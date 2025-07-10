25 Yaşındaki Model Özkan Görmez, Manhunt International Güzellik Yarışmasında Dereceye Girdi!
2025 yılında Bangkok’ta 23. kez düzenlenen Manhunt International erkek güzellik yarışmasında tacı Fransız model Adonis Renaud takarken, Türkiye’yi temsil eden 25 yaşındaki Özkan Görmez ise büyük bir başarıya imza attı.
Finale kalan ve dünyanın en yakışıklı 10 erkeği arasına giren Görmez, yarışmayı 6. sırada tamamlayarak adını manşetlere taşıdı. Sri Lanka, Jamaika, Filipinler ve Vietnam gibi ülkelerin de dereceye girdiği gecede, Türkiye'nin genç modeli hem fiziği hem de sahne duruşuyla dikkat çekti.
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2024 yılında Miss Turkey unvanını kazanan İdil Bilgen, yarışma sonrası sosyal medyada adeta gündem olmuş ve en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.
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25 yaşındaki model Özkan Görmez, Tayland Bangkok'ta erkek güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.
Finalde ise Türkiye’yi gururla temsil ederek yarışmada 6. olarak "top 6" içinde yer alan isim başarısıyla adından bahsettirdi.
Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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