33 Yaşına Bomba Gibi Girdi: Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'dan Ayrılık İddialarına Aşk Dolu Yalanlama!

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz'da 33. yaşına adım attı. Sosyal medya, hayranlarının ve yakın çevresinin paylaştığı kutlama mesajlarıyla adeta dolup taştı. Ancak en çok konuşulan kutlama elbette Mert Demir’den geldi. Sessiz sedasız ayrıldıkları iddia edilen çift, bu paylaşım sonrası gündeme adeta geri döndü.

Mert Demir, Serenay ile olan anılarını bir araya getirerek video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına ise 'İyi ki doğdun fıstığım... Tüm bu saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz.' notunu ekledi.