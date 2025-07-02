Annesi Destekledi: Denizdeki Çocuklarla Kavga Ettiğini Söyleyen Derin Talu'nun Tavırları Tepki Çekti!
Derin Talu, tatil keyfini 'bozacak' olaylarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! Deniz kenarında yaşadığı krizi ve yaşadığı tartışmayı dile getiren Derin Talu, “Çocuk niye sevmiyorum diye sorarsanız, denize giremiyorum şunlar yüzünden” diyerek isyan etti. O anları paylaşan Talu tepkileri üzerine çekti!
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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile bir süredir gündemden düşmüyor, sık sık manşetlere yerleşiyor bildiğiniz gibi.
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Defne Samyeli, kızları Derin ve Deren'le birlikte bir süredir Cannes'da yazın keyfini çıkartıyor.
Cannes'da yer alan bir beach'e giden Derin Talu'nun çocuklardan şikayetçi olduğu o paylaşım eleştiri topladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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