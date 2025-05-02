onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Sihirli Annem'in Merakla Beklenen Filminin Fragmanı Hayal Kırıklığı Yarattı

Sihirli Annem'in Merakla Beklenen Filminin Fragmanı Hayal Kırıklığı Yarattı

yerli dizi film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.05.2025 - 23:49

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin filmi geliyor. 30 Mayıs günü vizyona girecek olan Sihirli Annem filmi beklentileri epey yükseltirken bugün yayınlanan fragman seyirciden eksi puan aldı. 

İşte Sihirli Annem filminin fragmanına X kullanıcılarından gelen tepkiler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönemin popüler çocuk dizisi Sihirli Annem, tam 22 yıl sonra film olarak beyaz perdeye uyarlanıyor.

Bir dönemin popüler çocuk dizisi Sihirli Annem, tam 22 yıl sonra film olarak beyaz perdeye uyarlanıyor.

Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi 22 yıl önceki tam kadroyla yeniden bir araya gelirken oyuncular haftalar içinde filmin çekimlerini tamamladı.

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Zeynep Özkaya, Nevra Serezli gibi isimleri aynı rollerle tekrardan izleyeceğimiz Sihirli Annem seyircide büyük merak uyandırsa da bugün yayınlanan tanıtım fragmanı X kullanıcılarını pek tatmin etmedi. Haliyle sosyal medyadan yorum yağdı.

Sihirli Annem filminin fragmanını burada paylaşmıştık:

X kullanıcılarından Sihirli Annem fragmanına gelen tepkileri de burada derledik:

X kullanıcılarından Sihirli Annem fragmanına gelen tepkileri de burada derledik:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Peki, siz Sihirli Annem filminin fragmanını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın