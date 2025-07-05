Çağatay Ulusoy'la Yeni Projesinde Partner Olacağı Konuşulan Hafsanur Sancaktutan'ın Manifest Gücü Şoke Etti!
Hafsanur Sancaktutan’ın 2014 yılında attığı “Çağatay abi seni çok seviyorum” tweet’i, bugün yeniden gündemde. Çünkü başarılı oyuncunun adı şimdi Çağatay Ulusoy’un yeni sinema projesinde kadın başrol adayları arasında geçiyor.
Daha önce de Demet Özdemir’e olan hayranlığını dile getiren Sancaktutan, yıllar sonra onunla aynı projede yer almıştı. Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medyada “manifestin gücü” olarak yorumlanan bu paylaşımlarına gelin birlikte bakalım!
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Son dönemin genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı yapımlarla dikkat çeken isimlerden biri olmayı sürüdüryor.
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Ekranlardan uzak kalmayan Sancaktutan'ın ortaya atılan iddialara göre Çağatay Ulusoy'un yeni projesi Uykusuz Adam'daki partneri olacağı konuşulmaya başlandı.
Her iki oyuncuya da teklif götürüldüğü ancak kararın verilmediği ortaya çıkarken Hafsanur Sancaktutan'ın 2014 senesinde attığı bir tweet ortaya çıktı.
Fakat bu, Hafsanur Sancaktutan’ın ilk “manifest gücü” değil; kendisi geçmişte de benzer bir örnekle sosyal medyada konuşulmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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