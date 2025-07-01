Geceye Damga Vurdu: Manga Grubunun Elektro Gitaristi Yağmur Sarıgül'ün Konser Tarzı Dikkat Çekti!
Türkiye’nin en sevilen alternatif rock gruplarından Manga, 2025 yazını kapsamlı bir turneyle karşılamaya hazırlanıyor. İstanbul Harbiye Açıkhava konseriyle start veren grup, Türkiye’nin dört bir yanını ve Avrupa’yı kapsayan geniş konser maratonuyla hayranlarıyla buluşacak.
Sahnedeki enerjileriyle dikkat çeken grubun elektro gitaristi Yağmur Sarıgül de geçtiğimiz gece kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
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2001 yılında kurulan Manga, Türk alternatif rock gruplarından biri olarak öne çıkmaya devam eden, kendilerine has enerjileriyle dikkat çeken gruplardan biri olmayı sürdürüyor.
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Manga, şimdilerde hem dijital platformlarda yeni single’lar yayınlıyor hem de uzun zamandır beklenen stüdyo albümüne hazırlanıyor.
Manga, senfonik orkestranın eşliğinde, "Bir Kadın Çizeceksin", "Dünyanın Sonuna Doğmuşum" ve "Beni Benimle Bırak" gibi ikonik parçalarının yanı sıra, yeni albümlerinden "Bergüzarım"ı da ilk kez sahnede seslendirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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