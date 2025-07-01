Sahnede Fenalaşmasının Ardından Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Sevcan Orhan'dan İlk Paylaşım Geldi!
Sevcan Orhan bu sefer ne yazık ki konseriyle değil, sağlık durumu nedeniyle gündeme geldi. Kıbrıs'taki bir etkinlik sırasında rahatsızlanan Sevcan Orhan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini endişelendiren Sevcan Orhan bu sağlık probleminin ardından ilk kez açıklamada bulundu.
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Yıllardır sesiyle gönülleri titreten, türküleriyle kuşaktan kuşağa dokunan isimlerden biri olan Sevcan Orhan Kıbrıs sahnesinde yaşadığı sağlık sorunu ile sevenlerini endişelendirmişti.
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Kalp krizi geçirdiği iddialarıyla manşetlere yerleşen Sevcan Orhan apar topar hastaneye kaldırılmış, kısa bir süre sonra da sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıştı.
Tansiyon düşmesi sebebiyle hastaneye kaldırılığı öğrenilen Sevcan Orhan'dan sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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