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Mustafa Sandal'ın "Pazara Kadar" Performansı ve İngilizce Kullanımı Dillere Büyük Düştü!

Mustafa Sandal'ın "Pazara Kadar" Performansı ve İngilizce Kullanımı Dillere Büyük Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.07.2025 - 22:09

Türk pop müziğinin efsane ismi Mustafa Sandal, sadece unutulmaz şarkılarıyla değil, sahnedeki enerjisi ve özel hayatındaki gelişmelerle de magazin dünyasının gözdesi olmaya devam ediyor. Kariyerine 90’ların ortasında başlayan ve “Araba”, “İsyankar” gibi hitlerle milyonların kalbinde taht kuran Sandal, yıllar geçse de popülerliğini koruyor. Son zamanlarda sahnedeki performansları ve sosyal medyada paylaştığı enerjik anlarla adından sıkça söz ettiriyor. 

Sandal son olarak sosyal medyanın gündemine 'Pazara Kadar' performansıyla geldi.

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İşte o anlar:

Pop müziğin efsane ismi Mustafa Sandal, sahne enerjisiyle yine olay yarattı! Son konserinde söylediği “Pazara Kadar” şarkısında yaptığı dans figürleri sosyal medyaya damga vurdu.

Pop müziğin efsane ismi Mustafa Sandal, sahne enerjisiyle yine olay yarattı! Son konserinde söylediği “Pazara Kadar” şarkısında yaptığı dans figürleri sosyal medyaya damga vurdu.

Özellikle 'Sunday baby!' şeklindeki İngilizce çıkışı ve kıvrak hareketleri izleyenlerin diline düştü!

Araba”, “Aya Benzer”, “Jest Oldu” ve “İsyankar” gibi unutulmaz hitleriyle adını müzik tarihine altın harflerle yazdıran sanatçı, son dönemlerde yeni şarkıları ve sahne performanslarıyla da adından söz ettiriyor.

'Pazara Kadar” adlı parçasını seslendirirken yaptığı dansla dillere düşen Mustafa Sandal'ın performansına bazı kullanıcılar “Eskisi gibi değil” yorumları yaparken kimileri de goygoy malzemesi çıkardı!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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