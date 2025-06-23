Bireysel Emekliliğini Bozdurup Yüzük Almış: Aras Aydın Melis Birkan’a Nasıl Evlilik Teklif Ettiğini Anlattı!
Nicole Kidman’la başrolü paylaştığı “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil olan Aras Aydın, Hollywood’daki başarısıyla hepimizi gururlandırmıştı. Los Angeles’ta gerçekleşen galada eşi Melis Birkan’la verdiği pozlar uzun süre konuşulmuştu. Bu kez de oyuncu, İbrahim Selim’in programında yaptığı evlilik teklifiyle gündeme geldi. 2022’de evlendiği Melis Birkan’a yaptığı teklifi anlatan Aydın, 'İş yapamadığım bir dönemdi. 10 senedir biriktirdiğim bir bireysel emekliliğimi bozdurup yüzük aldım' dedi.
İşte detaylar...
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Oyunculuk kariyerine Şefkat Tepe ile adım atan, Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk, Can Evim ve Kaçış gibi dizilerdeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Aras Aydın, yetenekli oyunculuğuyla birçok hayran kazandı.
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Dizinin Los Angeles’taki galasında ise yanında uzun süredir birlikte olduğu ve 2022 yılında nikah masasına oturduğu eşi Melis Birkan vardı.
Aras Aydın, son olarak İbrahim Selim’in programına katılarak çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Buyrun beraber izleyelim:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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