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İstanbul'u Terk Edip Datça'ya Yerleşen Sarp Levendoğlu'nun "Minimalist" Yaşam Tarzı X'te Tartışma Yarattı!

İstanbul'u Terk Edip Datça'ya Yerleşen Sarp Levendoğlu'nun "Minimalist" Yaşam Tarzı X'te Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2025 - 23:10

Gösterişten uzak yaşam tarzıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Sarp Levendoğlu, yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın diline düştü. “Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanırlar” ve “Beş odalı evde oturuyorsun, iyi halt ediyorsun” sözleriyle sade yaşam felsefesini sert bir dille savunan Levendoğlu, açıklamalarıyla sosyal medyada tartışma başlattı.

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Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Sarp Levendoğlu, hem oyunculuğu hem de yönetmenliğiyle adından sıkça söz ettiren isimlerden biri.

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Sarp Levendoğlu, hem oyunculuğu hem de yönetmenliğiyle adından sıkça söz ettiren isimlerden biri.

O Şimdi Asker, Emret Komutanım, Alparslan: Büyük Selçuklu, Gecenin Ucunda ve Teşkilat gibi yapımlarda izlediğimiz Sarp Levendoğlu, özel hayatı ve açıklamalarıyla adından bahsettiren oyunculardan biri.

Rol arkadaşı Birce Akalay ile yaptığı kısa süreli evlilikle de manşetlerde gördüğümüz Levendoğlu, aşk hayatıyla konuşulmayı sürdürüyordu.

2024 senesinde İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu son olarak bu kararıyla magazin manşetlerine düşmüştü.

2024 senesinde İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu son olarak bu kararıyla magazin manşetlerine düşmüştü.

Tası tarağı toplayıp Datça’ya yerleşen Sarp Levendoğlu'nun “'45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks. Datça’da şöhretin bir değeri yok. Pahalı arabalarınızı sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Bu, benim için huzurlu bir ortam'' şeklinde bahsettiği sade yaşamı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

'Mesleğimi hiçbir zaman bırakmadım, mesleğimi seviyorum. Çalışmadığım zaman Datça'dayım' şeklinde açıklama yapan isim ardından yaptığı 'çocuk istemiyorum' itirafıyla adından bahsettirmişti.

'Çocuğum olsa, sörfe çıktığımda hastalandı diyelim, çocuğu hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamam. Bu yüzden çocuğum olsun istemiyorum.' diyen ismin gerekçesi de bir o kadar ses getirmişti.

Minimalist yaşam tarzından bahseden Sarp Levendoğlu bu sefer de X'te tartışmaları fitilledi.

Gelin tepkilere birlikte bakalım:

Gelin tepkilere birlikte bakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Emre Keskin

abi bu ne biliyor musun "ben zamanında parayı ezdim yedim içtim şimdi birazda hayatın bu tarafını tadayim" kafası