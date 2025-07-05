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Diva'nın Filtreleri Düştü: Tatil Moduna Giren Bülent Ersoy'un Makyajsız Hali Ortaya Çıktı!

Diva'nın Filtreleri Düştü: Tatil Moduna Giren Bülent Ersoy'un Makyajsız Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.07.2025 - 17:24

Sahneye adım attığı ilk günden beri abartılı makyajı, gösterişli tarzı ve ikonik tavırlarıyla adından söz ettiren Bülent Ersoy, bu kez filtresiz haliyle gündemde! 2. sayfa'nın paylaşımına göre, tatilde çekilen bir kareyle makyajsız hali ortaya çıkan Diva, sosyal medyada olay oldu!

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Elbiseleri, gösterişli tarzı ve iddialı makyajlarıyla meşhur Bülent Ersoy, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Elbiseleri, gösterişli tarzı ve iddialı makyajlarıyla meşhur Bülent Ersoy, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Türk sanat müziğinin “Diva”sı denince akla gelen ilk isim hiç şüphesiz Bülent Ersoy. Yıllardır sahnelerin tozunu attıran güçlü sesiyle, sadece şarkılarıyla değil yaşam tarzıyla ve açıklamalarıyla da Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Kariyerine 1970’li yılların ortasında adım atan Ersoy, kısa sürede büyük bir çıkış yakalayarak dönemin en parlak seslerinden biri olmuştu.

Diva, “Geceler”, “Beddua”, “Maazallah”, “Sefam Olsun” gibi klasikleşmiş parçalarıyla hem hüzünlere ortak oldu hem de kendine özgü yorumuyla sadece bir şarkıcı değil, duyguların tercümanı haline geldi.

Sahneye her çıktığında ihtişamıyla göz kamaştıran Ersoy, aynı zamanda tarzı ve tavrıyla da müzik dünyasında ayrı bir yer edindi.

Sahneye her çıktığında ihtişamıyla göz kamaştıran Ersoy, aynı zamanda tarzı ve tavrıyla da müzik dünyasında ayrı bir yer edindi.

Magazin sayfalarının da vazgeçilmez ismi olan Bülent Ersoy, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda mal varlığıyla ilgili yaptığı açıklamayla çok konuşulan isim “Ben bile bilmiyorum kaç dairem var” diyerek Marmaris’teki adasından, İstanbul’daki apartmanlarına, benzinlikten vinçlere kadar pek çok yatırımını saymıştı. 

Sosyal medyada “Bülent Ersoy adeta petrol zengini gibi yaşıyor” yorumları havada uçuşmuştu.

Her zaman sahnede görkemli makyajı, ihtişamlı takıları ve abartılı kostümleriyle görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy, bu kez bambaşka bir görüntüsüyle sosyal medyanın radarına takıldı.

Her zaman sahnede görkemli makyajı, ihtişamlı takıları ve abartılı kostümleriyle görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy, bu kez bambaşka bir görüntüsüyle sosyal medyanın radarına takıldı.

Yaz tatili için deniz kenarına giden Diva, 2. sayfa'nın paylaştığı karede makyajsız haliyle dikkat çekti. 

Yıllardır sahnede görmeye alıştığımız  göz alıcı takılar, ağır makyajlar ve ihtişamlı saçlar… Ama bu kez işler değişti! Bülent Ersoy, tatilde doğal haliyle ortaya çıktı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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