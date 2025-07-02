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Kore'ye Taşınmıştı: 2010 Belçika Güzeli Ayşe Akın'dan Squid Game'in Yıldız Oyuncusu ile Aşk İtirafı!

Kore'ye Taşınmıştı: 2010 Belçika Güzeli Ayşe Akın'dan Squid Game'in Yıldız Oyuncusu ile Aşk İtirafı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2025 - 13:44

2010 yılında Belçika Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Akın, bu kez bambaşka bir haberle gündemde: Aşk! Ünlü güzel, Netflix’in çok konuşulan dizisi The Glory'de rol alan Güney Koreli oyuncu Park Sung Hoon’a gönlünü kaptırdı. Dizide izlediği oyuncuya aşık olduğunu itiraf eden Akın, son olarak Squid Game'de yer alan Koreli aktöre olan duygularını uzaktan yaşamakla yetinmedi ve radikal bir karar alarak Kore’ye taşındığını açıkladı!

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2010 yılının Belçika Güzeli seçilen Ayşe Akın, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla yıllardır adından söz ettiriyor.

2010 yılının Belçika Güzeli seçilen Ayşe Akın, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla yıllardır adından söz ettiriyor.

2010’da Belçika Güzellik Yarışması’nı kazanarak büyük bir çıkış yakalayan Ayşe Akın, o günden sonra modellik ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alarak gündeme gelmeye devam etmişti.

Ayşe Akın, modellik ve güzellik yarışmalarındaki başarısının ardından oyunculuk kariyerine de adım atmış, yer aldığı projelerle adından bahsettirmişti.

2010 Belçika Güzeli Ayşe Akın, modellik kariyerinin ardından oyunculuğa yönelerek Türkiye'de önemli projelerde rol aldı.

2010 Belçika Güzeli Ayşe Akın, modellik kariyerinin ardından oyunculuğa yönelerek Türkiye'de önemli projelerde rol aldı.

2011 yılında tarihi dizi Muhteşem Yüzyıl’da İtalyan prensesi karakterini canlandırarak dikkat çekti. Ardından, uzun soluklu dizi Güllerin Savaşında Duygu rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştı. 2018 yılında Kanal D’de yayınlanan İnsanlık Suçu dizisinde Neslihan karakterini oynadı ve aynı yıl romantik komedi türündeki Erkenci Kuş dizisinde de yer almıştı.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Ayşe Akın, hem oyunculuk hem de özel hayatıyla ilgili içerikler paylaşarak gündeme geliyordu.

Magazin Burada kameralarına yakalanan Ayşe Akın magazin gündemine Koreli aktörle yaşadığı aşkla düştü!

Sosyal medyadan gelen tepkilere gelin birlikte bakalım!

Sosyal medyadan gelen tepkilere gelin birlikte bakalım!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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