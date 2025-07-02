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Fenerbahçe'nin Yeni Forma Lansmanına Kırmızı Elbisesiyle Katılan Meltem Cumbul Tartışmaların Fitilini Ateşledi

Fenerbahçe'nin Yeni Forma Lansmanına Kırmızı Elbisesiyle Katılan Meltem Cumbul Tartışmaların Fitilini Ateşledi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2025 - 09:41

Fenerbahçe geçtiğimiz gece, 2025-2026 sezonu formalarını görkemli bir lansmanla tanıttı. Sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği yeni formalar, spor ve sanat dünyasından önemli isimlerin katıldığı bir etkinlikte sahneye çıktı.

 Ancak gecenin asıl gündemi, forma tanıtımından çok Meltem Cumbul’un kırmızı elbisesi oldu! Ünlü oyuncunun tercih ettiği kıyafet, sosyal medyada tartışma yarattı.

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Türk televizyonlarının zarif ve güçlü oyuncularından biri olan Meltem Cumbul, sadece güzelliğiyle değil; oyunculuğu, duruşu ve sanata olan tutkusu ile de yıllardır adından söz ettiriyor.

Türk televizyonlarının zarif ve güçlü oyuncularından biri olan Meltem Cumbul, sadece güzelliğiyle değil; oyunculuğu, duruşu ve sanata olan tutkusu ile de yıllardır adından söz ettiriyor.

Meltem Cumbul, bir dönemin efsanesi haline gelen Yılan Hikayesi’nin Zeyno’su olarak izleyicinin hafızasına kazınırken, Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı karakterle de kendini kanıtlamıştı. Gönül Yarası filmindeki 'Dünya' rolüyle uluslararası ödüller alan oyuncu, 2024’te Mahsun Kırmızıgül’ün “Güzel Aşklar Diyarı” dizisi için Amerika’dan Türkiye’ye dönerek heyecan yaratmıştı. Dizi başlamadan iptal edilse de Cumbul hız kesmedi; şimdi rotasını Almanya’ya çevirip “She Said Yes” adlı uluslararası film projesiyle geri dönüyor!

Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu forma lansmanına katılan Meltem Cumbul’un kırmızı elbisesi adeta geceye damga vurdu!

Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu forma lansmanına katılan Meltem Cumbul’un kırmızı elbisesi adeta geceye damga vurdu!

Dün gece gerçekleşen Fenerbahçe’nin yeni sezon forma lansmanında tam bir ünlü geçidi yaşandı! Sahaya çıkan Volkan Demirel, İbrahim Kutluay, Eda Erdem gibi efsanelerin parladığı geceye sanat dünyası da adeta akın etti. 

Spor ve sanatın buluştuğu etkinlikte Pelin Akil gibi popüler isimler boy gösterdi. Ama asıl olay Meltem Cumbul’un kırmızı elbisesiydi.

Magazin Burada kameralarına konuşan Meltem Cumbul kıyafet tercihiyle kısa sürede sosyal medyada tartışmaları fitilledi.

Gelin kimilerinin tepki gösterdiği kimlerinin ise desteklediği Cumbul'a gelen yorumlara birlikte bakalım...

Gelin kimilerinin tepki gösterdiği kimlerinin ise desteklediği Cumbul'a gelen yorumlara birlikte bakalım...
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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