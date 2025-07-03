33. Yaşına Basan Serenay Sarıkaya'nın Bikinili Pozları Kullanıcılardan "Gittikçe Gençleşiyor!" Tepkisi Aldı

Son haftalarda çift cephesinde bir sessizlik hakimdi. Paylaşımlar durmuş, birlikte görülmemişlerdi. Hal böyle olunca da magazin kulislerinde “ayrıldılar mı?” söylentileri dolaşmaya başladı. Ama tüm bu iddialara yanıt, doğum gününde geldi.

Mert Demir, Serenay’ın 33. yaş gününü Instagram’da paylaştığı

'İyi ki doğdun fıstığım. Tüm bu saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz.' notuyla kutlamış, Serenay Sarıkaya ile ayrılık iddialarını yine ve yeniden yalanlamıştı.

Beraber çekilmiş kahkahalı dolu videolar ve sıcacık karelerle dolu paylaşım, hem Serenay’ın kalbini hem de sosyal medyayı adeta eritti... Serenay Sarıkaya da bu paylaşımın altına “Muhteşem” yorumunu düşmüş, ardından da “Mutlu yıllar bana” notuyla doğum günü karelerini paylaşmıştı.