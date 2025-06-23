Fırçayı Yedi: Sabancıların Hande Erçel'in Sevişme Sahneleri Nedeniyle Hakan Sabancı'yı Uyardığı İddia Edildi!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/sabanci-a...
Aşkı Hatırla’daki sevişme sahneleri Hande Erçel’in başını yaktı mı? Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı’nın evi terk ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Snob Magazin'in haberine göre bu kez Sabancı Ailesi’nin müstakbel gelinleri Hande Erçel’in sahneleri yüzünden rahatsız olduğu ve Hakan Sabancı’yı uyardığı öne sürüldü. Hande Erçel’in, dizideki cesur sahneleri nedeniyle ailede huzursuzluk yarattığı konuşuluyor.
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 2023 yazından bu yana birlikte.
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Barış Arduç’la başrollerini paylaştığı “Rüzgara Bırak” filminden sonra ikili tekrar “Aşkı Hatırla” adlı dizi için kamera karşısına geçti.
Bu sahneler, iddialara göre Sabancı Ailesini pek de memnun etmedi.
Snob Magazin'de yer alan habere göre; bu kez Sabancı ailesinin Hakan Sabancı'ya uyarı geçtiği öne sürüldü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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