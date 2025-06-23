Gupse Özay ve Barış Arduç Boşanıyor mu? Hande Erçel'li Sahnelere Kızan Gupse'nin Son Hamlesi Kafa Karıştırdı!
Barış Arduç ve Hande Erçel'in yeni dizisi Aşkı Hatırla'daki sevişme sahneleri hem Barış Arduç hem de Hande Erçel'in ilişkisi için ayrı ayrı 'ayrılık' dedikodularının çıkmasına sebep olmuştu.
Gupse Özay'ın son hamlesi olduğu iddia edilen hareket, kafaları fena karıştırırken 'Boşanıyorlar' dedikodularının alıp başını gitmesiyle sonuçlandı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Rüzgara Bırak filmiyle ilk kez partnerliği deneyimleyen Barış Arduç ve Hande Erçel'in uyumu, film yayına girdiği ilk andan itibaren manşetlere taşınmıştı.
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Üstelik bu hararetli aşk sahnelerinin ciddi ciddi hem Hande'nin hem de Barış'ın ilişkisinde bir yara bıraktığı iddia ediliyor.
Babalar Günü'nde yalnızca kendi babası Selim Özay'ı kutlayan Gupse Özay, kızı Jan Asya ve babasıyla çimler üzerinde çekilmiş poz paylaşmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde ise Gupse Özay'ın profilinde eşi Barış Arduç'la olan fotoğrafını arşivlediği iddiası ortaya atıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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