Buna Hiç Hazır Değildik: Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Sessiz Sedasız Tek Celsede Boşandı!
Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın iki yıllık evliliklerini İzmir Adliyesi'nde sessiz sedasız sonlandırdığı iddia edildi. İddiaları, Ezgi Mola, bizzat kendisi doğruladı.
Sosyal medya hesabından jet hızıyla yaptığı boşanma açıklaması magazin dünyasını şoka soktu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gün geçmiyor ki bir ayrılık haberiyle daha sarsılmayalım... Fakat bu sefer golü hiç beklemediğimiz yerden yedik, orası kesin; Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı tek celsede boşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısacık bir süre sonra da Ezgi Mola'nın ilk bebeğine hamile olduğunu öğrenmiştik.
Geçtiğimiz saatlerde Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın sessiz sedasız boşandığı iddiası ortaya atıldı.
Ezgi Mola'nın açıklaması 👇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın