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Sahnede Fenalaşmasının Ardından Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Sevcan Orhan'dan İlk Paylaşım Geldi!

Sahnede Fenalaşmasının Ardından Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Sevcan Orhan'dan İlk Paylaşım Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2025 - 18:57

Sevcan Orhan bu sefer ne yazık ki konseriyle değil, sağlık durumu nedeniyle gündeme geldi. Kıbrıs'taki bir etkinlik sırasında rahatsızlanan Sevcan Orhan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini endişelendiren Sevcan Orhan bu sağlık probleminin ardından ilk kez açıklamada bulundu.

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Yıllardır sesiyle gönülleri titreten, türküleriyle kuşaktan kuşağa dokunan isimlerden biri olan Sevcan Orhan Kıbrıs sahnesinde yaşadığı sağlık sorunu ile sevenlerini endişelendirmişti.

Yıllardır sesiyle gönülleri titreten, türküleriyle kuşaktan kuşağa dokunan isimlerden biri olan Sevcan Orhan Kıbrıs sahnesinde yaşadığı sağlık sorunu ile sevenlerini endişelendirmişti.

Sevcan Orhan, sadece güçlü yorumuyla değil, zarafeti ve sahnedeki duruşuyla da halk müziğinin temsilcileri arasında özel bir yere sahip. 

“Öldüm Ağlasam Ne Olur”, “Bahçede Yeşil Çınar”, “Yar Demedin” ve “Arabım Fellahi” gibi eserlerle milyonların kalbine taht kuran sanatçı, hem TRT ekranlarında sunduğu programlarla hem de sahne performanslarıyla adından bahsettiren isim Kıbrıs sahnesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kalp krizi geçirdiği iddialarıyla manşetlere yerleşen Sevcan Orhan apar topar hastaneye kaldırılmış, kısa bir süre sonra da sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıştı.

Kalp krizi geçirdiği iddialarıyla manşetlere yerleşen Sevcan Orhan apar topar hastaneye kaldırılmış, kısa bir süre sonra da sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıştı.

Ünlü şarkıcının abisi Cihan Orhan yaptığı açıklamaya sevenlerinin gönlüne su serpmişti. 

“Sevcan Orhan sahnede tansiyon düşmesi sebebiyle rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değil şükürler olsun. Hastaneden çıktı, şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın vakitte siz sevenleriyle buluşacak. Arayan soran, merak eden herkese teşekkür ederiz”

Tansiyon düşmesi sebebiyle hastaneye kaldırılığı öğrenilen Sevcan Orhan'dan sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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