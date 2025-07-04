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Aşk İddiası Patlak Verdi: Tenis Maçında Görüntülenen Mert Ramazan Demir Gizemli Bir Kadınla Yakalandı!

Aşk İddiası Patlak Verdi: Tenis Maçında Görüntülenen Mert Ramazan Demir Gizemli Bir Kadınla Yakalandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2025 - 23:14

Mert Ramazan Demir, bu kez setlerden değil, Wimbledon tribünlerinden çıktı karşımıza! Genç oyuncu, Türk tenisinin yükselen yıldızı Zeynep Sönmez’in tarihi maçını yerinde izlemek için İngiltere’ye gitti. Afra Saraçoğlu ile ayrılan isim gündeme yeni aşk iddialarıyla geldi.

Mert Ramazan Demir'in tribünde yanında oturan hanımefendiyle aşk yaşadığı iddiaları ortalığı sardı!

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Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından biri haline gelen Mert Ramazan Demir, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından biri haline gelen Mert Ramazan Demir, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

'Yalı Çapkını” dizisinde hayat verdiği Ferit karakteriyle yıldızını parlatırken, kamera arkasındaki özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Kariyerinde “Şahmaran”, “UFO”, “Öğretmen” ve “Çıplak” gibi dijital platform projeleriyle dikkat çeken oyuncu, yurt dışındaki sevenleriyle birlikte adını duyurmaya devam ediyor.

Ancak şimdi gözler Mert Ramazan Demir’in yeni projesinde! Genç oyuncu, MF Yapım imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu “Bize Bir Şey Olmaz” dizisiyle çok yakında sete çıkıyor. Bu projede Mert Ramazan Demir’in partneri ise Miray Daner olacak. Mert, dizide Aktan, Miray ise Lal karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle başarısını katlayan Mert Ramazan Demir, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle başarısını katlayan Mert Ramazan Demir, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadıkları çalkantılı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir bu ilişki sırasında da birkaç kez ihanet iddialarına karışmıştı. İkili her ne kadar bu ilişkiyi resmi olarak doğrulamasa da, verdikleri röportajlar ve yakalanan samimi kareler bu söylentileri kuvvetlendiriyordu.

Fakat ikilinin aşkı 101 bölüm süren Yalı Çapkını'nın final vermesinden bir süre önce çalkantıya girmişti.

Ardından gelen iddialar, Demir’in başka biriyle görüntülenmesi üzerine ilişkideki gerginliğin tırmandığı söylentilerini doğruladı. Bu gelişmeler sonrası, çiftin Yalı Çapkını dizisinin final sürecinde yollarını resmen ayırdığı ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu ile dizi setinde başlayan ve bir dargın bir barışık devam eden bu aşkın bitmesinin ardından Mert Ramazan Demir'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Afra Saraçoğlu ile dizi setinde başlayan ve bir dargın bir barışık devam eden bu aşkın bitmesinin ardından Mert Ramazan Demir'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Genç oyuncu, İngiltere’de düzenlenen dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından Wimbledon’da Türk tenisçi Zeynep Sönmez’i izlemeye gitti. Tribünde heyecanla maçı takip eden Demir, görüntüleri sosyal medyada “Zeyno Şovv!” notuyla paylaştı. Öte yandan Zeynep Sönmez de tarihi bir başarıya imza atarak Wimbledon’da bir üst tura çıkmayı başardı. 

Genç tenisçinin bu büyük zaferi, Türk spor tarihinde gururla yerini alırken, onu tribünden destekleyen Mert Ramazan Demir’in varlığı da dikkatlerden kaçmadı. Birkhavebingıybet isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, Mert Ramazan Demir bir hanımefendiyle görüntülendi.

Mega_mag_ isimli hesabın paylaşımına göre, ortaya kısa sürede yeni aşk iddiaları çıktı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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