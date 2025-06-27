Sabrı Taştı: Çağla Şıkel Bikinili Paylaşımlarına Yapılan Eleştirilerin Ardından Bir Kullanıcıya Had Bildirdi!
Her paylaşımı olay olan, güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Çağla Şıkel, bu kez tatilden paylaştığı bikinili pozuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bali sahillerinden yaptığı cesur paylaşım, bir anda tepki çekti. Çağla Şikel o yorumlara dayanamayınca bir kullanıcıya had bildirdi.
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Magazin dünyasının manşetlerden eksik olmayan ismi Çağla Şıkel, 2024-2025 sezonunda sunuculuk kariyerine tam gaz devam etti.
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İlk eşi olan Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Kuzey ve Uzay'a olan bağlılıklarıyla da adından bahsettiren Çağla Şıkel sık sık oğullarıyla da gündeme geliyor.
Tepki çeken o videoyu şöyle bırakalım:
Çağla Şıkel, o yorumların altına bir kullanıcının yaptığı "Bikini yorumlarını tiye aldığın nasıl belli" yorumuna cevap vermeden duramadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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