Çarpıntı Dizisinde 23 Yaşındaki Lizge Cömert'le Partner Olan Kerem Bürsin'in İmaj Değişikliğine Yorum Yağdı!

Rol aldığı dizilerle sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da geniş bir hayran kitlesi edinen Bürsin, son dönemlerde hem özel hayatıyla hem de yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiriyor. Oyunculuğunun yanı sıra duruşu, spor tutkusu ve markalarla yaptığı iş birlikleriyle de konuşulan Kerem Bürsin, bu kez yeni projesiyle gündeme geldi!