Hastaneden Davullu Zurnalı Bebek Çıkaran Hüsnü Şenlendirici'nin Torununun Adı Dikkat Çekti
Hüsnü Şenlendirici, yıllar önce gençlik aşkı Nazire Şenlendirici ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Bu evlilikten kucağına aldığı oğlu Ergün Şenlendirici ise babasının izinden gitmişti. Klarnet tutkunu olan Ergün Şenlendirici yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Peri Özdolgun ile 2020 yılında Bergama’daki aile çiftliğinde dünyaevine girmişti.
Hüsnü Şenlendirici de geçtiğimiz sene dede olmanın heyecanını yaşamış ve kız torun sahibi olmuştu. Şenlendirici ikinci kez dede oldu. Bebeğe verilen isim dikkat çekti!
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Bir dönem müzik camiasının en çok konuşulan yasak aşkına imza atan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Deniz Seki ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalara kazınmıştı.
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Ocak ayında bir film galasına kızı Naz ve gelini Peri ile katılan Hüsnü Şenlendirici'nin torun beklediği haberlerini de bu galada almıştık.
Gelini Peri Şenlendirici'nin kına gecesinin ardından yine hamile olduğu öğrenilmişti, Hüsnü Şenlendirici'nin ikinci kez dede olduğu ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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