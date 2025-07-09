Çarpıntı Dizisinde 23 Yaşındaki Lizge Cömert'le Partner Olan Kerem Bürsin'in İmaj Değişikliğine Yorum Yağdı!
Yeni dizi, yeni partner, yeni imaj! Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Üstelik dönüşü oldukça iddialı! Star TV’de yayınlanması planlanan “Çarpıntı” dizisinde başrolü üstlenen Bürsin, bu kez kalp nakli geçirmiş ve hayata yeniden tutunmaya çalışan Aras karakterine hayat verecek.
Oyuncu kadrosuyla izleyiciyi şimdiden heyecanlandıran dizide Bürsin’in partneri ise genç oyuncu Lizge Cömert oldu. Ancak diziden gelen ilk bilgiler kadar, Kerem Bürsin’in partner tercihi ve imaj değişikliği de sosyal medyanın diline düştü!
Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Yakışıklılığı, enerjisi ve her daim gündemde kalan açıklamalarıyla Kerem Bürsin, magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kerem Bürsin'in Star TV için hazırlanan “Çarpıntı” adlı diziyle ekranlara döndüğü öğrenildi.
Yeni dizisi Çarpıntı ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin "Aras" karakteri için imaj değişikliğine gitti!
Kerem Bürsin'in yeni imajıyla yaşının küçültülmeye çalıştığını düşünen X kullanıcılarından oyuncunun yeni tarzına tepkiler gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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