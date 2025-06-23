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Bireysel Emekliliğini Bozdurup Yüzük Almış: Aras Aydın Melis Birkan’a Nasıl Evlilik Teklif Ettiğini Anlattı!

Bireysel Emekliliğini Bozdurup Yüzük Almış: Aras Aydın Melis Birkan’a Nasıl Evlilik Teklif Ettiğini Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.06.2025 - 11:05

Nicole Kidman’la başrolü paylaştığı “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil olan Aras Aydın, Hollywood’daki başarısıyla hepimizi gururlandırmıştı. Los Angeles’ta gerçekleşen galada eşi Melis Birkan’la verdiği pozlar uzun süre konuşulmuştu. Bu kez de oyuncu, İbrahim Selim’in programında yaptığı evlilik teklifiyle gündeme geldi. 2022’de evlendiği Melis Birkan’a yaptığı teklifi anlatan Aydın, 'İş yapamadığım bir dönemdi. 10 senedir biriktirdiğim bir bireysel emekliliğimi bozdurup yüzük aldım' dedi. 

İşte detaylar...

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Oyunculuk kariyerine Şefkat Tepe ile adım atan, Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk, Can Evim ve Kaçış gibi dizilerdeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Aras Aydın, yetenekli oyunculuğuyla birçok hayran kazandı.

Oyunculuk kariyerine Şefkat Tepe ile adım atan, Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk, Can Evim ve Kaçış gibi dizilerdeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Aras Aydın, yetenekli oyunculuğuyla birçok hayran kazandı.

Ancak onu en çok ses getiren projelerden biri, Nicole Kidman’ın başrolünde yer aldığı Nine Perfect Strangers dizisinin ikinci sezonunda yer alması oldu. 

Dizide Matteo karakterine hayat veren Aydın’ın uluslararası projede boy göstermesi hepimizin göğsünü kabartmıştı. Sosyal medyada da uzun süre konuşulmuş ve övgü almıştı.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dizinin Los Angeles’taki galasında ise yanında uzun süredir birlikte olduğu ve 2022 yılında nikah masasına oturduğu eşi Melis Birkan vardı.

Dizinin Los Angeles’taki galasında ise yanında uzun süredir birlikte olduğu ve 2022 yılında nikah masasına oturduğu eşi Melis Birkan vardı.

İkili, 2019’da bir tiyatro oyununda tanışmış, ilişkilerini gözlerden uzak sürdürerek sade bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.

Issız Ada filmiyle hafızalara kazınan Melis Birkan'ı uzun zaman sonra galada gören hayranları da son haline yorum yağdırmıştı.

Kaçıranlar için:

Aras Aydın, son olarak İbrahim Selim’in programına katılarak çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Aras Aydın, son olarak İbrahim Selim’in programına katılarak çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Melis Birkan’a evlilik teklifini anlatan oyuncu, o dönem işsiz olduğu için yıllardır biriktirdiği bireysel emekliliği bozarak yüzük aldığını söyledi. 

Teklif sahnesini de adeta bir dizi gibi kurguladığını anlatan Aydın, sahte bir senaryo yazarak Melis Birkan’ı sahne provası bahanesiyle kandırmış. Sonunda ise “Benimle evlenir misin?” diyerek diz çöküp teklifi yapmış.

Buyrun beraber izleyelim:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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