Diva'nın Filtreleri Düştü: Tatil Moduna Giren Bülent Ersoy'un Makyajsız Hali Ortaya Çıktı!
Sahneye adım attığı ilk günden beri abartılı makyajı, gösterişli tarzı ve ikonik tavırlarıyla adından söz ettiren Bülent Ersoy, bu kez filtresiz haliyle gündemde! 2. sayfa'nın paylaşımına göre, tatilde çekilen bir kareyle makyajsız hali ortaya çıkan Diva, sosyal medyada olay oldu!
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Elbiseleri, gösterişli tarzı ve iddialı makyajlarıyla meşhur Bülent Ersoy, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
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Sahneye her çıktığında ihtişamıyla göz kamaştıran Ersoy, aynı zamanda tarzı ve tavrıyla da müzik dünyasında ayrı bir yer edindi.
Her zaman sahnede görkemli makyajı, ihtişamlı takıları ve abartılı kostümleriyle görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy, bu kez bambaşka bir görüntüsüyle sosyal medyanın radarına takıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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