25 Yaşındaki Model Özkan Görmez, Manhunt International Güzellik Yarışmasında Dereceye Girdi!

Bu prestijli etkinliğin birincisi, Fransa’yı temsil eden Adonis Renaud oldu. Yarışmada ikinciliği Sri Lanka’dan Piyumal Sithum, üçüncülüğü Jamaika’dan Rhyeme Wright aldı. Filipinler ve Vietnam da dereceye giren ülkeler arasında yer aldı. Organizasyon, yalnızca fiziksel görünümü değil, duruş, özgüven ve temsil yeteneğini de değerlendirdiği jüri sistemiyle dikkat çekti. Gecede Türkiye’yi temsil eden Özkan Görmez ise finale kalıp Top 10 içerisinde 6. sırada yer alarak yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

23. yılına giren Manhunt International'a daha önce 2005 yılında Tolgahan Sayışman katılmış, Güney Kore'de düzenlenen yarışmada Türkiye adına yarışarak birincilikle bu unvanı kazanan ilk Türk olmuştu.