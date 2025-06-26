Ayrılıkları Olay Oldu: Evleri Çoktan Ayıran Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın Boşanma Nedeni Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi oturdu bildiğiniz gibi. Kimilerine göre Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın evliliğinde ayrılık beklenen bir sonuçtu, kimilerine göreyse Can'ın doğumundan kısa bir süre sonra gelen bu karar şok etkisi yarattı!

Habertürk'ün haberine göre, İzmir Adliyesi'nde görülen davayla tek celsede boşanan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın boşanma nedeni belli oldu.