Kapalı Çarşı'daki Bir Esnafın Ana Dili İngilizce Olan Derin Talu'yu Test Ettiği Anlar X'te Gündem Oldu!

Denize giren çocuklardan ve kalabalıktan rahatsız olduğunu söyleyen Derin Talu, kavga ettiğini söylemiş ve annesi Defne Samyeli de kızına destek göstermişti.

Çektiği video ile kısa sürede tepki toplayan Derin Talu daha önce yaptığı 'soğan halkalı' paylaşımla, sevgili açıklamalarıyla ve Türkçe kelimeleri telafuzuyla sosyal medyaya damga vurmuştu.

Ana dilinin İngilizce olduğunu her fırsatta dile getiren Derin Talu'nun Türkçe kelimeleri yanlış telafuz ettiğini kabul eden Defne Samyeli ise ne kadar çabalasa da kızının telafuzlarını değiştirememişti.