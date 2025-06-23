Gupse Özay ve Barış Arduç Boşanıyor mu? Hande Erçel'li Sahnelere Kızan Gupse'nin Son Hamlesi Kafa Karıştırdı!

Doğruya doğru, kimse emin olamadı. Barış Arduç'un profilinde eşiyle pozu olduğundan hepimiz eminiz, keza yukarıda gördüğünüz pozu 'Her zerrene' notuyla paylaşarak kalbimizi eritmişti kendisi...

Fakat sosyal medyada bir kesim Gupse Özay'ın sosyal medya hesabında eşi Barış Arduç'la bir fotoğrafı olup olmadığı konusunda kararsız kaldı. Hatta, 'Zaten hiçbir zaman fotoğraf paylaşmamıştı' diyenler oldu.

Yine de büyük çoğunluk bu siyah beyaz aşk pozunun Gupse Özay'ın da profilinde yer aldığına ve Özay'ın fotoğrafı arşivlediğine kanaat getirdi. Hatırlayanlarınız varsa bekliyoruz!

Bariz bir durum var ki; Gupse Özay'In galaya gitmemiş olduğu gerçeği, babalar gününü es geçmesi ve dizi yayınlandığından bu yana tek kelime etmemiş olmaması boşanma dedikodusunu taraflardan biri yalanlayana dek manşette tutacak gibi duruyor.... Siz ne düşünüyorsunuz? Bir gol de bu güzel aşıklardan yemeyiz değil mi?😔