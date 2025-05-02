Sihirli Annem'in Merakla Beklenen Filminin Fragmanı Hayal Kırıklığı Yarattı
2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin filmi geliyor. 30 Mayıs günü vizyona girecek olan Sihirli Annem filmi beklentileri epey yükseltirken bugün yayınlanan fragman seyirciden eksi puan aldı.
İşte Sihirli Annem filminin fragmanına X kullanıcılarından gelen tepkiler...
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Bir dönemin popüler çocuk dizisi Sihirli Annem, tam 22 yıl sonra film olarak beyaz perdeye uyarlanıyor.
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X kullanıcılarından Sihirli Annem fragmanına gelen tepkileri de burada derledik:
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Peki, siz Sihirli Annem filminin fragmanını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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