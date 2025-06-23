Burcu Özberk, Haddini Bilmeden 'Kilo' Eleştirisi Yapan Kullanıcının Mesajını İfşaladı: "Şaka Gibi ama Gerçek"

Yakın zamanda Uraz Kaygılaroğlu ile Karanlık Oda dizisinde başrolde izlemeyi beklediğimiz ünlü oyuncu, son birkaç haftadır hem X hem Instagram hesabında daha sık paylaşım yapıyor.

Paylaşımları da dikkat çekiyor! Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde şimdiki 'eğlence programlarına' taş attığı bir yorumu olmuştu kendisinin.

'Aman magazine malzeme vermeyeyim şimdi' dese de akıllara yalnızca birkaç program gelmiş, hangi ünlü jüriye laf attığı merak konusu olmuştu.