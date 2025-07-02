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Annesi Destekledi: Denizdeki Çocuklarla Kavga Ettiğini Söyleyen Derin Talu'nun Tavırları Tepki Çekti!

Annesi Destekledi: Denizdeki Çocuklarla Kavga Ettiğini Söyleyen Derin Talu'nun Tavırları Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2025 - 11:06

Derin Talu, tatil keyfini 'bozacak' olaylarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! Deniz kenarında yaşadığı krizi ve yaşadığı tartışmayı dile getiren Derin Talu, “Çocuk niye sevmiyorum diye sorarsanız, denize giremiyorum şunlar yüzünden” diyerek isyan etti.  O anları paylaşan Talu tepkileri üzerine çekti!

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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile bir süredir gündemden düşmüyor, sık sık manşetlere yerleşiyor bildiğiniz gibi.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile bir süredir gündemden düşmüyor, sık sık manşetlere yerleşiyor bildiğiniz gibi.

TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Derin Talu'nun nerdeyse her paylaşımı ayrı olay oluyor bildiğiniz gibi. Çıkışları sosyal medya hesaplarından yaptığı yorumlar, açıklamalar, ablası Deren ve annesi Defne Samyeli ile olan ilişkisi derken kendisi gündemin aranan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Son zamanlarda yaptığı yorumlarla ve açık sözlü paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok eleştirilen isimlerinden biri haline gelen Derin Talu tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Defne Samyeli, kızları Derin ve Deren'le birlikte bir süredir Cannes'da yazın keyfini çıkartıyor.

Defne Samyeli, kızları Derin ve Deren'le birlikte bir süredir Cannes'da yazın keyfini çıkartıyor.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, Cannes tatilini annesi Defne ve ablası Deren’le açtı, sosyal medya adeta yıkıldı! Ailecek denizin, güneşin ve tatilin tadını çıkarırken paylaşımları da magazin gündemine bomba gibi oturdu. 

Geçtiğimiz gün 53 yaşına giren Defne Samyeli yine genç kızlara taş çıkardı! Samyeli ve kızlarının Cannes tatillerinde tercih ettikleri beach'te karşılaştıkları 'problem' ise kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı.

Cannes'da yer alan bir beach'e giden Derin Talu'nun çocuklardan şikayetçi olduğu o paylaşım eleştiri topladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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