Aşk İddiası Patlak Verdi: Tenis Maçında Görüntülenen Mert Ramazan Demir Gizemli Bir Kadınla Yakalandı!

Dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadıkları çalkantılı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir bu ilişki sırasında da birkaç kez ihanet iddialarına karışmıştı. İkili her ne kadar bu ilişkiyi resmi olarak doğrulamasa da, verdikleri röportajlar ve yakalanan samimi kareler bu söylentileri kuvvetlendiriyordu.

Fakat ikilinin aşkı 101 bölüm süren Yalı Çapkını'nın final vermesinden bir süre önce çalkantıya girmişti.

Ardından gelen iddialar, Demir’in başka biriyle görüntülenmesi üzerine ilişkideki gerginliğin tırmandığı söylentilerini doğruladı. Bu gelişmeler sonrası, çiftin Yalı Çapkını dizisinin final sürecinde yollarını resmen ayırdığı ortaya çıktı.