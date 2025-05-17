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Yorum Yağdı: Aras Aydın ve Nicole Kidman, “Nine Perfect Strangers” Galasında Birlikte Görüntülendi!

Yorum Yağdı: Aras Aydın ve Nicole Kidman, “Nine Perfect Strangers” Galasında Birlikte Görüntülendi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.05.2025 - 12:01

Aras Aydın, dünya çapında ses getiren 'Nine Perfect Strangers' (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil oldu. Nicole Kidman’ın başrolünde yer aldığı yapımın Los Angeles’taki galasında boy gösteren Aydın'ın ünlü yıldız ile pozlarına yorum yağdı.

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Aras Aydın, Nicole Kidman’la aynı dizide buluştu.

Aras Aydın, Nicole Kidman’la aynı dizide buluştu.

'Kör Nokta', 'Kiraz Mevsimi' ve 'Kaçış' gibi projelerle tanınan ve son olarak Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisinde beğenerek izlediğimiz oyuncu Aras Aydın globalde fırtınalar estiriyor. Aydın, Oscar ödüllü ünlü oyuncu Nicole Kidman’ın başrolünde olduğu “Nine Perfect Strangers” (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinin ikinci sezon kadrosuna katıldı.

Ünlü yıldızla pozları çok konuşuldu.

Ünlü yıldızla pozları çok konuşuldu.

Dizinin Kaliforniya, Los Angeles’ta düzenlenen galasında boy gösteren Aras Aydın, gecede dünya çapında ünlü oyuncularla birlikte kırmızı halıda yürüdü. Nicole Kidman’ın yanı sıra Mark Strong, Christine Baranski, Annie Murphy, Henry Golding, King Princess, Murray Bartlett, Lena Olin, Dolly De Leon, Maisie Richardson-Sellers ve Lucas Englander gibi önemli isimler de galadaydı.

Aydın ve Kidman, birlikte rol alacakları “Nine Perfect Strangers” dizisinin galasında poz verdi.

Aydın ve Kidman, birlikte rol alacakları “Nine Perfect Strangers” dizisinin galasında poz verdi.

İkilinin pozlarına sosyal medyadan yorum yağdı.

İkilinin pozlarına sosyal medyadan yorum yağdı.

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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