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Sabrı Taştı: Çağla Şıkel Bikinili Paylaşımlarına Yapılan Eleştirilerin Ardından Bir Kullanıcıya Had Bildirdi!

Sabrı Taştı: Çağla Şıkel Bikinili Paylaşımlarına Yapılan Eleştirilerin Ardından Bir Kullanıcıya Had Bildirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.06.2025 - 00:22

Her paylaşımı olay olan, güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Çağla Şıkel, bu kez tatilden paylaştığı bikinili pozuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bali sahillerinden yaptığı cesur paylaşım, bir anda tepki çekti. Çağla Şikel o yorumlara dayanamayınca bir kullanıcıya had bildirdi.

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Magazin dünyasının manşetlerden eksik olmayan ismi Çağla Şıkel, 2024-2025 sezonunda sunuculuk kariyerine tam gaz devam etti.

Magazin dünyasının manşetlerden eksik olmayan ismi Çağla Şıkel, 2024-2025 sezonunda sunuculuk kariyerine tam gaz devam etti.

Şu sıralar NOW TV'de yayınlanan “Çağla ile Yeni Bir Gün” adlı sabah programını sunan, kadınların ve ailelerin severek takip ettiği programda sağlık, güzellik ve yaşam tüyoları paylaşan Çağla Şıkel geçmişten bu yana bir çok magazin olayıyla manşetlere yerleşse de kariyerini bambaşka noktalara taşımış isimlerden biri.

İlk eşi olan Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Kuzey ve Uzay'a olan bağlılıklarıyla da adından bahsettiren Çağla Şıkel sık sık oğullarıyla da gündeme geliyor.

İlk eşi olan Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Kuzey ve Uzay'a olan bağlılıklarıyla da adından bahsettiren Çağla Şıkel sık sık oğullarıyla da gündeme geliyor.

Evlilikleri 2015 yılında sona ermiş olsa da, oğullarının ortak velayetini sürdürerek Emre Altuğ ile birlikte çocuklarına destek olmaya devam eden Çağla Şıkel oğullarının aşk hayatından spor rutinlerine kadar birçok detayla adından bahsettiriyor.

Sosyal medya paylaşımları ise ayrı olay oluyor... Mankenlik ve güzellik yarışması geçmişi olan, bakımlarına ve sağlıklı yaşam tarzına titizlikle dikkat eden Çağla Şıkel sezon boyunca gündeme uyguladığı diyetlerle gelmişti.

Yaz sezonunu mavi sulara girerek açan Şıkel soluğu oğullarıyla çıktığı Bali tatilinde aldı. Fakat ünlü ismin paylaşımı kısa sürede eleştiri topladı.

Tepki çeken o videoyu şöyle bırakalım:

Çağla Şıkel, o yorumların altına bir kullanıcının yaptığı "Bikini yorumlarını tiye aldığın nasıl belli" yorumuna cevap vermeden duramadı.

Çağla Şıkel, o yorumların altına bir kullanıcının yaptığı "Bikini yorumlarını tiye aldığın nasıl belli" yorumuna cevap vermeden duramadı.

'Tiye almak değil de dün ben yapamayacaktım normalde, çocuklarım çok ısrar edince yaptım. Ve bana ne mayo ne bir şey, hiçbir şey engel olamazdı. Konu böyle' şeklinde konuşan Çağla Şıkel o yorumlara had bildirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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