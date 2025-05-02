Adile Filminde Müjde Ar’ı Oynayacak Seda Bakan, Rol Öncesi Usta Sanatçıyla Buluştu
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Adile Naşit’in yaşamı beyaz perdeye uyarlanıyor. Filmde Müjde Ar'ı canlandıracak ismin Seda Bakan olduğu duyurulmuştu. Ünlü oyuncu çekimler başlamadan önce usta sanatçıyla bir araya geldi. İşte detaylar...
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Film Mayıs ayında sete çıkacaktı.
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Birçok ünlü isim kadroda yer alacak.
Birlikte bir poz da verdiler...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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