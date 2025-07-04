Banu Ilıcalı'nın Kızı 5 Yaşına Bastı: Acun Ilıcalı Torunu Begüm'ün Doğum Günü İçin İlk Eşiyle Bir Araya Geldi
Televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, bu kez ekran başında değil; ailesinin en küçüğü için objektiflere yansıdı. Ilıcalı’nın büyük kızı Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm, 5 yaşına bastı. Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ ile torunları Begüm için bir araya geldi!
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Ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, bu kez işi ve projeleriyle değil, aile yaşantısıyla gündemde.
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Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ’dan olan büyük kızı Banu Ilıcalı, göz önünde olmaktan kaçınan ve özel hayatını gizli tutan isimlerden biri.
Banu Ilıcalı, 2020 yılında ilk kez anne oldu ve Begüm adını verdikleri kızlarıyla birlikte kendi ailesini kurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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banu da bayağı prensestir, kızının minnoş güzeli küçük bir prenses olması şaşırtmadı.