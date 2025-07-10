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25 Yaşındaki Model Özkan Görmez, Manhunt International Güzellik Yarışmasında Dereceye Girdi!

25 Yaşındaki Model Özkan Görmez, Manhunt International Güzellik Yarışmasında Dereceye Girdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2025 - 09:16

2025 yılında Bangkok’ta 23. kez düzenlenen Manhunt International erkek güzellik yarışmasında tacı Fransız model Adonis Renaud takarken, Türkiye’yi temsil eden 25 yaşındaki Özkan Görmez ise büyük bir başarıya imza attı.

 Finale kalan ve dünyanın en yakışıklı 10 erkeği arasına giren Görmez, yarışmayı 6. sırada tamamlayarak adını manşetlere taşıdı. Sri Lanka, Jamaika, Filipinler ve Vietnam gibi ülkelerin de dereceye girdiği gecede, Türkiye'nin genç modeli hem fiziği hem de sahne duruşuyla dikkat çekti.

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2024 yılında Miss Turkey unvanını kazanan İdil Bilgen, yarışma sonrası sosyal medyada adeta gündem olmuş ve en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.

2024 yılında Miss Turkey unvanını kazanan İdil Bilgen, yarışma sonrası sosyal medyada adeta gündem olmuş ve en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, başarılarıyla da dikkat çekmişti. Ancak tacını taktıktan kısa süre sonra, görünüşü üzerinden gelen eleştiriler nedeniyle kendisi sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi.

Bazı kesimler, “klasik güzellik algılarına uymadığı” gerekçesiyle İdil Bilgen'i ağır şekilde eleştirirken; birçok sanatçı ve ünlü isim onun arkasında durmuştu. 

Tüm bu tartışmalara rağmen dimdik duran Bilgen, Miss World 2025 sahnesinde Türkiye’yi gururla temsil etti. Yarışmaya katılmasının ardından yine her hareketi olay olan Bilgen, dünyanın en güzel 40 kadını arasına girerek çeyrek finale kadar yükselmiş, dereceye giremese de büyük ses getirmişti.

25 yaşındaki model Özkan Görmez, Tayland Bangkok'ta erkek güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

25 yaşındaki model Özkan Görmez, Tayland Bangkok'ta erkek güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

2025’te Bangkok, Tayland’da düzenlenen Manhunt International yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Görmez, kısa sürede adını duyurdu.

23. Manhunt International yarışması, dünyanın dört bir yanından gelen yakışıklı ve karizmatik erkek modelleri bir araya getirdi. 25 yaşındaki isim yapılan swimwear eleme turu sonrası finale kadı ve en iyi 10 finalist arasında yer aldı.

Finalde ise Türkiye’yi gururla temsil ederek yarışmada 6. olarak "top 6" içinde yer alan isim başarısıyla adından bahsettirdi.

Finalde ise Türkiye’yi gururla temsil ederek yarışmada 6. olarak "top 6" içinde yer alan isim başarısıyla adından bahsettirdi.

Bu prestijli etkinliğin birincisi, Fransa’yı temsil eden Adonis Renaud oldu. Yarışmada ikinciliği Sri Lanka’dan Piyumal Sithum, üçüncülüğü Jamaika’dan Rhyeme Wright aldı. Filipinler ve Vietnam da dereceye giren ülkeler arasında yer aldı. Organizasyon, yalnızca fiziksel görünümü değil, duruş, özgüven ve temsil yeteneğini de değerlendirdiği jüri sistemiyle dikkat çekti. Gecede Türkiye’yi temsil eden Özkan Görmez ise finale kalıp Top 10 içerisinde 6. sırada yer alarak yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 

23. yılına giren Manhunt International'a daha önce 2005 yılında Tolgahan Sayışman katılmış, Güney Kore'de düzenlenen yarışmada Türkiye adına yarışarak birincilikle bu unvanı kazanan ilk Türk olmuştu.

Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkileri de şöyle bırakalım:

Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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