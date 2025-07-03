Kapalı Çarşı'daki Bir Esnafın Ana Dili İngilizce Olan Derin Talu'yu Test Ettiği Anlar X'te Gündem Oldu!
Derin Talu’nun esnafla yaşadığı İngilizce-Türkçe diyaloğu, sosyal medyanın diline düştü. “Benim ilk dilim İngilizce abi” çıkışıyla başlayan konuşma, Talu’nun İngilizce konuşup ardından esnafın isteğiyle Türkçe çeviri yapmasıyla devam etti. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Annesi Defne Samyeli ve Deren Talu ile Cannes'a tatile giden Derin Talu son olarak tatilden yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirmişti.
Derin Talu son olarak da Kapalı Çarşı esnafı tarafından sokulduğu İngilizce testiyle gündeme geldi.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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