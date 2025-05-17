Yorum Yağdı: Aras Aydın ve Nicole Kidman, “Nine Perfect Strangers” Galasında Birlikte Görüntülendi!
Aras Aydın, dünya çapında ses getiren 'Nine Perfect Strangers' (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil oldu. Nicole Kidman’ın başrolünde yer aldığı yapımın Los Angeles’taki galasında boy gösteren Aydın'ın ünlü yıldız ile pozlarına yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aras Aydın, Nicole Kidman’la aynı dizide buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü yıldızla pozları çok konuşuldu.
Aydın ve Kidman, birlikte rol alacakları “Nine Perfect Strangers” dizisinin galasında poz verdi.
İkilinin pozlarına sosyal medyadan yorum yağdı.
İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın