Burcu Özberk, Haddini Bilmeden 'Kilo' Eleştirisi Yapan Kullanıcının Mesajını İfşaladı: "Şaka Gibi ama Gerçek"
Dayatılan güzellik algısının gündemden düşmediği şu günlerde ünlü oyuncu Burcu Özberk'in kilosunu eleştiren hadsiz kullanıcı dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından DM kutusuna gelen mesajları ifşalayan Burcu Özberk, kilo eleştirisi yapan kullanıcıya ders verirken, 'saçma sapan insanları takmamak' konusunda da tavsiyede bulundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Prens dizisinde Vivian karakterine hayat veren Burcu Özberk, son zamanlarda sosyal medyasını oldukça aktif kullanıyor.
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Burcu Özberk, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından gündeme oturan bir paylaşımda daha bulundu.
İşte o mesajlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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