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Geceye Damga Vurdu: Manga Grubunun Elektro Gitaristi Yağmur Sarıgül'ün Konser Tarzı Dikkat Çekti!

Geceye Damga Vurdu: Manga Grubunun Elektro Gitaristi Yağmur Sarıgül'ün Konser Tarzı Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2025 - 21:33

Türkiye’nin en sevilen alternatif rock gruplarından Manga, 2025 yazını kapsamlı bir turneyle karşılamaya hazırlanıyor. İstanbul Harbiye Açıkhava konseriyle start veren grup, Türkiye’nin dört bir yanını ve Avrupa’yı kapsayan geniş konser maratonuyla hayranlarıyla buluşacak. 

Sahnedeki enerjileriyle dikkat çeken grubun elektro gitaristi Yağmur Sarıgül de geçtiğimiz gece kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

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2001 yılında kurulan Manga, Türk alternatif rock gruplarından biri olarak öne çıkmaya devam eden, kendilerine has enerjileriyle dikkat çeken gruplardan biri olmayı sürdürüyor.

2001 yılında kurulan Manga, Türk alternatif rock gruplarından biri olarak öne çıkmaya devam eden, kendilerine has enerjileriyle dikkat çeken gruplardan biri olmayı sürdürüyor.

Manga, “Bir Kadın Çizeceksin”, “Dünyanın Sonuna Doğmuşum” ve “Beni Benimle Bırak” gibi unutulmaz şarkılarıyla alternatif rock sahnesinin zirvesine çıkmış gruplardan biri.

 2009 Eurovision’da Türkiye’yi başarıyla temsil ederek uluslararası arenada da adını duyuran grup, enerjik performansları ve kendine has tarzlarıyla milyonların sevgisini kazandı. Türkiye’nin rock gruplarından biri olarak, 2025’e kadar da popülerliğini korumaya devam eden Manga zaman zaman açıklamalarıyla da öne çıkıyor.

Manga, şimdilerde hem dijital platformlarda yeni single’lar yayınlıyor hem de uzun zamandır beklenen stüdyo albümüne hazırlanıyor.

Manga, şimdilerde hem dijital platformlarda yeni single’lar yayınlıyor hem de uzun zamandır beklenen stüdyo albümüne hazırlanıyor.

Manga, 2025 yılında “e-akustik” albümüyle hayranlarının karşısına çıktı ve müzik kariyerinin 20. yılını geniş çaplı konserlerle kutlamak için kolları sıvadı. Özellikle “Bergüzarım” şarkısıyla dikkat çeken grup, Türkiye ve Avrupa turneleriyle enerjisini sahnelere taşımaya hazırlanıyor. Sosyal medyada da aktif olan Manga, yaptıkları açıklamalarla da gündeme damga vurgulamaya devam ediyor.

30 Haziran 2025 tarihinde sevenleriyle İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen 'An Epic Symphony & maNga' konseriyle buluşan grubun sahnesi unutulmaz anlara imza attı.

Manga, senfonik orkestranın eşliğinde, "Bir Kadın Çizeceksin", "Dünyanın Sonuna Doğmuşum" ve "Beni Benimle Bırak" gibi ikonik parçalarının yanı sıra, yeni albümlerinden "Bergüzarım"ı da ilk kez sahnede seslendirdi.

Manga, senfonik orkestranın eşliğinde, "Bir Kadın Çizeceksin", "Dünyanın Sonuna Doğmuşum" ve "Beni Benimle Bırak" gibi ikonik parçalarının yanı sıra, yeni albümlerinden "Bergüzarım"ı da ilk kez sahnede seslendirdi.

Grubun elektro gitaristi Yağmur Sarıgül tarzıyla dikkat çekerken üyeler konser öncesi birlikte poz verdi.

Geçmişte Şanışer'le girdiği polemikte 'İnsanları bölüp kutuplaşmayı bırakın artık, buradan bıt bıt bıt yazmakla, yüzüne baktığın meslektaşlarını saçma sapan benzetmelerle kefeye koymakla muhalif olunmuyor. Böyle davranınca ucuz sansasyona dayalı PR çalışması gibi tınlıyor yapılan eleştiri. Ayıp ettin.” açıklamasında bulunan Yağmur Sarıgül bu sefer gündeme tarzıyla geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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