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Fitliği Dikkat Çekti: 2024 Türkiye Güzeli, Miss World Temsilcimiz İdil Bilgen Tatil Sezonunu Açtı!

Fitliği Dikkat Çekti: 2024 Türkiye Güzeli, Miss World Temsilcimiz İdil Bilgen Tatil Sezonunu Açtı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.07.2025 - 20:12

2024 Türkiye Güzeli unvanını kazandıktan sonra Hindistan’ın Haydarabad şehrinde düzenlenen 72. Miss World yarışmasında Türkiye’yi gururla temsil eden İdil Bilgen, uzun ve zorlu yarışma maratonunun ardından soluğu yazın gözde tatil rotası Bodrum’da aldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, fit ve sağlıklı vücuduyla da dikkat çeken Bilgen, yoğun tempoya rağmen koruduğunu formuyla dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: https://www.haberturk.com/turkiye-guz...
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Güzellik yarışmalarına katılmasının ardından tüm gözleri üzerine çeken son isim 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen olmuştu.

Güzellik yarışmalarına katılmasının ardından tüm gözleri üzerine çeken son isim 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen olmuştu.

Koç Üniversitesi mezunu bir doktor olmasına rağmen, 2024 Miss Turkey tacını aldıktan sonra sosyal medya tam anlamıyla ikiye bölen İdil Bilgen uzun süre tartışmaların odak noktasında kalmıştı. Magazin dünyasını da alevlendiren tartışmalara ünlü isimler ve eski güzeller birçok kişi dahil olmuştu. Bülent Ersoy ise “Bu şimdi güzel mi? Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi… Ama genç çocuk, üzmeyelim” ifadeleriyle tartışmaları alevlendirmişti.

Ancak yaşananların ardından İdil Bilgen'i güzellik yarışmalarında ve gündemde görmeye devam etmiştik.

Sosyal medya tartışmaları sürerken İdil Bilgen, sessiz sedasız Miss World 2024 sahnesine çıkmış ve kendisinin yarışmada elde edeceği derece büyük merak konusu olmuştu.

Sosyal medya tartışmaları sürerken İdil Bilgen, sessiz sedasız Miss World 2024 sahnesine çıkmış ve kendisinin yarışmada elde edeceği derece büyük merak konusu olmuştu.

Aldığı eleştirilerin ardından “Güzellik standartları toplumsal baskılarla şekilleniyor ve biz bu baskı altında kendimiz olmayı unutuyoruz.” şeklinde konuşan Bilgen sonrasında Miss World'de tercih ettiği kaftanlı kostümüyle gündeme yerleşmişti.

“Gerçek güzellik, kendimizi en otantik halimizle sevmekten gelir.” ifadelerini kullanan İdil Bilgen, sessiz sedasız gittiği Miss World sahnesinde çeyrek finale kalarak eleştirilere adeta tokat gibi bir yanıt verdi. Taşıdığı Türk bayrağı ve geleneksel kaftanıyla açılışta dikkatleri üzerine çeken Bilgen, hem fiziğiyle hem de duruşuyla magazin manşetlerine yerleşmişti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, magazin kadrajlarına yakalanan İdil Bilgen güzellik yarışmalarıyla dolu sezonun ardından soluğu tatilde aldı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, magazin kadrajlarına yakalanan İdil Bilgen güzellik yarışmalarıyla dolu sezonun ardından soluğu tatilde aldı.

Güzelliğin ötesindeki özellikleri savunarak sosyal medyada büyük beğeni toplayan Bilgen, makyajsız ve filtresiz paylaşımlarıyla da  dikkatleri üzerine çekmişti...

2024 Türkiye Güzeli unvanını kazandıktan sonra Hindistan'ın Haydarabad şehrinde düzenlenen 72. Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil eden İdil bilgen uzun ve yoğun yarışma sezonun ardından soluğu Bodrum'da aldı. Türkiye Güzeli'nin fitliği dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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