33 Yaşına Bomba Gibi Girdi: Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'dan Ayrılık İddialarına Aşk Dolu Yalanlama!
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkisi, bu kez Serenay’ın 33. doğum günüyle yeniden magazin manşetlerine taşındı. Sessizce ayrıldıkları iddialarının ardından çiftin arasındaki aşkın bitmediği, Mert Demir’in paylaştığı romantik kareler ve mesajla yeniden kanıtlandı. İkilinin bir süre önce başlayan ve zaman zaman dedikodularla gölgelenen aşkı, yine magazin gündemine oturdu!
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile müzik dünyasının yükselen ismi Mert Demir’in aşkı, magazin dünyasında tam anlamıyla bomba etkisi yaratmıştı.
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Fakat ikilinin ilişkisi büyük ses getirmiş, iddialar ve ayrılık dedikoduları da kısa sürede manşetleri sarmaya başlamıştı.
Ne var ki, bu savunmaların ardından ilişkide sular durulmadı. Kısa bir süre önce gündeme bomba gibi düşen bir iddiaya göre, ikilinin yeniden ayrılık kararı aldığı söylenmişti.
33 yaşına bomba gibi giren, şimdilerde tatilin tadını çıkaran, sevgilisi Mert Demir'le de aşkına kaldığı yerden devam eden Serenay Sarıkaya yeni yaşından ilk kareleri paylaştı!
Mert Demir'in Serenay Sarıkaya ile daha önce görülmemiş anlarını da şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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