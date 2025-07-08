Fitliği Dikkat Çekti: 2024 Türkiye Güzeli, Miss World Temsilcimiz İdil Bilgen Tatil Sezonunu Açtı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/turkiye-guz...
2024 Türkiye Güzeli unvanını kazandıktan sonra Hindistan’ın Haydarabad şehrinde düzenlenen 72. Miss World yarışmasında Türkiye’yi gururla temsil eden İdil Bilgen, uzun ve zorlu yarışma maratonunun ardından soluğu yazın gözde tatil rotası Bodrum’da aldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, fit ve sağlıklı vücuduyla da dikkat çeken Bilgen, yoğun tempoya rağmen koruduğunu formuyla dikkatleri üzerine çekti.
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Güzellik yarışmalarına katılmasının ardından tüm gözleri üzerine çeken son isim 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen olmuştu.
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Sosyal medya tartışmaları sürerken İdil Bilgen, sessiz sedasız Miss World 2024 sahnesine çıkmış ve kendisinin yarışmada elde edeceği derece büyük merak konusu olmuştu.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, magazin kadrajlarına yakalanan İdil Bilgen güzellik yarışmalarıyla dolu sezonun ardından soluğu tatilde aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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