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Ne Tepki Verdi? İbrahim Çelikkol'dan Milyonluk Aracını Duvara Çarpan Valeye Şaşırtan Cevap!

Ne Tepki Verdi? İbrahim Çelikkol'dan Milyonluk Aracını Duvara Çarpan Valeye Şaşırtan Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2025 - 18:04

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz günlerde Etiler’de yaşanan bir olayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Snobmagazin'in haberine göre, lüks aracıyla sevgilisi Natali Yarcan ile birlikte bir mekandan çıkarken, aracını valeye teslim etti. Ancak kısa süre içinde vale, milyonluk aracı duvara çarparak büyük hasara yol açtı. İbrahim Çelikkol'un valeye verdiği tepki ise gündeme damga vuran asıl detaydı!

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/ibrahim-c...
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Ekranların yakışıklı, asi ve gizemli adamı olarak hafızalara kazınan İbrahim Çelikkol, son günlerde hem yer aldığı projelerle hem de özel hayatındaki gelişmelerle yeniden magazin gündeminde.

Ekranların yakışıklı, asi ve gizemli adamı olarak hafızalara kazınan İbrahim Çelikkol, son günlerde hem yer aldığı projelerle hem de özel hayatındaki gelişmelerle yeniden magazin gündeminde.

Uzun bir süredir sakin bir hayat süren oyuncu, şimdi yeniden setlerde, kırmızı halılarda ve sosyal medyanın radarında! Duruşu,  karizması ve  fit halleriyle olduğu kadar oyunculuğu ile de adından bahsettiren İbrahim Çelikkol'u son olarak dijital platformlardaki başarılarıyla izlemiştik.

İbrahim Çelikkol, son dönemde hem yeni projeleri hem de ekranlara dönüşüyle yeniden gündemde.

İbrahim Çelikkol, son dönemde hem yeni projeleri hem de ekranlara dönüşüyle yeniden gündemde.

Uzun süredir gözlerden uzak, daha sakin bir yaşam süren oyuncu, 2025 itibarıyla özellikle dijital platformlardaki rolleriyle dikkat çekiyor. Netflix’te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde sergilediği performansla beğeni toplayan Çelikkol, aynı zamanda Ayrılık da Sevdaya Dahil ve 1001 Gece Masalları gibi projelerle adından bahsettiriyor.

İbrahim Çelikkol, son dönemde sadece projeleriyle değil, özel hayatındaki gelişmelerle de magazin gündeminde adından söz ettiriyor. 2022 yılında Mihre Mutlu ile yollarını ayırmasının ardından, baba-oğul ilişkisiyle sık sık beğeni topluyor. Özellikle oğlu Ali ile geçirdiği vakitlerden paylaştığı kareler, sosyal medyada ilgi görüyor. Ailesine düşkünlüğü ve gösterişten uzak yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.

Snobmagazin'in haberine göre, İbrahim Çelikkol gündeme başına gelen talihsiz kazayla geldi.

Snobmagazin'in haberine göre, İbrahim Çelikkol gündeme başına gelen talihsiz kazayla geldi.

İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz gün Etiler’de sevgilisi Natali Yarcan ile birlikte akşam yemeği çıkışında talihsiz bir olay yaşadı. Oyuncunun milyonluk lüks aracı, valeye teslim edildikten kısa bir süre sonra büyük bir hasar aldı. Vale, aracı duvara çarptı ve araç resmen pert oldu! Olayı öğrenen herkes Çelikkol’un vereceği tepkiyi merak ederken, ünlü oyuncunun sakinliği ve empatik tavrı adeta alkış topladı.

“Sende bir şey var mı? Cana geleceğine mala gelsin.” diyerek valeyi teselli eden İbrahim Çelikkol'un tepkisi sosyal medya kullanıcılarını şaşkına uğrattı.

Olay anında yanında bulunan sevgilisi Natali Yarcan’la birlikte mekandan taksiyle ayrılan Çelikkol, olayı büyütmedi.

Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şu şekilde:

Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şu şekilde:
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twitter.com
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twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Alpay Özcan

herşeyi geçin de vale'sin alırsın arabayı 100 metre ileriye park edip yavaşca koyarsın,anlamadığım şey gavur malı gibi niye kullanırlar

kunti

bu tip haberlerde ilk once olayi yaşadığını iddia ettiğiniz kişinin seceresini uzun uzun okutmaya çalışıp en son paragrafta haber dediğiniz sey ile ilgili kü... Devamını Gör

Emre Keskin

ya yalan bolum