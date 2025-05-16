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İlki Beğenilmemişti: Sihirli Annem Filminden Yeni Fragman Geldi

İlki Beğenilmemişti: Sihirli Annem Filminden Yeni Fragman Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.05.2025 - 19:09

Sihirli Annem dizisinin filmi Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, 30 Mayıs günü vizyona girecek. Çocukluğumuzun nostaljik dizisinin yeniden çekimi hepimizi heyecanlandırsa da yayınlanan ilk fragman kötü eleştiriler almıştı. Sihirli Annem filminden yeni bir fragman geldi.

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Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin yayınlanmasına sayılı günler kaldı.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin yayınlanmasına sayılı günler kaldı.

30 Mayıs Cuma günü vizyona girecek olan Sihirli Annem filmi, 2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan aynı adlı dizinin devamı niteliğinde. Sihirli Annem evrenine 20 yıl sonra ışınlanacağım film henüz yapım aşamasında bile büyük heyecan yaratsa da seyirci, yayınlanan ilk fragmana olumlu yorum yapamamıştı.

İlk fragmandan burada bahsetmiştik:

Tüm kadronun yeniden bir araya geldiği Sihirli Annem'den sürpriz fragman geldi.

Tüm kadronun yeniden bir araya geldiği Sihirli Annem'den sürpriz fragman geldi.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'in yapım şirketi Poll Production, vizyona girmesine günler kala Sihirli Annem filminin yeni fragmanını yayınladı. 

Bakalım yeni fragman seyirciden geçer not alacak mı?

İşte Sihirli Annem filminin yeni fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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