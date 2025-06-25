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Buna Hiç Hazır Değildik: Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Sessiz Sedasız Tek Celsede Boşandı!

Buna Hiç Hazır Değildik: Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Sessiz Sedasız Tek Celsede Boşandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.06.2025 - 17:25

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın iki yıllık evliliklerini İzmir Adliyesi'nde sessiz sedasız sonlandırdığı iddia edildi. İddiaları, Ezgi Mola, bizzat kendisi doğruladı. 

Sosyal medya hesabından jet hızıyla yaptığı boşanma açıklaması magazin dünyasını şoka soktu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Gün geçmiyor ki bir ayrılık haberiyle daha sarsılmayalım... Fakat bu sefer golü hiç beklemediğimiz yerden yedik, orası kesin; Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı tek celsede boşandı.

Gün geçmiyor ki bir ayrılık haberiyle daha sarsılmayalım... Fakat bu sefer golü hiç beklemediğimiz yerden yedik, orası kesin; Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı tek celsede boşandı.

Kıymetlimiz, sıcakkanlılığı ve samimiyetiyle milyonlarca insanın kalbinde ayrı bir taht kurmuş ünlü oyuncu Ezgi Mola ve iş insanı Mustafa Aksakallı, 2019 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. 

Bugüne kadar yaptıkları her paylaşımda mutlulukları adeta gözlerinden okunan çift, 2023 yılında, yalnızca 14 kişinin katıldığı sade bir düğünle evlenmişti.

Kısacık bir süre sonra da Ezgi Mola'nın ilk bebeğine hamile olduğunu öğrenmiştik.

Kısacık bir süre sonra da Ezgi Mola'nın ilk bebeğine hamile olduğunu öğrenmiştik.

Bir erkek bebek beklediğini 32 diş duyuran ve hamilelik serüveni boyunca da dünya tatlısı paylaşımlarda bulunan Ezgi Mola, 24 Kasım 2023'te minik bebeği Can'a kavuştu.

Can hayatına girdikten sonra tüm dünyası oğlu olan ünlü oyuncu, oyunculuğa bir mola vermiş, bebeğini kendisi büyütmek istediğini söylemişti. 

Eşi Mustafa Aksakallı'yla da her şey yolunda gibi gözüküyordu. Hiçbir zaman sık sık beraber paylaşım yapan çiftlerden olmadılar fakat aralarının kötü olabileceği akıllara hiç gelmemişti. Hatta en son mutlu çiftimizi, Sinan Engin'in kızının düğününde yan yana görmüştük.

Geçtiğimiz saatlerde Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın sessiz sedasız boşandığı iddiası ortaya atıldı.

Geçtiğimiz saatlerde Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın sessiz sedasız boşandığı iddiası ortaya atıldı.

İzmir Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandıkları haberi hızla yayılırken, haberi gören herkes açıp bir daha bakma ihtiyacı duydu çünkü bu ayrılık, magazinin biraz olsun hazırlıklı olduğu bir ayrılık değildi!

Derken, ilk açıklama jet hızıyla Ezgi Mola'dan geldi... Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı ile 2 yıllık evliliklerini bitirdiklerini doğruladı, 'Hassasiyetinizi rica ediyoruz' dedi ve konuyu kapattı.

Ezgi Mola'nın açıklaması 👇️

Ezgi Mola'nın açıklaması 👇️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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