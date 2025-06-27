Ne Tepki Verdi? İbrahim Çelikkol'dan Milyonluk Aracını Duvara Çarpan Valeye Şaşırtan Cevap!

İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz gün Etiler’de sevgilisi Natali Yarcan ile birlikte akşam yemeği çıkışında talihsiz bir olay yaşadı. Oyuncunun milyonluk lüks aracı, valeye teslim edildikten kısa bir süre sonra büyük bir hasar aldı. Vale, aracı duvara çarptı ve araç resmen pert oldu! Olayı öğrenen herkes Çelikkol’un vereceği tepkiyi merak ederken, ünlü oyuncunun sakinliği ve empatik tavrı adeta alkış topladı.

“Sende bir şey var mı? Cana geleceğine mala gelsin.” diyerek valeyi teselli eden İbrahim Çelikkol'un tepkisi sosyal medya kullanıcılarını şaşkına uğrattı.

Olay anında yanında bulunan sevgilisi Natali Yarcan’la birlikte mekandan taksiyle ayrılan Çelikkol, olayı büyütmedi.