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Giray Altınok, Prens'i Canlandırmasını İstediği İsmi İtiraf Etti

Giray Altınok, Prens'i Canlandırmasını İstediği İsmi İtiraf Etti

Prens Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.05.2025 - 21:02

Max platformunda yayınlanan Prens dizisinin başrolü ve yazarı Giray Altınok'tan bomba itiraf geldi. Altınok, kendisi canlandırmasaydı Prens karakterine hayat vermesini istediği ismi açıkladı.

KAYNAK: Demirkol'un Galaxy Rehberi/ YouTube

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Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı Prens, son döneme damga vuran yerli dizilerden!

Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı Prens, son döneme damga vuran yerli dizilerden!

Şu an Max platformunda yayınlanan Prens, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın enfes zihninin bir ürünü. 2023 yılında hayatımıza giren Prens, şimdilerde 3. sezonuyla geri dönerken haliyle sosyal medyada en çok konuşulan konu Prens dizisi oluyor. 

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Demirkol'un YouTube kanalına konuk olan Giray Altınok'un bir videosu bu dönemde tekrardan gündem oldu. Demirkol'un 'Kimi oynatırsın Prens'te?' sorusuna Altınok ünlü bir oyuncunun ismini verdi.

Giray Altınok'un Prens rolü için verdiği isim ise Engin Günaydın oldu.

Giray Altınok'un Prens rolü için verdiği isim ise Engin Günaydın oldu.

Altınok, “Engin Günaydın’ı oynatırdım. İsterim. Biraz yaşça büyük olurdu. Çok daha komik olurdu. Bazı şeyleri yazmak daha kolay olurdu. 50 yaşında bir prens… hâlâ prens. Hiç mi bir adım yükselmedin kardeşim?” ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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