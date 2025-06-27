Sabrı Taştı: Çağla Şıkel Bikinili Paylaşımlarına Yapılan Eleştirilerin Ardından Bir Kullanıcıya Had Bildirdi!

Evlilikleri 2015 yılında sona ermiş olsa da, oğullarının ortak velayetini sürdürerek Emre Altuğ ile birlikte çocuklarına destek olmaya devam eden Çağla Şıkel oğullarının aşk hayatından spor rutinlerine kadar birçok detayla adından bahsettiriyor.

Sosyal medya paylaşımları ise ayrı olay oluyor... Mankenlik ve güzellik yarışması geçmişi olan, bakımlarına ve sağlıklı yaşam tarzına titizlikle dikkat eden Çağla Şıkel sezon boyunca gündeme uyguladığı diyetlerle gelmişti.

Yaz sezonunu mavi sulara girerek açan Şıkel soluğu oğullarıyla çıktığı Bali tatilinde aldı. Fakat ünlü ismin paylaşımı kısa sürede eleştiri topladı.