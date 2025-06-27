Ne Tepki Verdi? İbrahim Çelikkol'dan Milyonluk Aracını Duvara Çarpan Valeye Şaşırtan Cevap!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/ibrahim-c...
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz günlerde Etiler’de yaşanan bir olayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Snobmagazin'in haberine göre, lüks aracıyla sevgilisi Natali Yarcan ile birlikte bir mekandan çıkarken, aracını valeye teslim etti. Ancak kısa süre içinde vale, milyonluk aracı duvara çarparak büyük hasara yol açtı. İbrahim Çelikkol'un valeye verdiği tepki ise gündeme damga vuran asıl detaydı!
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Ekranların yakışıklı, asi ve gizemli adamı olarak hafızalara kazınan İbrahim Çelikkol, son günlerde hem yer aldığı projelerle hem de özel hayatındaki gelişmelerle yeniden magazin gündeminde.
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İbrahim Çelikkol, son dönemde hem yeni projeleri hem de ekranlara dönüşüyle yeniden gündemde.
Snobmagazin'in haberine göre, İbrahim Çelikkol gündeme başına gelen talihsiz kazayla geldi.
Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şu şekilde:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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herşeyi geçin de vale'sin alırsın arabayı 100 metre ileriye park edip yavaşca koyarsın,anlamadığım şey gavur malı gibi niye kullanırlar
bu tip haberlerde ilk once olayi yaşadığını iddia ettiğiniz kişinin seceresini uzun uzun okutmaya çalışıp en son paragrafta haber dediğiniz sey ile ilgili kü... Devamını Gör
ya yalan bolum