Diva'nın Filtreleri Düştü: Tatil Moduna Giren Bülent Ersoy'un Makyajsız Hali Ortaya Çıktı!

Türk sanat müziğinin “Diva”sı denince akla gelen ilk isim hiç şüphesiz Bülent Ersoy. Yıllardır sahnelerin tozunu attıran güçlü sesiyle, sadece şarkılarıyla değil yaşam tarzıyla ve açıklamalarıyla da Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Kariyerine 1970’li yılların ortasında adım atan Ersoy, kısa sürede büyük bir çıkış yakalayarak dönemin en parlak seslerinden biri olmuştu.

Diva, “Geceler”, “Beddua”, “Maazallah”, “Sefam Olsun” gibi klasikleşmiş parçalarıyla hem hüzünlere ortak oldu hem de kendine özgü yorumuyla sadece bir şarkıcı değil, duyguların tercümanı haline geldi.