Giray Altınok, Prens'i Canlandırmasını İstediği İsmi İtiraf Etti
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Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı Prens, son döneme damga vuran yerli dizilerden!
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Giray Altınok'un Prens rolü için verdiği isim ise Engin Günaydın oldu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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