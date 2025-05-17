Yorum Yağdı: Aras Aydın ve Nicole Kidman, “Nine Perfect Strangers” Galasında Birlikte Görüntülendi!

'Kör Nokta', 'Kiraz Mevsimi' ve 'Kaçış' gibi projelerle tanınan ve son olarak Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisinde beğenerek izlediğimiz oyuncu Aras Aydın globalde fırtınalar estiriyor. Aydın, Oscar ödüllü ünlü oyuncu Nicole Kidman’ın başrolünde olduğu “Nine Perfect Strangers” (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinin ikinci sezon kadrosuna katıldı.