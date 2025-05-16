Giray Altınok, Prens'i Canlandırmasını İstediği İsmi İtiraf Etti

Şu an Max platformunda yayınlanan Prens, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın enfes zihninin bir ürünü. 2023 yılında hayatımıza giren Prens, şimdilerde 3. sezonuyla geri dönerken haliyle sosyal medyada en çok konuşulan konu Prens dizisi oluyor.

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Demirkol'un YouTube kanalına konuk olan Giray Altınok'un bir videosu bu dönemde tekrardan gündem oldu. Demirkol'un 'Kimi oynatırsın Prens'te?' sorusuna Altınok ünlü bir oyuncunun ismini verdi.