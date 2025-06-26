Ayrılıkları Olay Oldu: Evleri Çoktan Ayıran Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın Boşanma Nedeni Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.haberturk.com/ezgi-mola-i...
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi oturdu bildiğiniz gibi. Kimilerine göre Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın evliliğinde ayrılık beklenen bir sonuçtu, kimilerine göreyse Can'ın doğumundan kısa bir süre sonra gelen bu karar şok etkisi yarattı!
Habertürk'ün haberine göre, İzmir Adliyesi'nde görülen davayla tek celsede boşanan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın boşanma nedeni belli oldu.
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Son dönemin en başarılı kadın oyuncularından biri olan Ezgi Mola, hem tiyatro sahnelerinde hem ekranlarda izleyiciyi kendine hayran bırakmayı başarmış isimlerden biri.
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2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile dünyaevine giren Ezgi Mola, sade ve samimi nikah töreniyle dikkat çekmişti.
Habertürk'ün haberine göre, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın evliliğini bitirme nedeni de ortaya çıktı.
Odatv'nin haberine göre, 3 gün önce düzenlenen Sinan Engin'in kızı Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı'nın düğününe katılan çiftin birlikte boy gösterme nedeni de ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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