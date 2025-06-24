Murat Övüç'ten Nihal Candan'ın Vefatından Sonra Bahar'la Helva Kavurup Şov Yapan Dilan Polat'a Sert Çıkış!
Altın saçmayı ve takmayı pek seven sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Nihal Candan'ın vefatından hemen sonra Bahar Candan'la evinde helva kavuran ve etkileşim kasan Dilan Polat'a tepki gösterdi.
'Vicdansızlar' çıkışında bulunan Murat Övüç, Cemile ablasına da kızdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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İşte Benim Stilim'deki neşe dolu halleriyle hayatımıza giren, zorlu süreçlerin ardından hayata tutunamayan Nihal Candan, 20 Haziran'da vefat etti.
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Nihal Candan'ın vefatının ardından dayatılan güzellik algıları ve sosyal medya baskısının gerçekliği yüzümüze tokat gibi vururken, Bahar Candan'ı Dilan Polat'ın hikayelerinde izlemiştik.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten Bahar Candan üstünden etkileşim almaya çalışan Dilan Polat'a ve bir diğer sosyal medya fenomeni Cemile'ye sert bir çıkış geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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