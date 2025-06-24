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Murat Övüç'ten Nihal Candan'ın Vefatından Sonra Bahar'la Helva Kavurup Şov Yapan Dilan Polat'a Sert Çıkış!

Murat Övüç'ten Nihal Candan'ın Vefatından Sonra Bahar'la Helva Kavurup Şov Yapan Dilan Polat'a Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.06.2025 - 10:45

Altın saçmayı ve takmayı pek seven sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Nihal Candan'ın vefatından hemen sonra Bahar Candan'la evinde helva kavuran ve etkileşim kasan Dilan Polat'a tepki gösterdi. 

'Vicdansızlar' çıkışında bulunan Murat Övüç, Cemile ablasına da kızdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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İşte Benim Stilim'deki neşe dolu halleriyle hayatımıza giren, zorlu süreçlerin ardından hayata tutunamayan Nihal Candan, 20 Haziran'da vefat etti.

İşte Benim Stilim'deki neşe dolu halleriyle hayatımıza giren, zorlu süreçlerin ardından hayata tutunamayan Nihal Candan, 20 Haziran'da vefat etti.

2023'ün kasım ayında dolandırıcılık çetesine üye olma suçuyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinden aşırı kilo kaybı sebebiyle tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanması devam eden Nihal Candan, başlarda toparlanmış gözükse de geçtiğimiz haftalarda yeniden verdiği kilolar sebebiyle gündeme oturdu. 

5 Haziran'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın 29 kiloya kadar düştüğü açıklanırken, kendisine organ yetmezliği ve anoreksiya teşhisi koyuldu. 

Yoğun bakım sürecini son ana dek reddeden Nihal Candan, 23 kiloya düştü ve anoreksiyayla savaşını 20 Haziran akşamı kaybetti.

Nihal Candan'ın vefatının ardından dayatılan güzellik algıları ve sosyal medya baskısının gerçekliği yüzümüze tokat gibi vururken, Bahar Candan'ı Dilan Polat'ın hikayelerinde izlemiştik.

Nihal Candan'ın vefatının ardından dayatılan güzellik algıları ve sosyal medya baskısının gerçekliği yüzümüze tokat gibi vururken, Bahar Candan'ı Dilan Polat'ın hikayelerinde izlemiştik.

Ablası Nihal Candan'ın ölümünden bir gün sonra soluğu kız kardeşi Su ile beraber Dilan Polat'ın evinde alan Bahar Candan tepki çekmişti. 

Bahar Candan'ın psikolojisinin iyi olmadığı her halinden belli oluyordu, yine de Dilan Polat'ın evine gidip bunu hikayelerle dökmeleri 'etkileşim' yolunda bir adım olarak görüldü. 

Beraber sohbet ettikleri görüntülerin üstüne bir de helva kavurup dua istedikleri videolar eklenince sosyal medya ayağa kalkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten Bahar Candan üstünden etkileşim almaya çalışan Dilan Polat'a ve bir diğer sosyal medya fenomeni Cemile'ye sert bir çıkış geldi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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