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Banu Ilıcalı'nın Kızı 5 Yaşına Bastı: Acun Ilıcalı Torunu Begüm'ün Doğum Günü İçin İlk Eşiyle Bir Araya Geldi

Banu Ilıcalı'nın Kızı 5 Yaşına Bastı: Acun Ilıcalı Torunu Begüm'ün Doğum Günü İçin İlk Eşiyle Bir Araya Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2025 - 18:48

Televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, bu kez ekran başında değil; ailesinin en küçüğü için objektiflere yansıdı. Ilıcalı’nın büyük kızı Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm, 5 yaşına bastı. Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ ile torunları Begüm için bir araya geldi!

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Ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, bu kez işi ve projeleriyle değil, aile yaşantısıyla gündemde.

Ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, bu kez işi ve projeleriyle değil, aile yaşantısıyla gündemde.

Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu ve geçtiğimiz yıl Esma Sultan Yalısı’nda evlendiği Çağla Altunkaya’nın 26. yaş gününü sosyal medyada paylaştığı romantik mesajla kutlamıştı. “İyi ki doğdun sevgili eşim, iyi ki hayatımdasın” notuyla yaptığı paylaşım, gündeme yerleşmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ilıcalı'nın kızlarıyla yaptığı paylaşımlar da her seferinde gözleri üzerine çekiyor.

Acun Ilıcalı, yalnızca televizyon dünyasındaki başarısıyla değil, kızlarıyla olan güçlü bağıyla da tanınıyor. Göz önünde büyüyen Melisa’dan, medyadan uzak yaşamayı seçen büyük kızı Banu’ya kadar, dört kızıyla da sıkı bir iletişim içinde olan Ilıcalı, paylaşımlarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor.

Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Altunkaya'nın doğum günü için yaptığı paylaşımdan ve detaylardan bahsetmiştik:

Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ’dan olan büyük kızı Banu Ilıcalı, göz önünde olmaktan kaçınan ve özel hayatını gizli tutan isimlerden biri.

Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ’dan olan büyük kızı Banu Ilıcalı, göz önünde olmaktan kaçınan ve özel hayatını gizli tutan isimlerden biri.

Pek göz önünede olmayan yaşam tarzı, sade yaşantısı ve duruşuyla bilinen Banu Ilıcalı, babasıyla verdiği pozlarla zaman zaman magazin gündemine yerleşiyor.

Aile buluşmalarında, özel günlerde ve nadir sosyal medya karelerinde görülen Banu, Acun Ilıcalı’nın “ilk göz ağrısı” olarak özel bir yere sahip.

Acun Ilıcalı’nın medyadan uzak yaşamayı tercih eden büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Efe Ceyhun ile sade ama şık bir törenle hayatını birleştirdi. Üniversite yıllarında tanışan çiftin ilişkisi, evlilikle sonuçlanmıştı. Düğünleri kamuoyuna kapalı gerçekleşse de, aileye yakın çevrelerin paylaştığı kareler, magazin manşetlerine yerleşmişti.

Banu Ilıcalı, 2020 yılında ilk kez anne oldu ve Begüm adını verdikleri kızlarıyla birlikte kendi ailesini kurdu.

Banu Ilıcalı, 2020 yılında ilk kez anne oldu ve Begüm adını verdikleri kızlarıyla birlikte kendi ailesini kurdu.

2020 yılında dünyaya gelen küçük Begüm, bu yıl 5 yaşına bastı. Acun Ilıcalı ise torununun doğum gününü yine sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kutladı. “Begüm’ümüz 5 yaşında, nice mutlu yıllaraa ❤️” notunu düşen Ilıcalı'nın paylaşımında Banu Ilıcalı'nın annesi, ilk eşi Seda Başbuğ da görüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Tehuti555

banu da bayağı prensestir, kızının minnoş güzeli küçük bir prenses olması şaşırtmadı.