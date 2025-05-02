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Adile Filminde Müjde Ar’ı Oynayacak Seda Bakan, Rol Öncesi Usta Sanatçıyla Buluştu

Adile Filminde Müjde Ar’ı Oynayacak Seda Bakan, Rol Öncesi Usta Sanatçıyla Buluştu

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.05.2025 - 13:18

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Adile Naşit’in yaşamı beyaz perdeye uyarlanıyor. Filmde Müjde Ar'ı canlandıracak ismin Seda Bakan olduğu duyurulmuştu. Ünlü oyuncu çekimler başlamadan önce usta sanatçıyla bir araya geldi. İşte detaylar...

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Film Mayıs ayında sete çıkacaktı.

Film Mayıs ayında sete çıkacaktı.

Gerçek adı Adela Özcan olan usta sanatçının iç dünyasını ve sahne arkasındaki hayatını konu alacak Adile filmi için hazırlıklar hız kazandı. Film, 1974 yılına uzanan sahnelerle açılacak ve Yeşilçam’ın altın çağında iz bırakan pek çok sanatçıyı da perdeye taşıyacak.

Birçok ünlü isim kadroda yer alacak.

Birçok ünlü isim kadroda yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Adile Naşit'i Meltem Kaplan canlandıracağı haberini vermiştik. Müjde Ar rolü ise Seda Bakan'ındı. Bakan, çekimler başlamadan önce usta sanatçıyla bir araya geldi.

Birlikte bir poz da verdiler...

Birlikte bir poz da verdiler...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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