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Gupse Özay ve Barış Arduç Boşanıyor mu? Hande Erçel'li Sahnelere Kızan Gupse'nin Son Hamlesi Kafa Karıştırdı!

Gupse Özay ve Barış Arduç Boşanıyor mu? Hande Erçel'li Sahnelere Kızan Gupse'nin Son Hamlesi Kafa Karıştırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.06.2025 - 22:50

Barış Arduç ve Hande Erçel'in yeni dizisi Aşkı Hatırla'daki sevişme sahneleri hem Barış Arduç hem de Hande Erçel'in ilişkisi için ayrı ayrı 'ayrılık' dedikodularının çıkmasına sebep olmuştu. 

Gupse Özay'ın son hamlesi olduğu iddia edilen hareket, kafaları fena karıştırırken 'Boşanıyorlar' dedikodularının alıp başını gitmesiyle sonuçlandı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Rüzgara Bırak filmiyle ilk kez partnerliği deneyimleyen Barış Arduç ve Hande Erçel'in uyumu, film yayına girdiği ilk andan itibaren manşetlere taşınmıştı.

Rüzgara Bırak filmiyle ilk kez partnerliği deneyimleyen Barış Arduç ve Hande Erçel'in uyumu, film yayına girdiği ilk andan itibaren manşetlere taşınmıştı.

Yapımcıların da sevdiği ikiliyle, film dikkatleri üzerine çektikten hemen sonra iki proje için daha anlaşıldı. 

Geçtiğimiz günlerde Disney'de yayına giren Aşkı Hatırla, Barış Arduç ve Hande Erçel'i izlediğimiz ikinci proje olurken, yine aynı ikilinin Kore uyarlaması bir diziyle çok yakında karşımıza çıkacağını öğrenmiştik. 

Henüz üçüncü projeden ses seda yok ama Aşkı Hatırla sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. İzleyen zaten vakıftır ama Hande Erçel ve Barış Arduç'un sevişme sahneleri görenin ağzını açık bırakan cinsten. Haliyle, öyle ya da böyle sosyal medyada konu Gupse Özay ve Hakan Sabancı'ya uzanıyor, her bir sahne düzenli olarak X ve Instagram'da analiz ediliyor...

Üstelik bu hararetli aşk sahnelerinin ciddi ciddi hem Hande'nin hem de Barış'ın ilişkisinde bir yara bıraktığı iddia ediliyor.

Üstelik bu hararetli aşk sahnelerinin ciddi ciddi hem Hande'nin hem de Barış'ın ilişkisinde bir yara bıraktığı iddia ediliyor.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Aşkı Hatırla'nın gala gecesinde Barış Arduç'un Hande Erçel'e mesafeli tavırları dikkat çekmişti. Hemen ardından Gupse Özay'ın minik kızları Jan Asya'nın babası Barış Arduç'un babalar gününü kutlamadığı detayı dikkat çekmiş, Gupse Özay'ın galada eşinin yanında yer almaması 'Veto yedi' dedikodularının alevlenmesine sebep olmuştu. 

Benzer bir durumun Hakan Sabancı ve Hande Erçel arasında da yaşandığı iddia edilmişti. İddiaya göre, sevişme sahnelerini gören Hakan Sabancı evi terk etmişti. Kavga ettikten sonra barışan Hande Erçel'e Hakan Sabancı vasıtasıyla Sabancı ailesinden uyarı gelmişti...

Kaçıranlar için Gupse Özay ve Barış Arduç gerginliğinin tüm detaylardan bu içeriğimizde👇️

Hakan Sabancı ve Hande Erçel kaosundan da bu içeriğimizde bahsetmiştik 👇️

Babalar Günü'nde yalnızca kendi babası Selim Özay'ı kutlayan Gupse Özay, kızı Jan Asya ve babasıyla çimler üzerinde çekilmiş poz paylaşmıştı.

Babalar Günü'nde yalnızca kendi babası Selim Özay'ı kutlayan Gupse Özay, kızı Jan Asya ve babasıyla çimler üzerinde çekilmiş poz paylaşmıştı.

Paylaşımına da, 'Kızlar ve babalar; torunlar ve dedeler....  Babalar günü kutlu olsun 🧿💙' notunu düşmüştü. 

Gupse Özay'ın son paylaşımı olan bu fotoğrafa sevişme sahnelerine tepki olarak birçok yorum bırakıldığı fark edildi.

Geçtiğimiz saatlerde ise Gupse Özay'ın profilinde eşi Barış Arduç'la olan fotoğrafını arşivlediği iddiası ortaya atıldı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Gupse Özay'ın profilinde eşi Barış Arduç'la olan fotoğrafını arşivlediği iddiası ortaya atıldı.

Doğruya doğru, kimse emin olamadı. Barış Arduç'un profilinde eşiyle pozu olduğundan hepimiz eminiz, keza yukarıda gördüğünüz pozu 'Her zerrene' notuyla paylaşarak kalbimizi eritmişti kendisi...

Fakat sosyal medyada bir kesim Gupse Özay'ın sosyal medya hesabında eşi Barış Arduç'la bir fotoğrafı olup olmadığı konusunda kararsız kaldı. Hatta, 'Zaten hiçbir zaman fotoğraf paylaşmamıştı' diyenler oldu. 

Yine de büyük çoğunluk bu siyah beyaz aşk pozunun Gupse Özay'ın da profilinde yer aldığına ve Özay'ın fotoğrafı arşivlediğine kanaat getirdi. Hatırlayanlarınız varsa bekliyoruz!

Bariz bir durum var ki; Gupse Özay'In galaya gitmemiş olduğu gerçeği, babalar gününü es geçmesi ve dizi yayınlandığından bu yana tek kelime etmemiş olmaması boşanma dedikodusunu taraflardan biri yalanlayana dek manşette tutacak gibi duruyor.... Siz ne düşünüyorsunuz? Bir gol de bu güzel aşıklardan yemeyiz değil mi?😔

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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