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Fırçayı Yedi: Sabancıların Hande Erçel'in Sevişme Sahneleri Nedeniyle Hakan Sabancı'yı Uyardığı İddia Edildi!

Fırçayı Yedi: Sabancıların Hande Erçel'in Sevişme Sahneleri Nedeniyle Hakan Sabancı'yı Uyardığı İddia Edildi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.06.2025 - 12:36

Aşkı Hatırla’daki sevişme sahneleri Hande Erçel’in başını yaktı mı? Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı’nın evi terk ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Snob Magazin'in haberine göre bu kez Sabancı Ailesi’nin müstakbel gelinleri Hande Erçel’in sahneleri yüzünden rahatsız olduğu ve Hakan Sabancı’yı uyardığı öne sürüldü. Hande Erçel’in, dizideki cesur sahneleri nedeniyle ailede huzursuzluk yarattığı konuşuluyor.

İşte detaylar!

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/sabanci-a...
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 2023 yazından bu yana birlikte.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 2023 yazından bu yana birlikte.

Aralarında zaman zaman ayrılık iddiaları dolaşsa da çift, her defasında bu söylentileri birlikte verdikleri pozlarla ya da yaptıkları seyahatlerle yalanladı. Aşkları ilk başlarda “yaz flörtü” sanılsa da, ilişki ciddiye binince gözler bu ikilinin üzerine çevrildi. Üstüne bir de evlilik dedikoduları eklenince, magazin gündeminin baş köşesinde yerlerini iyice sağlamlaştırdılar.

Ancak son dönemde Hande Erçel’in kariyer adımları bu aşkın önüne geçmeye başladı desek abartmış olmayız.

Barış Arduç’la başrollerini paylaştığı “Rüzgara Bırak” filminden sonra ikili tekrar “Aşkı Hatırla” adlı dizi için kamera karşısına geçti.

Barış Arduç’la başrollerini paylaştığı “Rüzgara Bırak” filminden sonra ikili tekrar “Aşkı Hatırla” adlı dizi için kamera karşısına geçti.

Dizi henüz yayınlanır yayınlanmaz, sosyal medyada en çok konuşulan sahnelerden biri, Erçel ve Arduç’un öpüşme ve sevişme sahnesi oldu.

Ve işte ne olduysa ondan sonra oldu…

Bu sahneler, iddialara göre Sabancı Ailesini pek de memnun etmedi.

Bu sahneler, iddialara göre Sabancı Ailesini pek de memnun etmedi.

Hatta bu sahneler nedeniyle geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı’nın, birlikte yaşadıkları evi terk ettiği ve çifte bir süre ayrı kaldıkları iddia edilmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Snob Magazin'de yer alan habere göre; bu kez Sabancı ailesinin Hakan Sabancı'ya uyarı geçtiği öne sürüldü.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; bu kez Sabancı ailesinin Hakan Sabancı'ya uyarı geçtiği öne sürüldü.

Özellikle Arzu Sabancı’nın o sahnelerin sosyal medyada çok konuşulmasından ve gündemden bir türlü düşmemesinden rahatsız olduğu iddia ediliyor.

Henüz ne Hande Erçel’den ne de Hakan Sabancı cephesinden bu söylentilere ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak dedikodu kazanı kaynamaya devam ediyor.

Bakalım bu iddialara bir de fotoğraflı bir yalanlama mı gelecek, yoksa taraflardan bir açıklama mı duyacağız? Bekleyip göreceğiz…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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