İstanbul'u Terk Edip Datça'ya Yerleşen Sarp Levendoğlu'nun "Minimalist" Yaşam Tarzı X'te Tartışma Yarattı!

Tası tarağı toplayıp Datça’ya yerleşen Sarp Levendoğlu'nun “'45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks. Datça’da şöhretin bir değeri yok. Pahalı arabalarınızı sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Bu, benim için huzurlu bir ortam'' şeklinde bahsettiği sade yaşamı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

'Mesleğimi hiçbir zaman bırakmadım, mesleğimi seviyorum. Çalışmadığım zaman Datça'dayım' şeklinde açıklama yapan isim ardından yaptığı 'çocuk istemiyorum' itirafıyla adından bahsettirmişti.