Adile Filminde Müjde Ar’ı Oynayacak Seda Bakan, Rol Öncesi Usta Sanatçıyla Buluştu

Gerçek adı Adela Özcan olan usta sanatçının iç dünyasını ve sahne arkasındaki hayatını konu alacak Adile filmi için hazırlıklar hız kazandı. Film, 1974 yılına uzanan sahnelerle açılacak ve Yeşilçam’ın altın çağında iz bırakan pek çok sanatçıyı da perdeye taşıyacak.