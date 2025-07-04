Aşk İddiası Patlak Verdi: Tenis Maçında Görüntülenen Mert Ramazan Demir Gizemli Bir Kadınla Yakalandı!
Mert Ramazan Demir, bu kez setlerden değil, Wimbledon tribünlerinden çıktı karşımıza! Genç oyuncu, Türk tenisinin yükselen yıldızı Zeynep Sönmez’in tarihi maçını yerinde izlemek için İngiltere’ye gitti. Afra Saraçoğlu ile ayrılan isim gündeme yeni aşk iddialarıyla geldi.
Mert Ramazan Demir'in tribünde yanında oturan hanımefendiyle aşk yaşadığı iddiaları ortalığı sardı!
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Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından biri haline gelen Mert Ramazan Demir, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
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Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle başarısını katlayan Mert Ramazan Demir, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.
Afra Saraçoğlu ile dizi setinde başlayan ve bir dargın bir barışık devam eden bu aşkın bitmesinin ardından Mert Ramazan Demir'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Mega_mag_ isimli hesabın paylaşımına göre, ortaya kısa sürede yeni aşk iddiaları çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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