onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ayrılıkları Olay Oldu: Evleri Çoktan Ayıran Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın Boşanma Nedeni Ortaya Çıktı

Ayrılıkları Olay Oldu: Evleri Çoktan Ayıran Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın Boşanma Nedeni Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2025 - 10:56

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi oturdu bildiğiniz gibi. Kimilerine göre Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın evliliğinde ayrılık beklenen bir sonuçtu, kimilerine göreyse Can'ın doğumundan kısa bir süre sonra gelen bu karar şok etkisi yarattı!

Habertürk'ün haberine göre, İzmir Adliyesi'nde görülen davayla tek celsede boşanan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın boşanma nedeni belli oldu.

Kaynak: https://www.haberturk.com/ezgi-mola-i...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemin en başarılı kadın oyuncularından biri olan Ezgi Mola, hem tiyatro sahnelerinde hem ekranlarda izleyiciyi kendine hayran bırakmayı başarmış isimlerden biri.

Son dönemin en başarılı kadın oyuncularından biri olan Ezgi Mola, hem tiyatro sahnelerinde hem ekranlarda izleyiciyi kendine hayran bırakmayı başarmış isimlerden biri.

2023 yılında oğlu Can’ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşayan Ezgi Mola, hem iş hem özel hayat dengesini başarıyla yürütmesiyle takdir topluyordu.

 Ancak evliliğinde işler yolunda gitmedi. Boşanma haberlerinin hemen ardından Ezgi Mola’dan açıklama geldi. Oyuncu, “Karşılıklı saygı ve sevgiyle yollarımızı ayırdık” diyerek Mustafa Aksakallı ile evliliğini tek celsede bitirdiğini doğruladı. Mola’nın bu açıklaması, büyük çoğunluk için sürpriz olan ayrılığı netleştirmiş oldu.

2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile dünyaevine giren Ezgi Mola, sade ve samimi nikah töreniyle dikkat çekmişti.

2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile dünyaevine giren Ezgi Mola, sade ve samimi nikah töreniyle dikkat çekmişti.

İlişkilerini magazin kameralarından uzak yaşamayı tercih eden çift, iki yıl süren evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Uzun süredir birbirlerinin sosyal medya paylaşımlarında yer almayan ikili hakkında ayrılık dedikoduları dolaşmaya başlamıştı. Bu dedikodular geçtiğimiz gün gerçekleşen tek celselik boşanma davası ile gerçeğe dönüştü. Mola'nın açıklamasının bir kısmı ise şu şekildeydi:

'İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız.'

Boşanmanın ardından gelen o açıklamanın tamanından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Habertürk'ün haberine göre, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın evliliğini bitirme nedeni de ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın evliliğini bitirme nedeni de ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre; Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın boşanma nedeninin yoğun iş temposu olduğu iddia edildi. Söylentilere göre Ezgi Mola'nın, işletmeci Mustafa Aksakallı'nın yoğun iş temposuna ayak uyduramadığı için boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Odatv'nin haberine göre, 3 gün önce düzenlenen Sinan Engin'in kızı Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı'nın düğününe katılan çiftin birlikte boy gösterme nedeni de ortaya çıktı.

Odatv'nin haberine göre, 3 gün önce düzenlenen Sinan Engin'in kızı Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı'nın düğününe katılan çiftin birlikte boy gösterme nedeni de ortaya çıktı.
www.odatv.com

Çiftin evliliklerini bitirme kararının yeni olmadığı, boşanma kararının aylar öncesinde verildiği ortaya çıkarken, Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola'nın evlerini çoktan ayırdığı iddia edildi. Üç gün önce düzenlenen düğüne birilikte gitmelerinin nedeninin ise ikilinin hala dost olduklarını göstermek için olduğu söylendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın