Kore'ye Taşınmıştı: 2010 Belçika Güzeli Ayşe Akın'dan Squid Game'in Yıldız Oyuncusu ile Aşk İtirafı!
2010 yılında Belçika Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Akın, bu kez bambaşka bir haberle gündemde: Aşk! Ünlü güzel, Netflix’in çok konuşulan dizisi The Glory'de rol alan Güney Koreli oyuncu Park Sung Hoon’a gönlünü kaptırdı. Dizide izlediği oyuncuya aşık olduğunu itiraf eden Akın, son olarak Squid Game'de yer alan Koreli aktöre olan duygularını uzaktan yaşamakla yetinmedi ve radikal bir karar alarak Kore’ye taşındığını açıkladı!
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2010 yılının Belçika Güzeli seçilen Ayşe Akın, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla yıllardır adından söz ettiriyor.
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2010 Belçika Güzeli Ayşe Akın, modellik kariyerinin ardından oyunculuğa yönelerek Türkiye'de önemli projelerde rol aldı.
Magazin Burada kameralarına yakalanan Ayşe Akın magazin gündemine Koreli aktörle yaşadığı aşkla düştü!
Sosyal medyadan gelen tepkilere gelin birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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