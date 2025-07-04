Banu Ilıcalı'nın Kızı 5 Yaşına Bastı: Acun Ilıcalı Torunu Begüm'ün Doğum Günü İçin İlk Eşiyle Bir Araya Geldi

Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu ve geçtiğimiz yıl Esma Sultan Yalısı’nda evlendiği Çağla Altunkaya’nın 26. yaş gününü sosyal medyada paylaştığı romantik mesajla kutlamıştı. “İyi ki doğdun sevgili eşim, iyi ki hayatımdasın” notuyla yaptığı paylaşım, gündeme yerleşmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ilıcalı'nın kızlarıyla yaptığı paylaşımlar da her seferinde gözleri üzerine çekiyor.

Acun Ilıcalı, yalnızca televizyon dünyasındaki başarısıyla değil, kızlarıyla olan güçlü bağıyla da tanınıyor. Göz önünde büyüyen Melisa’dan, medyadan uzak yaşamayı seçen büyük kızı Banu’ya kadar, dört kızıyla da sıkı bir iletişim içinde olan Ilıcalı, paylaşımlarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor.