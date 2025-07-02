Annesi Destekledi: Denizdeki Çocuklarla Kavga Ettiğini Söyleyen Derin Talu'nun Tavırları Tepki Çekti!

TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Derin Talu'nun nerdeyse her paylaşımı ayrı olay oluyor bildiğiniz gibi. Çıkışları sosyal medya hesaplarından yaptığı yorumlar, açıklamalar, ablası Deren ve annesi Defne Samyeli ile olan ilişkisi derken kendisi gündemin aranan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Son zamanlarda yaptığı yorumlarla ve açık sözlü paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok eleştirilen isimlerinden biri haline gelen Derin Talu tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi.