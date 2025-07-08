Mustafa Sandal'ın "Pazara Kadar" Performansı ve İngilizce Kullanımı Dillere Büyük Düştü!
Türk pop müziğinin efsane ismi Mustafa Sandal, sadece unutulmaz şarkılarıyla değil, sahnedeki enerjisi ve özel hayatındaki gelişmelerle de magazin dünyasının gözdesi olmaya devam ediyor. Kariyerine 90’ların ortasında başlayan ve “Araba”, “İsyankar” gibi hitlerle milyonların kalbinde taht kuran Sandal, yıllar geçse de popülerliğini koruyor. Son zamanlarda sahnedeki performansları ve sosyal medyada paylaştığı enerjik anlarla adından sıkça söz ettiriyor.
Sandal son olarak sosyal medyanın gündemine 'Pazara Kadar' performansıyla geldi.
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İşte o anlar:
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Pop müziğin efsane ismi Mustafa Sandal, sahne enerjisiyle yine olay yarattı! Son konserinde söylediği “Pazara Kadar” şarkısında yaptığı dans figürleri sosyal medyaya damga vurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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