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33 Yaşına Bomba Gibi Girdi: Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'dan Ayrılık İddialarına Aşk Dolu Yalanlama!

33 Yaşına Bomba Gibi Girdi: Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'dan Ayrılık İddialarına Aşk Dolu Yalanlama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2025 - 14:35

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkisi, bu kez Serenay’ın 33. doğum günüyle yeniden magazin manşetlerine taşındı. Sessizce ayrıldıkları iddialarının ardından çiftin arasındaki aşkın bitmediği, Mert Demir’in paylaştığı romantik kareler ve mesajla yeniden kanıtlandı. İkilinin bir süre önce başlayan ve zaman zaman dedikodularla gölgelenen aşkı, yine magazin gündemine oturdu!

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile müzik dünyasının yükselen ismi Mert Demir’in aşkı, magazin dünyasında tam anlamıyla bomba etkisi yaratmıştı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile müzik dünyasının yükselen ismi Mert Demir’in aşkı, magazin dünyasında tam anlamıyla bomba etkisi yaratmıştı.

İkilinin aşk dedikoduları ilk olarak 2023’ün son aylarında kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Ortak arkadaş çevresi sayesinde tanıştıkları iddia edilen ikili, bir süre sonra birlikte görüntülenmeye başlayınca aşk sinyalleri güçlendi. Özellikle yaz aylarında sık sık aynı mekanlarda görülmeleri ve sosyal medyada benzer içerikler paylaşmaları, “Acaba?” sorusunu doğurmuş, çok geçmeden de ikiliyi birlikte görmeye başlamıştık.

Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in bir numaralı hayranıymışçasına konserlerinden yaptığı paylaşımlar, attığı yorumlar da aşkın boyutunu gözler önüne sermişti.

Fakat ikilinin ilişkisi büyük ses getirmiş, iddialar ve ayrılık dedikoduları da kısa sürede manşetleri sarmaya başlamıştı.

Fakat ikilinin ilişkisi büyük ses getirmiş, iddialar ve ayrılık dedikoduları da kısa sürede manşetleri sarmaya başlamıştı.

Mert Demir’in, Serenay için yazdığı iddia edilen şarkı sözleri, “reklam ilişkisi mi gerçek aşk mı?” tartışmaları derken ikilinin aşkı magazin gündeminin en çalkantılı aşklarından birine dönüştü.

Bu kadar göz önünde olmak ise ikiliye pek yaramadı desek yeridir... İmajları açısından birlikte oldukları iddialarına bir süre boyunca ses çıkartmayan ikili Mert Demir'in aşk kokan paylaşımlarıyla bu haberleri yalanlamıştı.

Ne var ki, bu savunmaların ardından ilişkide sular durulmadı. Kısa bir süre önce gündeme bomba gibi düşen bir iddiaya göre, ikilinin yeniden ayrılık kararı aldığı söylenmişti.

Ne var ki, bu savunmaların ardından ilişkide sular durulmadı. Kısa bir süre önce gündeme bomba gibi düşen bir iddiaya göre, ikilinin yeniden ayrılık kararı aldığı söylenmişti.

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz'da 33. yaşına adım attı. Sosyal medya, hayranlarının ve yakın çevresinin paylaştığı kutlama mesajlarıyla adeta dolup taştı. Ancak en çok konuşulan kutlama elbette Mert Demir’den geldi. Sessiz sedasız ayrıldıkları iddia edilen çift, bu paylaşım sonrası gündeme adeta geri döndü.

Mert Demir, Serenay ile olan anılarını bir araya getirerek video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına ise 'İyi ki doğdun fıstığım... Tüm bu saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz.' notunu ekledi.

33 yaşına bomba gibi giren, şimdilerde tatilin tadını çıkaran, sevgilisi Mert Demir'le de aşkına kaldığı yerden devam eden Serenay Sarıkaya yeni yaşından ilk kareleri paylaştı!

33 yaşına bomba gibi giren, şimdilerde tatilin tadını çıkaran, sevgilisi Mert Demir'le de aşkına kaldığı yerden devam eden Serenay Sarıkaya yeni yaşından ilk kareleri paylaştı!

Mert Demir'in Serenay Sarıkaya ile daha önce görülmemiş anlarını da şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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