi hakkında komuştu!

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Türk model Özkan Görmez, bu yıl Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenen Manhunt International 2025 yarışmasında ülkemizi temsil etti ve dünya 6’ncısı olarak büyük bir başarıya imza attı!

Türk model Özkan Görmez, bu yıl Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenen Manhunt International 2025 yarışmasında ülkemizi temsil etti ve dünya 6’ncısı olarak büyük bir başarıya imza attı!

Yarışmada fiziği, özgüveni ve duruşuyla dikkatleri üzerine çeken Özkan Görmez, podyuma adımını attığı ilk andan itibaren adeta göz kamaştırdı. Türkiye'ye böyle bir dereceyi getiren Görmez, sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekti.

Detaylardan bahsettik:

Bu yılın dikkat çeken isimlerinden biri olan Özkan Görmez’in bir diğer çok konuşulan yönü ise, Kenan İmirzalıoğlu’na benzetilmesi oldu.

Bu yılın dikkat çeken isimlerinden biri olan Özkan Görmez’in bir diğer çok konuşulan yönü ise, Kenan İmirzalıoğlu’na benzetilmesi oldu.

Dünyanın en eski ve prestijli erkek güzellik yarışmalarından biri olan Manhunt International, bu yıl 22. kez düzenlendi. 40’tan fazla ülkenin en yakışıklı ve başarılı erkeklerinin yarıştığı bu platformda Özkan Görmez’in 6. olması, Türkiye için büyük bir gurur kaynağı oldu. Yarışmayı bu yıl Vietnamlı model Nguyen Minh Quang kazanırken; Özkan Görmez’in dereceye girmesi Türk model dünyası adına umut verici bulundu.

Güzellik yarışmasında 6. olan Özkan Görmez Magazin Burada kameralarına konuştu:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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