Fırçayı Yedi: Sabancıların Hande Erçel'in Sevişme Sahneleri Nedeniyle Hakan Sabancı'yı Uyardığı İddia Edildi!

Özellikle Arzu Sabancı’nın o sahnelerin sosyal medyada çok konuşulmasından ve gündemden bir türlü düşmemesinden rahatsız olduğu iddia ediliyor.

Henüz ne Hande Erçel’den ne de Hakan Sabancı cephesinden bu söylentilere ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak dedikodu kazanı kaynamaya devam ediyor.

Bakalım bu iddialara bir de fotoğraflı bir yalanlama mı gelecek, yoksa taraflardan bir açıklama mı duyacağız? Bekleyip göreceğiz…