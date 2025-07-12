Erkek Güzellik Yarışmasında Dereceye Giren Özkan Görmez Kenan İmirzalıoğlu'na Benzerliği Hakkında Konuştu
Türkiye’yi Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenen Manhunt International 2025 yarışmasında temsil eden Özkan Görmez, dünya altıncısı olmasıyla gündeme gelmişti. Magazinburada kameralarına konuşan genç model, yarışmaya katılma şartı olarak İsrailli bir temsilcinin yer almaması gerektiğini belirten Görmez, Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilmesi hakkında komuştu!
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Türk model Özkan Görmez, bu yıl Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenen Manhunt International 2025 yarışmasında ülkemizi temsil etti ve dünya 6’ncısı olarak büyük bir başarıya imza attı!
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Bu yılın dikkat çeken isimlerinden biri olan Özkan Görmez’in bir diğer çok konuşulan yönü ise, Kenan İmirzalıoğlu’na benzetilmesi oldu.
Güzellik yarışmasında 6. olan Özkan Görmez Magazin Burada kameralarına konuştu:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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