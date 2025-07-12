Erkek Güzellik Yarışmasında Dereceye Giren Özkan Görmez Kenan İmirzalıoğlu'na Benzerliği Hakkında Konuştu

Dünyanın en eski ve prestijli erkek güzellik yarışmalarından biri olan Manhunt International, bu yıl 22. kez düzenlendi. 40’tan fazla ülkenin en yakışıklı ve başarılı erkeklerinin yarıştığı bu platformda Özkan Görmez’in 6. olması, Türkiye için büyük bir gurur kaynağı oldu. Yarışmayı bu yıl Vietnamlı model Nguyen Minh Quang kazanırken; Özkan Görmez’in dereceye girmesi Türk model dünyası adına umut verici bulundu.