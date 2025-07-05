Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Futbolcu Diego Jota'nın Çocukluk Aşkı Rute Cardoso'dan Eşine En Acı Veda!
Dünya futbolu, 3 Temmuz sabahı gelen acı haberle sarsıldı. Liverpool’un sevilen yıldızı Diogo Jota, kardeşi André Silva ile birlikte İspanya’nın Zamora bölgesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Jota, sadece 11 gün önce, 12 yıldır birlikte olduğu Rute Cardoso ile dünyaevine girmişti. Lisede başlayan aşk, üç çocukla taçlanmış, 22 Haziran’da ise nikahla resmiyet kazanmıştı.
Jota'nın eşi cenazedeki görüntüsüyle yürekleri burktu.
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Futbola olan tutkusu ve sahadaki yeteneğiyle milyonların gönlünde taht kuran Portekizli futbolcu Diego Jota, 28 yaşında hayatını kaybetti.
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Jota, 12 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı Rute Cardoso ile sadece 11 gün önce, 22 Haziran 2025’te evlenmişti.
Diego Jota'nın cenazesi Portekiz’de büyük bir kalabalık eşliğinde toprağa verildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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