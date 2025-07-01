İstanbul'u Terk Edip Datça'ya Yerleşen Sarp Levendoğlu'nun "Minimalist" Yaşam Tarzı X'te Tartışma Yarattı!
Gösterişten uzak yaşam tarzıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Sarp Levendoğlu, yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın diline düştü. “Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanırlar” ve “Beş odalı evde oturuyorsun, iyi halt ediyorsun” sözleriyle sade yaşam felsefesini sert bir dille savunan Levendoğlu, açıklamalarıyla sosyal medyada tartışma başlattı.
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Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Sarp Levendoğlu, hem oyunculuğu hem de yönetmenliğiyle adından sıkça söz ettiren isimlerden biri.
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2024 senesinde İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu son olarak bu kararıyla magazin manşetlerine düşmüştü.
Minimalist yaşam tarzından bahseden Sarp Levendoğlu bu sefer de X'te tartışmaları fitilledi.
Gelin tepkilere birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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abi bu ne biliyor musun "ben zamanında parayı ezdim yedim içtim şimdi birazda hayatın bu tarafını tadayim" kafası