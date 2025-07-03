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Kapalı Çarşı'daki Bir Esnafın Ana Dili İngilizce Olan Derin Talu'yu Test Ettiği Anlar X'te Gündem Oldu!

Kapalı Çarşı'daki Bir Esnafın Ana Dili İngilizce Olan Derin Talu'yu Test Ettiği Anlar X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2025 - 15:45

Derin Talu’nun esnafla yaşadığı İngilizce-Türkçe diyaloğu, sosyal medyanın diline düştü. “Benim ilk dilim İngilizce abi” çıkışıyla başlayan konuşma, Talu’nun İngilizce konuşup ardından esnafın isteğiyle Türkçe çeviri yapmasıyla devam etti. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.

Cesur stili, imalı ifadeleri tartışma yaratan gönderileriyle Talu, takipçilerini zaman zaman ikiye bölüyor. Özellikle son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla tepki çekmeye başlayan Derin Talu sosyal medya paylaşımlarına bir an olsun ara vermiyor.

Talu’nun daha önce de birçok paylaşımı, özel hayatına dair spekülasyonlara yol açmıştı. Sosyal medyada özgür tavrıyla tanınan Derin Talu, kimi zaman övgü alsa da kimi zaman da tepkilerin hedefi oluyor.

Annesi Defne Samyeli ve Deren Talu ile Cannes'a tatile giden Derin Talu son olarak tatilden yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirmişti.

Annesi Defne Samyeli ve Deren Talu ile Cannes'a tatile giden Derin Talu son olarak tatilden yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirmişti.

Denize giren çocuklardan ve kalabalıktan rahatsız olduğunu söyleyen Derin Talu, kavga ettiğini söylemiş ve annesi Defne Samyeli de kızına destek göstermişti.

Çektiği video ile kısa sürede tepki toplayan Derin Talu daha önce yaptığı 'soğan halkalı' paylaşımla, sevgili açıklamalarıyla ve Türkçe kelimeleri telafuzuyla sosyal medyaya damga vurmuştu.

Ana dilinin İngilizce olduğunu her fırsatta dile getiren Derin Talu'nun Türkçe kelimeleri yanlış telafuz ettiğini kabul eden Defne Samyeli ise ne kadar çabalasa da kızının telafuzlarını değiştirememişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Derin Talu son olarak da Kapalı Çarşı esnafı tarafından sokulduğu İngilizce testiyle gündeme geldi.

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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