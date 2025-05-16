İlki Beğenilmemişti: Sihirli Annem Filminden Yeni Fragman Geldi
Sihirli Annem dizisinin filmi Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, 30 Mayıs günü vizyona girecek. Çocukluğumuzun nostaljik dizisinin yeniden çekimi hepimizi heyecanlandırsa da yayınlanan ilk fragman kötü eleştiriler almıştı. Sihirli Annem filminden yeni bir fragman geldi.
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Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin yayınlanmasına sayılı günler kaldı.
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Tüm kadronun yeniden bir araya geldiği Sihirli Annem'den sürpriz fragman geldi.
İşte Sihirli Annem filminin yeni fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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