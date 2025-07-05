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Çağatay Ulusoy'la Yeni Projesinde Partner Olacağı Konuşulan Hafsanur Sancaktutan'ın Manifest Gücü Şoke Etti!

Çağatay Ulusoy'la Yeni Projesinde Partner Olacağı Konuşulan Hafsanur Sancaktutan'ın Manifest Gücü Şoke Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.07.2025 - 11:22

Hafsanur Sancaktutan’ın 2014 yılında attığı “Çağatay abi seni çok seviyorum” tweet’i, bugün yeniden gündemde. Çünkü başarılı oyuncunun adı şimdi Çağatay Ulusoy’un yeni sinema projesinde kadın başrol adayları arasında geçiyor. 

Daha önce de Demet Özdemir’e olan hayranlığını dile getiren Sancaktutan, yıllar sonra onunla aynı projede yer almıştı. Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medyada “manifestin gücü” olarak yorumlanan bu paylaşımlarına gelin birlikte bakalım!

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Son dönemin genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı yapımlarla dikkat çeken isimlerden biri olmayı sürüdüryor.

Son dönemin genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı yapımlarla dikkat çeken isimlerden biri olmayı sürüdüryor.

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında başlayan Sancaktutan, asıl çıkışını “Aşk Ağlatır” dizisindeki Ada karakteriyle yakaladı. Ardından “Son Yaz” dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Kanal D'de yayınlanan “Ya Çok Seversen” dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan oyuncu, hem dijital platformlarda hem televizyon ekranlarında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hafsanur Sancaktutan, son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisinde başrol karakterlerden Melek Çakırça’yı canlandırmıştı. Ancak Tims&B Productions imzalı dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncu, bu projede kısa süre yer aldı. Yayın hayatına iddialı bir giriş yapan Siyah Kalp, reyting beklentilerini karşılayamayınca beklenenden erken final yapmıştı.

Ekranlardan uzak kalmayan Sancaktutan'ın ortaya atılan iddialara göre Çağatay Ulusoy'un yeni projesi Uykusuz Adam'daki partneri olacağı konuşulmaya başlandı.

Ekranlardan uzak kalmayan Sancaktutan'ın ortaya atılan iddialara göre Çağatay Ulusoy'un yeni projesi Uykusuz Adam'daki partneri olacağı konuşulmaya başlandı.

Çağatay Ulusoy'un Demet Özdemir ile başrolü paylaştığı Eşref Rüya, ikilinin ekran uyumuyla sezona damgasını vurmuştu. İzleyiciler ve sosyal medya bu birlikteliği oldukça beğenirken geçtiğimiz haftalarda dizi sezon finali verdi. 

Çağatay Ulusoy, Eşref  Rüya dizisinin sezon finalinin ardından sinemaya yöneldi. Yeni projesi “Uyku­suz Adam” adlı film için Poll Films’le iki yıllık bir anlaşma yapan isim geçtiğimiz günlerde kestiği sakalları ve bıraktığı bıyıkla gündeme gelmişti.

Çekimleri temmuz sonunda başlaması planlanan filmin başrol kadın partneri henüz netleşmese de, magazin gündemini meşgul eden iki ismin ön planda olduğunu Birsen Altuntaş açıklamıştı. Hafsanur Sancaktutan ya da uzun süredir projelerde yer almayan Elçin Sangu'nun Çağatay Ulusoy'un partneri olacağı iddia edilmişti.

Her iki oyuncuya da teklif götürüldüğü ancak kararın verilmediği ortaya çıkarken Hafsanur Sancaktutan'ın 2014 senesinde attığı bir tweet ortaya çıktı.

Her iki oyuncuya da teklif götürüldüğü ancak kararın verilmediği ortaya çıkarken Hafsanur Sancaktutan'ın 2014 senesinde attığı bir tweet ortaya çıktı.

2014 yılında henüz çocuk yaşlardayken Twitter’da “Çağatay abi seni çok seviyorum” notunu paylaşan Sancaktutan, sosyal medyada “manifest”in gücünü bir kez daha hatırlattı. Oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede kullanıcılar tarafından yeniden paylaşılırken Sancaktutan'ın Çağatay Ulusoy'la “yıllar sonra partner olma ihtimali” gündeme oturdu.

Fakat bu, Hafsanur Sancaktutan’ın ilk “manifest gücü” değil; kendisi geçmişte de benzer bir örnekle sosyal medyada konuşulmuştu.

Fakat bu, Hafsanur Sancaktutan’ın ilk “manifest gücü” değil; kendisi geçmişte de benzer bir örnekle sosyal medyada konuşulmuştu.

Demet Özdemir’e olan hayranlığını da yıllar önce sosyal medyada dile getiren Hafsanur Sancaktutan, bu manifestini de gerçekleştirmişti. 2022 yılında Disney+’ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinde Demet Özdemir ile aynı projede yer aldı. Dizide Demet Özdemir başrol karakter İlkin’e hayat verirken, Hafsanur ise onun yakın arkadaşı Sinem rolünde izleyici karşısına çıktı. Sancaktutan'ın Genç yaşta hayranlık duyduğu isimlerle aynı projelerde anılması, sosyal medyada “manifest tutmaya devam ediyor” yorumlarıyla gündeme geldi.

Şimdi ise gözler hem filmin kadın başrolüne kimin seçileceğine hem de bu manifest etkisinin tekrar gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine çevrildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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