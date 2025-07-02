Fenerbahçe'nin Yeni Forma Lansmanına Kırmızı Elbisesiyle Katılan Meltem Cumbul Tartışmaların Fitilini Ateşledi
Fenerbahçe geçtiğimiz gece, 2025-2026 sezonu formalarını görkemli bir lansmanla tanıttı. Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği yeni formalar, spor ve sanat dünyasından önemli isimlerin katıldığı bir etkinlikte sahneye çıktı.
Ancak gecenin asıl gündemi, forma tanıtımından çok Meltem Cumbul’un kırmızı elbisesi oldu! Ünlü oyuncunun tercih ettiği kıyafet, sosyal medyada tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonlarının zarif ve güçlü oyuncularından biri olan Meltem Cumbul, sadece güzelliğiyle değil; oyunculuğu, duruşu ve sanata olan tutkusu ile de yıllardır adından söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu forma lansmanına katılan Meltem Cumbul’un kırmızı elbisesi adeta geceye damga vurdu!
Magazin Burada kameralarına konuşan Meltem Cumbul kıyafet tercihiyle kısa sürede sosyal medyada tartışmaları fitilledi.
Gelin kimilerinin tepki gösterdiği kimlerinin ise desteklediği Cumbul'a gelen yorumlara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın