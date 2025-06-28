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Hastaneden Davullu Zurnalı Bebek Çıkaran Hüsnü Şenlendirici'nin Torununun Adı Dikkat Çekti

Hastaneden Davullu Zurnalı Bebek Çıkaran Hüsnü Şenlendirici'nin Torununun Adı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.06.2025 - 10:04

Hüsnü Şenlendirici, yıllar önce gençlik aşkı Nazire Şenlendirici ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Bu evlilikten kucağına aldığı oğlu Ergün Şenlendirici ise babasının izinden gitmişti. Klarnet tutkunu olan Ergün Şenlendirici yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Peri Özdolgun ile 2020 yılında Bergama’daki aile çiftliğinde dünyaevine girmişti.

Hüsnü Şenlendirici de geçtiğimiz sene dede olmanın heyecanını yaşamış ve kız torun sahibi olmuştu. Şenlendirici ikinci kez dede oldu. Bebeğe verilen isim dikkat çekti!

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Bir dönem müzik camiasının en çok konuşulan yasak aşkına imza atan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Deniz Seki ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalara kazınmıştı.

Bir dönem müzik camiasının en çok konuşulan yasak aşkına imza atan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Deniz Seki ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalara kazınmıştı.

Şenlendirici’nin evli olduğu dönemde Deniz Seki ile yaşadığı ilişkiyle adeta yer yerinden oynamıştı. Deniz Seki’nin “Bir aşk kazasıydı” sözleri uzun süre konuşulurken, Hüsnü Şenlendirici'nin eşi Nazire Hanım’ın 'Yuvamı yıktı ama boşanmayacağım!' çıkışı manşetleri süslemişti. İlişki kısa sürede sona erse de bıraktığı yankı hala dinmiş değil...

Ocak ayında bir film galasına kızı Naz ve gelini Peri ile katılan Hüsnü Şenlendirici'nin torun beklediği haberlerini de bu galada almıştık.

Ocak ayında bir film galasına kızı Naz ve gelini Peri ile katılan Hüsnü Şenlendirici'nin torun beklediği haberlerini de bu galada almıştık.

Mart ayında Habertürk'e konuşan Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Naz’ın konservatuvar öğrencisi olduğunu söylemiş, Naz babasıyla çıktığı sahnede sesi ile gündem olmuştu. Annesi Nazire'ye olan benzerliğiyle dikkat çeken Naz'ın yeteneklerini de baba tarafından aldığına şahit olmuştuk.

Klarnet ustası Hüsü Şenlendirci başka bir yandan sahneleriyle ve ailesinin ihtişamlı kutlamalarıyla da adından bahsettiriyor. 

Şenlendirici’nin 6 aylık torunu “Ses Sema” için düzenlenen kına gecesi, magazin gündeminde şok etkisi yaratmıştı. Sibel Can ve Hakan Altun gibi ünlü isimlerin katıldığı bu özel gece, sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Gelini Peri Şenlendirici'nin kına gecesinin ardından yine hamile olduğu öğrenilmişti, Hüsnü Şenlendirici'nin ikinci kez dede olduğu ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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