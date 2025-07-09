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Çarpıntı Dizisinde 23 Yaşındaki Lizge Cömert'le Partner Olan Kerem Bürsin'in İmaj Değişikliğine Yorum Yağdı!

Çarpıntı Dizisinde 23 Yaşındaki Lizge Cömert'le Partner Olan Kerem Bürsin'in İmaj Değişikliğine Yorum Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2025 - 09:04

Yeni dizi, yeni partner, yeni imaj! Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Üstelik dönüşü oldukça iddialı! Star TV’de yayınlanması planlanan “Çarpıntı” dizisinde başrolü üstlenen Bürsin, bu kez kalp nakli geçirmiş ve hayata yeniden tutunmaya çalışan Aras karakterine hayat verecek. 

Oyuncu kadrosuyla izleyiciyi şimdiden heyecanlandıran dizide Bürsin’in partneri ise genç oyuncu Lizge Cömert oldu. Ancak diziden gelen ilk bilgiler kadar, Kerem Bürsin’in partner tercihi ve imaj değişikliği de sosyal medyanın diline düştü! 

Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Yakışıklılığı, enerjisi ve her daim gündemde kalan açıklamalarıyla Kerem Bürsin, magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Yakışıklılığı, enerjisi ve her daim gündemde kalan açıklamalarıyla Kerem Bürsin, magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Rol aldığı dizilerle sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da geniş bir hayran kitlesi edinen Bürsin, son dönemlerde hem özel hayatıyla hem de yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiriyor. Oyunculuğunun yanı sıra duruşu, spor tutkusu ve markalarla yaptığı iş birlikleriyle de konuşulan Kerem Bürsin, bu kez yeni projesiyle gündeme geldi!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kerem Bürsin'in Star TV için hazırlanan “Çarpıntı” adlı diziyle ekranlara döndüğü öğrenildi.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kerem Bürsin'in Star TV için hazırlanan “Çarpıntı” adlı diziyle ekranlara döndüğü öğrenildi.

Kerem Bürsin, Türk televizyonunun aranan yakışıklı yıldızı olarak, kariyerinde “Güneşi Beklerken” dizisindeki Kerem Sayer rolüyle güçlü bir çıkış yakalamıştı.

Ardından “Şeref Meselesi' ve “Bu Şehir Arkandan Gelecek” gibi yapımlarda adından bahsettiren ismin Hande Erçel'le başrollerini üstlendiği 'Sen Çal Kapımı' ise romantik komedi kategorisinde zirvelere oynamıştı.

Bir süredir ana akımda göremesek de sinema ve dijital platformlarda aktif olan Bürsin yeni dizisi Çarpıntı ile sete çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni dizisi Çarpıntı ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin "Aras" karakteri için imaj değişikliğine gitti!

Yeni dizisi Çarpıntı ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin "Aras" karakteri için imaj değişikliğine gitti!

Dizinin merkezinde, kalp nakli geçiren bir adamın hayata tutunma çabası yer alırken geçtiğimiz gün Kerem Bürsin'in partnerinin Lizge Cömert olacağı ortaya çıkmıştı.

Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın başrollerde yer aldığı Çarpıntı'nın başrolleri Kerem Bürsin'in 38, Lizge Cömert'in ise 23 yaşında olması, ise aralarındaki yaş farkı yüzünden ayrı olay olmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Kerem Bürsin'in yeni imajıyla yaşının küçültülmeye çalıştığını düşünen X kullanıcılarından oyuncunun yeni tarzına tepkiler gecikmedi.

Kerem Bürsin'in yeni imajıyla yaşının küçültülmeye çalıştığını düşünen X kullanıcılarından oyuncunun yeni tarzına tepkiler gecikmedi.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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