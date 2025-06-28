Hastaneden Davullu Zurnalı Bebek Çıkaran Hüsnü Şenlendirici'nin Torununun Adı Dikkat Çekti

Hüsnü Şenlendirici, yıllar önce gençlik aşkı Nazire Şenlendirici ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Bu evlilikten kucağına aldığı oğlu Ergün Şenlendirici ise babasının izinden gitmişti. Klarnet tutkunu olan Ergün Şenlendirici yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Peri Özdolgun ile 2020 yılında Bergama’daki aile çiftliğinde dünyaevine girmişti.

Hüsnü Şenlendirici de geçtiğimiz sene dede olmanın heyecanını yaşamış ve kız torun sahibi olmuştu. Şenlendirici ikinci kez dede oldu. Bebeğe verilen isim dikkat çekti!