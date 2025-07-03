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33. Yaşına Basan Serenay Sarıkaya'nın Bikinili Pozları Kullanıcılardan "Gittikçe Gençleşiyor!" Tepkisi Aldı

33. Yaşına Basan Serenay Sarıkaya'nın Bikinili Pozları Kullanıcılardan "Gittikçe Gençleşiyor!" Tepkisi Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2025 - 10:15

Serenay Sarıkaya, oyunculuğu, tarzı ve zamansız güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Her rolünde kendini aşan, her kırmızı halıda gözleri üzerine çeken Serenay, bu kez 33. yaşına basmasıyla birlikte paylaştığı pozlarla gündeme damga vurdu! X'te olay olan o pozlara ve gelen tepkilere birlikte bakalım!

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Oyunculuğuyla zirveye oynayan Serenay Sarıkaya, Medcezir, Behzat Ç., Lale Devri ve Fi gibi dizilerle geniş kitlelerce tanındı ve büyük bir hayran kitlesi edindi.

Oyunculuğuyla zirveye oynayan Serenay Sarıkaya, Medcezir, Behzat Ç., Lale Devri ve Fi gibi dizilerle geniş kitlelerce tanındı ve büyük bir hayran kitlesi edindi.

Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda büyüleyici güzelliği ve kendine özgü zarafetiyle de magazin gündeminin vazgeçilmez ismi oldu. Sosyal medya paylaşımları ve kırmızı halı görünümleriyle her daim göz kamaştıran Serenay, yıllardır güzelliğiyle büyüleyen ve ekranlarda parlamaya devam eden isimlerden biri.

Yalnızca projeleriyle değil, özel hayatıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, son günlerde Mert Demir’le olan ilişkisi üzerinden sosyal medyanın odak noktasında.

Yalnızca projeleriyle değil, özel hayatıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, son günlerde Mert Demir’le olan ilişkisi üzerinden sosyal medyanın odak noktasında.

Son haftalarda çift cephesinde bir sessizlik hakimdi. Paylaşımlar durmuş, birlikte görülmemişlerdi. Hal böyle olunca da magazin kulislerinde “ayrıldılar mı?” söylentileri dolaşmaya başladı. Ama tüm bu iddialara yanıt, doğum gününde geldi.

Mert Demir, Serenay’ın 33. yaş gününü Instagram’da paylaştığı 

'İyi ki doğdun fıstığım. Tüm bu saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz.' notuyla kutlamış, Serenay Sarıkaya ile ayrılık iddialarını yine ve yeniden yalanlamıştı.

Beraber çekilmiş kahkahalı dolu videolar ve sıcacık karelerle dolu paylaşım, hem Serenay’ın kalbini hem de sosyal medyayı adeta eritti... Serenay Sarıkaya da bu paylaşımın altına “Muhteşem” yorumunu düşmüş, ardından da “Mutlu yıllar bana” notuyla doğum günü karelerini paylaşmıştı.

O romantik karelerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

33 yaşına basan Serenay Sarıkaya, doğum günü paylaşımlarıyla birlikte yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği ile sosyal medya gündemine oturdu.

33 yaşına basan Serenay Sarıkaya, doğum günü paylaşımlarıyla birlikte yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği ile sosyal medya gündemine oturdu.

33 yaşını kutlayan Serenay Sarıkaya, doğum günü kutlamalarıyla adeta sosyal medyayı salladı. Paylaştığı pozlarla sosyal medyaya damga vurdu. Bikinili paylaşımıyla fiziğine övgü alan, kimileri tarafından da photoshop uyguladığı düşünülen güzel isme yorum yağdı!

Gelin X halkının tepkilerine birlikte bakalım!

Gelin X halkının tepkilerine birlikte bakalım!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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