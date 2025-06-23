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Burcu Özberk, Haddini Bilmeden 'Kilo' Eleştirisi Yapan Kullanıcının Mesajını İfşaladı: "Şaka Gibi ama Gerçek"

Burcu Özberk, Haddini Bilmeden 'Kilo' Eleştirisi Yapan Kullanıcının Mesajını İfşaladı: "Şaka Gibi ama Gerçek"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.06.2025 - 23:40

Dayatılan güzellik algısının gündemden düşmediği şu günlerde ünlü oyuncu Burcu Özberk'in kilosunu eleştiren hadsiz kullanıcı dikkat çekti. 

Sosyal medya hesabından DM kutusuna gelen mesajları ifşalayan Burcu Özberk, kilo eleştirisi yapan kullanıcıya ders verirken, 'saçma sapan insanları takmamak' konusunda da tavsiyede bulundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Prens dizisinde Vivian karakterine hayat veren Burcu Özberk, son zamanlarda sosyal medyasını oldukça aktif kullanıyor.

Prens dizisinde Vivian karakterine hayat veren Burcu Özberk, son zamanlarda sosyal medyasını oldukça aktif kullanıyor.

Yakın zamanda Uraz Kaygılaroğlu ile Karanlık Oda dizisinde başrolde izlemeyi beklediğimiz ünlü oyuncu, son birkaç haftadır hem X hem Instagram hesabında daha sık paylaşım yapıyor. 

Paylaşımları da dikkat çekiyor! Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde şimdiki 'eğlence programlarına' taş attığı bir yorumu olmuştu kendisinin.

'Aman magazine malzeme vermeyeyim şimdi' dese de akıllara yalnızca birkaç program gelmiş, hangi ünlü jüriye laf attığı merak konusu olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Burcu Özberk, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından gündeme oturan bir paylaşımda daha bulundu.

Burcu Özberk, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından gündeme oturan bir paylaşımda daha bulundu.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ı güzellik algısı ve baskı yüzünden kaybettiğimiz şu günlerde kendisine gelen 'kilo' yorumunu gören Burcu Özberk tepkisiz kalamadı. 

'Daha kilo alma' yazarak DM gönderen kullanıcının mesajlarını ifşalayan Özberk, kullanıcının haddini bildirirken, kilo aldığını kabul etti ve, 

'Belki mutluyum, belki mutsuz, belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…' sözleriyle farkındalık dersi verdi.

İşte o mesajlar:

İşte o mesajlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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