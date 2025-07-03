33. Yaşına Basan Serenay Sarıkaya'nın Bikinili Pozları Kullanıcılardan "Gittikçe Gençleşiyor!" Tepkisi Aldı
Serenay Sarıkaya, oyunculuğu, tarzı ve zamansız güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Her rolünde kendini aşan, her kırmızı halıda gözleri üzerine çeken Serenay, bu kez 33. yaşına basmasıyla birlikte paylaştığı pozlarla gündeme damga vurdu! X'te olay olan o pozlara ve gelen tepkilere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuğuyla zirveye oynayan Serenay Sarıkaya, Medcezir, Behzat Ç., Lale Devri ve Fi gibi dizilerle geniş kitlelerce tanındı ve büyük bir hayran kitlesi edindi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalnızca projeleriyle değil, özel hayatıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, son günlerde Mert Demir’le olan ilişkisi üzerinden sosyal medyanın odak noktasında.
33 yaşına basan Serenay Sarıkaya, doğum günü paylaşımlarıyla birlikte yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği ile sosyal medya gündemine oturdu.
Gelin X halkının tepkilerine birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın