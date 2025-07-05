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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Futbolcu Diego Jota'nın Çocukluk Aşkı Rute Cardoso'dan Eşine En Acı Veda!

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Futbolcu Diego Jota'nın Çocukluk Aşkı Rute Cardoso'dan Eşine En Acı Veda!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.07.2025 - 15:15

Dünya futbolu, 3 Temmuz sabahı gelen acı haberle sarsıldı. Liverpool’un sevilen yıldızı Diogo Jota, kardeşi André Silva ile birlikte İspanya’nın Zamora bölgesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Jota, sadece 11 gün önce, 12 yıldır birlikte olduğu Rute Cardoso ile dünyaevine girmişti. Lisede başlayan aşk, üç çocukla taçlanmış, 22 Haziran’da ise nikahla resmiyet kazanmıştı.

Jota'nın eşi cenazedeki görüntüsüyle yürekleri burktu.

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Futbola olan tutkusu ve sahadaki yeteneğiyle milyonların gönlünde taht kuran Portekizli futbolcu Diego Jota, 28 yaşında hayatını kaybetti.

Futbola olan tutkusu ve sahadaki yeteneğiyle milyonların gönlünde taht kuran Portekizli futbolcu Diego Jota, 28 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol kariyerinde birçok kulüpte forma giymiş olan Jota, özellikle Liverpool’daki performansıyla adından söz ettiriyordu.

Diogo Jota, yalnızca futbol dünyasında değil, ailesi ve sevenlerinin kalbinde de büyük bir boşluk bıraktı. 28 yaşındaki Portekizli yıldız, 3 Temmuz 2025 sabahı kardeşi André Silva ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Jota, 12 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı Rute Cardoso ile sadece 11 gün önce, 22 Haziran 2025’te evlenmişti.

Jota, 12 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı Rute Cardoso ile sadece 11 gün önce, 22 Haziran 2025’te evlenmişti.

Lisede tanışan çiftin çocukluk aşkı olduğu öğrenilirken ikiliden geriye kalan pozlar yürekleri burktu. Birliktelikleriyle göz dolduran ikilinin ailesini üç küçük çocukları tamamlıyordu. Diogo Jota, her fırsatta ailesine olan sevgisini dile getiriyor, sahadaki başarılarını da onlara ithaf ediyordu.

İspanya’da seyir halindeyken lastik patlaması sonucu kontrolü kaybedilen araç, yoldan çıkarak alev aldı. Kardeşiyle birlikte olay yerinde hayatını kaybeden Jota’nın vefatı, sadece Liverpool taraftarlarını değil, tüm futbol dünyasını yasa boğdu.

Diego Jota'nın cenazesi Portekiz’de büyük bir kalabalık eşliğinde toprağa verildi.

Diego Jota'nın cenazesi Portekiz’de büyük bir kalabalık eşliğinde toprağa verildi.

Henüz küçük yaşlarda olan oğulları Dinis ve Duarte ile 2024’'ün kasım ayında doğan kızlarıyla ailesini tamamlayan Diego Jota'nın vefatı bu mutlu tabloya gölge düşürdü.

Liverpool takım arkadaşları, Portekiz Milli Takımı oyuncuları, futbol dünyasının dört bir yanından isimlerin katıldığı törende gözyaşları dinmedi. Eşi Rute Cardoso’nun çocukluk aşkı Diego Jota'nın tabutunun başındaki hali yürekleri parçaladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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